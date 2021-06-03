Burj Al Arab Jumeirah (старое название Burj Al Arab Hotel) – у нас часто называют отелем Парус, находится в ОАЭ в Дубае на искусственном острове 🏝️. Отель 🏨 имеет неофициальные 7 звёзд, все номера индивидуальны и созданы в разных стилях. В статье можно не только посмотреть фото, но и забронировать номер в отеле, а так же купить тур с перелётом