Формой здание всемирно известного отеля «Бурдж Аль Араб Джумейра» (Burj Al Arab Jumeirah) напоминает парус, хотя точное название достопримечательности Дубай – «Арабская башня», а в России чаще всего его называют «Отель Парус» в Дубае.
27 этажей общей высотой 321 м. покоятся на 250 подземных колоннах, закрепленных в толще искусственного острова в 300м от побережья. Прочная конструкция фундамента не дает проникать морской воде и надежно защищает здание от шторма.
Бурдж Аль Араб спроектировали молодые британские архитекторы по просьбе шейха Мухаммед бен Рашид Аль Мактума, правителя Дубай. Роскошный дизайн разработала знаменитая Куан Чу.
Мрамор заказывался в Италии и Бразилии. Детали интерьера отделаны золотом высшей пробы. Хрустальные люстры, стены в виде аквариумов с диковинными рыбками, золоченые перила и шикарные номера высшей категории Deluxe Suites восхищают самых требовательных клиентов.
При поселении в отель 7 звезд гостям помогает Служба приема гостей, ее сотрудники владеют несколькими языками и располагаются на каждом этаже.
Через огромные окна открывается потрясающий вид на Персидский залив, балконы отсутствуют. Интерьеры драпированы ручной вышивкой и отделаны натуральной древесиной.
Сколько стоит номер и тур в Бурдж Аль Араб
Услуги и удобства в номере
Эксклюзивная отделка номеров сочетается с высокой технической оснащенностью. Гостям предлагается:
- кондиционер;
- спутниковое телевидение, в том числе на русском языке;
- телефон;
- компьютер с доступом к интернету;
- сейф;
- мини-бар;
- джакузи;
- биде;
- ежедневная уборка и смена постельных принадлежностей.
Рестораны в отеле
- В подводный ресторан «Аль-Махара» (Al Mahara) гости направляются на симуляторе подводной лодки. Кухня европейская, китайская. Курение запрещено. При посещении требуется соответствующий дресс-код;
- Ресторан «Аль Иван» (Al Iwan) отличают золотые колоны в сочетании с красной и черной отделкой. Предлагается арабская и интернациональная кухня, шведский стол;
- Ресторан «Аль Мунтаха» (Al Muntaha) расположен на 200 метровой высоте, откуда открывается замечательный вид на Персидский залив и Дубай. У гостей создается ощущение парения в облаках. Кухня средиземноморская;
- Ресторан современной средиземноморской кухни «Мэджилис Аль Бахар» (Majlis Al Bahar) размещается на свежем воздухе возле береговой линии.
Услуги в отеле
К услугам гостей отеля предлагается:
- фитнес-центр;
- три бассейна с пресной водой;
- салон красоты;
- парикмахерская;
- магазины;
- прачечная;
- химчистка;
- бюро путешествий;
- услуги няни;
- прокат автомобилей;
- платный массаж;
- талассотерапия.