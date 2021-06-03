Отель «Burj Al Arab Jumeirah»

Отель Бурдж Аль Араб (Парус) – самый лучший отель в мире, сколько стоит и чем интересен

Burj Al Arab Jumeirah (старое название Burj Al Arab Hotel) – у нас часто называют отелем Парус, находится в ОАЭ в Дубае на искусственном острове 🏝️. Отель 🏨 имеет неофициальные 7 звёзд, все номера индивидуальны и созданы в разных стилях. В статье можно не только посмотреть фото, но и забронировать номер в отеле, а так же купить тур с перелётом
Содержание статьи
Подборка дешёвых туров в Дубай
7 ночей
2 взрослых
без детей
✈️ тур с перелётом
Отель «Парус» – Бурдж Аль Араб Джумейра в Дубае
Отель «Парус» – Бурдж Аль Араб Джумейра в Дубае
Burj Al Arab Jumeirah
Burj Al Arab Jumeirah

Формой здание всемирно известного отеля «Бурдж Аль Араб Джумейра» (Burj Al Arab Jumeirah) напоминает парус, хотя точное название достопримечательности Дубай – «Арабская башня», а в России чаще всего его называют «Отель Парус» в Дубае.

27 этажей общей высотой 321 м. покоятся на 250 подземных колоннах, закрепленных в толще искусственного острова в 300м от побережья. Прочная конструкция фундамента не дает проникать морской воде и надежно защищает здание от шторма.

$1 млрд
Стоило строительство по версии престижной Всемирной Организации по Туризму (WTA)

Бурдж Аль Араб спроектировали молодые британские архитекторы по просьбе шейха Мухаммед бен Рашид Аль Мактума, правителя Дубай. Роскошный дизайн разработала знаменитая Куан Чу.

Мрамор заказывался в Италии и Бразилии. Детали интерьера отделаны золотом высшей пробы. Хрустальные люстры, стены в виде аквариумов с диковинными рыбками, золоченые перила и шикарные номера высшей категории Deluxe Suites восхищают самых требовательных клиентов.

Отель имеет свою территорию на искусственном острове
Отель имеет свою территорию на искусственном острове
Бурдж Аль Араб ночью
Бурдж Аль Араб ночью
Вид сверху на отель Парус
Вид сверху на отель Парус

При поселении в отель 7 звезд гостям помогает Служба приема гостей, ее сотрудники владеют несколькими языками и располагаются на каждом этаже.

Через огромные окна открывается потрясающий вид на Персидский залив, балконы отсутствуют. Интерьеры драпированы ручной вышивкой и отделаны натуральной древесиной.

7 звёзд
Отель называет себя 7-ми звёздочным, хотя в мировой практике максимум только 5

Сколько стоит номер и тур в Бурдж Аль Араб

Вид из номера
Вид из номера
Интерьер в отеле
Интерьер в отеле
Фонтаны в холле
Фонтаны в холле
Туры в Бурдж Аль Араб: перелёт + отель

Услуги и удобства в номере

Эксклюзивная отделка номеров сочетается с высокой технической оснащенностью. Гостям предлагается:

  • кондиционер;
  • спутниковое телевидение, в том числе на русском языке;
  • телефон;
  • компьютер с доступом к интернету;
  • сейф;
  • мини-бар;
  • джакузи;
  • биде;
  • ежедневная уборка и смена постельных принадлежностей.

Рестораны в отеле

Подводные ресторан Аль-Махара в отеле Парус
Подводные ресторан Аль-Махара в отеле Парус
Аквариум и посетители ресторана Аль-Махара
Аквариум и посетители ресторана Аль-Махара
А вот так навесу находится ресторан Аль Мунтаха
А вот так навесу находится ресторан Аль Мунтаха
  • В подводный ресторан «Аль-Махара» (Al Mahara) гости направляются на симуляторе подводной лодки. Кухня европейская, китайская. Курение запрещено. При посещении требуется соответствующий дресс-код;
  • Ресторан «Аль Иван» (Al Iwan) отличают золотые колоны в сочетании с красной и черной отделкой. Предлагается арабская и интернациональная кухня, шведский стол;
  • Ресторан «Аль Мунтаха» (Al Muntaha) расположен на 200 метровой высоте, откуда открывается замечательный вид на Персидский залив и Дубай. У гостей создается ощущение парения в облаках. Кухня средиземноморская;
  • Ресторан современной средиземноморской кухни «Мэджилис Аль Бахар» (Majlis Al Bahar) размещается на свежем воздухе возле береговой линии.

Услуги в отеле

Услуги массажа на высоте с панорамными окнами
Услуги массажа на высоте с панорамными окнами
Занятия йогой
Занятия йогой

К услугам гостей отеля предлагается:

  • фитнес-центр;
  • три бассейна с пресной водой;
  • салон красоты;
  • парикмахерская;
  • магазины;
  • прачечная;
  • химчистка;
  • бюро путешествий;
  • услуги няни;
  • прокат автомобилей;
  • платный массаж;
  • талассотерапия.

Видео-обзор отеля Burj Al Arab (на английском)

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