Самые красивые 🤩 и популярные достопримечательности 🏛️ Дубая, ОАЭ. Мы собрали список мест которые обязан посетить или посмотреть каждый турист в первую очередь на своём отдыхе, сюда входит самый посещаемый Dubai Mall, Дубай Марина, фонтан ⛲ рядом с Бурдж-Халифа, с детьми можно сходить в Legoland или аквапарк 🌳 Aquaventure, для всей семьи нужно посетить Аквариум с подводным зоопарком

Лучшие достопримечательности Дубая, ОАЭ

Дубай занимает 1-ое место в списке обязательных для посещения мест в мире. Город – настоящая сокровищница для туристов, сочетающий в себе загадочность и историю Аравийской пустыни с великолепными удобствами современного мегаполиса.

В пустынном городе появилась масса новых захватывающих культурных учреждений, галерей и торговых комплексов, которые заточены на привлечение нового поколения путешественников.

Если вы ищете, чем заняться в Дубае во время поездки, ознакомьтесь с нашим списком некоторых из лучших достопримечательностей. Также мы добавили экскурсии на русском языке по этим местам, забронировать их можно онлайн, а если будет необходима отмена, то за 48 часов до экскурсии просто отмените бронь и верните деньги.

Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа, Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard

Бурдж-Халифа высотой 828 м (2717 футов) является одним из самых высоких зданий в мире. Оно имеет самую высокую общественную смотровую площадку на планете, с 148-го этажа открывается неповторимый вид на город. Здесь также находится первый в истории отель Armani. Небоскреб, открывшийся в 2010 году, до сих пор остается одной из главных достопримечательностей города.

Подходящие экскурсии Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис 5 11 отзывов $ 90.5 за чел. Приглашаем вас на прогулку по побережью Персидского залива. Верхом на гироскутере вы рассмотрите все главные достопримечательности Дубая — Бурдж-эль-А... Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа 4.6 10 отзывов $ 85 за чел. За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается футуристичным городом. Во время прогулки по роскошной набережн... Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа 3.8 5 отзывов $ 85 за чел. Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба

Дубай Молл

ТРЦ Дубай Молл Дубай Молл Настоящий скелет динозавра

Дубай Молл

Самый большой торговый центр в ОАЭ находится в Дубае. Торговый центр Дубай Молл, расположен у подножия Бурдж-Халифа и занимает площадь, равную пятидесяти футбольным полям, сам по себе практически считается городом. Торговый центр собирает больше посетителей в год, чем Лос-Анджелес или Нью-Йорк.

Внутри торгового центра полно интереснейших вещей. Даже настоящий скелет динозавра.

В торговом центре Дубай Молл находится чуть более 1200 торговых точек. Многие из них предлагают золотые украшения. А на верхнем этаже находится Кидзания.

Даже если нет желания делать покупки, Дубай Молл можно постить лишь из-за гигантского аквариума или ледового катка.

Подходящие экскурсии Билеты в Аквариум Дубай Молла $ 40 за чел. Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле 4.3 13 отзывов $ 75 за чел. Вас ждёт небольшое путешествие по Дубаю — одному из самых посещаемых городов в мире, который вырос всего за несколько десятков лет. Вы узнаете, как го... Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды 5 2 отзыва $ 250 за чел. 7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл

Дубайский музей

Дубайский музей

Dubai Museum

Музей Дубая, расположен в одном из старейших зданий города, форте Аль-Фахиди, был открыт в 1970 году и остается одной из главных туристических достопримечательностей. Экспонаты варьируются от старого оружия и снаряжения для ныряния за жемчугом до впечатляющего набора военных артефактов и предметов, взятых из 4000-летних могил в Аль-Гусайсе.

Подходящая экскурсия В Дубай за впечатлениями! $ 180 за чел. Познакомиться с точками притяжения эмирата и погрузиться в арабский колорит на обзорной экскурсии

Аквапарк Aquaventure

Аквапарк Aquaventure Аттракцион "Ленивая река"

Aquaventure Waterpark - Crescent Road

Aquaventure, один из крупнейших аквапарков Дубая, является частью гостиничного комплекса Atlantis и включает в себя ряд бассейнов, горок и зону детских аттракционов, вздымающую волосы Башню Нептуна и столь же устрашающую Башню Посейдона. Если этого недостаточно, есть также зиплайн и бассейн с дельфинами.

Подходящие экскурсии Аквапарк Aquaventure + трансфер $ 95 за чел. Скатиться с самой большой в мире горки, ракетой пролететь по трубе и увидеть живых акул Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером 5 13 отзывов $ 70 за чел. Арабские Эмираты – настоящее восьмое чудо света, сотворенное людьми. Природа наградила это место песчаным климатом и теплом, а руками человека здесь б...

Обзор аквапарка Аквавенчер Атлантис в Дубае

Дубай-Крик

Бухта Дубай-крик Кормление фламинго в заповеднике Дубай-крик

Дубай-Крик

Дубай-Крик – это естественная бухта с морской водой, который делит центральный Дубай на две части: Дейру и Бур-Дубай. Несмотря на многочисленные высотки, бухта сохраняет очарование старины. В устье Дубай Крик расположен заповедник дикой природы являющийся местом обитания более чем 27 000 птиц, также по-соседству с ним можно найти бутик-отели и яхтенные клубы.

Подходящие экскурсии Прогулка на лошадях в Дубае 5 1 отзыв $ 150 за чел. Оседлать арабского скакуна и полюбоваться фламинго в заповеднике Дубай для детей и взрослых $ 250 за чел. Посетить заповедник дикой природы, фантастический океанариум и дубайскую Венецию

Мечеть Джумейра

Мечеть Джумейра Мечеть Джумейра внутри

Мечеть Джумейра

Мечеть Джумейра – одно из самых фотографируемых зданий города – впечатляющий образец современной исламской архитектуры. Построенный по средневековым линиям Фатимидов, он имеет два минарета и слегка подсвечивается ночью. Немусульманам не разрешается входить в мечети Дубая, хотя мечеть Джумейра позволяет немусульманам посещать их в рамках организованного тура.

Галерея Изабель ван ден Эйнде

Современное искусство в галерее Изабель ван ден Эйнде Галерея Изабель ван ден Эйнде

Gallery Isabelle van den Eynde

Когда Галерея B21 только начинала свою деятельность, это было новаторское предприятие в области демонстрации современного ближневосточного искусства в Дубае. Теперь факел взяла на себя Галерея Изабель ван ден Эйнде, и это лучшее место, где можно увидеть оригинальные и зачастую сложные работы местных художников и не только.

Квартал Бастакия

Историческая часть Дубая – Бастакия

Al Fahidi Historical District

Историческая Бастакия – одна из немногих частей Дубая, чья родословная выходит за рамки 1970-х годов. Прогуляйтесь мимо местных домов и дворов вдоль залива Дубай-Крик и полюбуйтесь традиционными ветряными башнями, которые когда-то использовались для охлаждения домов. Здесь также есть скромный музей, несколько кафе, небольшие художественные галереи и субботний уличный рынок.

Подходящие экскурсии Исторические районы Дубая $ 270 за чел. Старинные улочки Бастакии, завтрак с местными жителями и прогулка по колоритным рынкам Дубай — первая встреча 4.9 189 отзывов $ 200 за чел. Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии

Деревни наследия и дайвинга

Деревня дайвинга Деревня наследия

Heritage Village

Воссоздание двух древних эмиратских деревень с акцентом на образ жизни бедуинов, с жилищами барасти, традиционно одетыми местными жителями, выставками ручной работы и принадлежностями для ныряния за жемчугом – когда-то оплотом залива. В зимние месяцы этот район оживает благодаря традиционным песням и танцам.

Остров Пальма Джумейра

Пальма Джумейра

Пальма Джумейра

Кто бы мог подумать об идее построить остров в форме пальмы? Но Дубай создал. Кроме того, они сделали его самым большим искусственным островом из когда-либо построенных. Настолько большой, что его можно увидеть даже из космоса.

Остров Пальма (или Пальма Джумейра) – это центр роскошных частных резиденций и отелей. Только на этом острове более 30 отелей. Самый известный среди этих отелей – Atlantis.

Лагуны на острове – отличное место для яхтинга. Белые песчаные пляжи – это место для водных видов спорта. Вдоль берега позади Атлантиды тянется одиннадцатикилометровый променад. Этот променад изобилует тележками с едой и сувенирными лавками. Выпейте чашку кофе под зонтиком, ощущая морской бриз.

Обязательно посмотрите на это чудо, созданное руками человека. Хороший вид на всю Пальму Джумейру, открывается с дубайской монорельсовой дороги. Но чтобы по-настоящему оценить дизайн острова, нужно совершить полёт на вертолете.

Сафари по пустыне

Сафари по пустыне Ужин посреди пустыни

Большинство развлечений в Дубае находятся в городах. Вот что отличает сафари по пустыне от всего остального. Это единственный способ поближе познакомиться с арабскими дюнами. Сафари позволит открыть забытые традиции арабов, живущих в пустыне.

Высокие красные дюны пустыни Лехбаб – идеальное место для прогулок по дюнам. Также сафари проводится в пустыне Маргам. Захватывающая поездка длится полчаса с несколькими остановками для фото заката и остановкой возле самых высоких дюн, чтобы попробовать сэндбординг. Сэндбординг – это пустынная версия катания на лыжах.

Перед закатом катание по пустыне сворачивается, и колонна движется в лагерь бедуинов. Остальные развлечения проводятся в этом традиционно оформленном лагере в пустыне. Здесь есть возможность сделать татуировку хной, нарядиться в эмиратскую одежду, сфотографироваться с соколом и покататься на квадроциклах.

С наступлением темноты лагерь оживляется традиционными народными танцами и восхитительным ужином-барбекю "шведский стол". Всё сафари по пустыне длится 6-7 часов, погружая вас в ауру пустыни на время экскурсии.

Дубайский аквариум и подводный зоопарк

Дубайский аквариум Снорклинг в клетке

Dubai Aquarium and Underwater Zoo

Откройте целый мир подводных видов животных в Дубайском аквариуме – одной из главных достопримечательностей торгового центра Дубай Молл.

Самый большой резервуар для воды, в котором обитают 33 000 животных, когда-то был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «Самая большая акриловая панель». Погрузитесь с аквалангом в воду и поплавайте с акулами. Если погружение с акулами слишком страшно, можно заняться снорклингом в клетке или покататься на лодке со стеклянным дном.

А можно просто наблюдать за рыбой со стороны. Пройдите мимо завораживающей водной стены, мимо которой проплывают сотни рыб. Полностью погрузитесь в чудеса морской жизни, пройдя по подводному туннелю, прогуляйтесь с акулами и скатами, плывущими в сантиметрах от вас прямо за стеклом.

Также тут имеется подводный зоопарк. Он состоит из трёх разделов: Тропический лес, Скалистый берег и Живой океан с тремя разными средами (выдры, гигантские сомы, пингвины и даже крокодил). Можно даже подойти поближе к некоторым животным и погладить некоторых из них.

Подходящие экскурсии Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день 4.6 14 отзывов $ 38.12 за чел. Прозрачный тоннель с разнообразными морскими обитателями, проплывающими прямо у вас над головой, и гигантский резервуар, вмещающий 10 миллионов литров... Из Дубая — в Аль-Айн 5 3 отзыва $ 150 за чел. Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору! Город-оазис Аль-Айн: рай в пустыне 5 1 отзыв $ 95 за чел. Обзорный тур по городу, поборовшему сухой климат Эмиратов: пальмы, источники и огромный зоопарк

Светящийся Парк (Dubai Garden Glow)

Светящийся парк Ночью Dubai Garden Glow особенно прекрасен

Dubai Garden Glow

Место, где дети могут развлекаться и учиться одновременно. Вот что такое Светящийся Парк в Дубае. Расположен рядом с Шейх Зайед Роуд в парке Забил, он разделен на секции в зависимости от темы. Здесь есть Светящийся Парк, Парк Динозавров, Ледяной Парк и Художественный Парк. У каждого из них своя атмосфера и цель.

Светящийся парк – самый большой парк свечения в мире. Днём сад выглядит как любой другой сад со скульптурами динозавров и других персонажей, но после захода солнца место полностью преображается. В парке есть модели диких животных и деревьев, которые говорят о важности защиты окружающей среды.

В Garden Glow есть более 120 скульптур динозавров, а парк динозавров больше, чем любой другой в своем роде. Весь парк рассчитан на детей, а этот особенно. Им понравятся интерактивные элементы в парке, такие как лаборатория динозавров, которая демонстрирует жизнь этих доисторических существ.

Для входа в Ледяной парк нужно будет купить дополнительный пропуск. Но если вы увлекаетесь искусством и модельным бизнесом, деньги того стоят.

Подходящие экскурсии Современный Дубай, Парк цветов и Global Village 5 23 отзыва $ 175 за чел. Красочная программа и рассказы о городе будущего Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае 2.5 2 отзыва $ 55 за чел. Восхититься цветочными композициями и совершить путешествие вокруг света во Всемирной деревне Дивный сад Миракл Гарден: индивидуальный тур 4.8 12 отзывов $ 170 за чел. Миракл Гарден — огромный парк цветов и настоящее чудо в пустыне. Вы увидите здесь уже знакомые для вас цветы, но в необычных формах. Здесь есть Мики М...

Круиз на доу в Дубай Марина

Круиз на доу Сервированные столы на верхней палубе доу

Дубай Марина

Круизный ужин на лодке – это романтическое путешествие по нетронутым водам каналов Марина среди высоких зданий, гламура и блеска. У традиционного арабского деревянного доу есть две палубы: нижняя с кондиционером и верхняя палуба на открытом воздухе.

Верхняя палуба позволит насладиться воздухом и посмотреть на небоскребы, которые окружают Марину. Большие окна на нижней палубе гарантируют удовольствие от осмотра достопримечательностей тем, кто предпочитает посидеть под кондиционером.

В поездке обычно предлагают вкусные блюда, начиная с приветственных напитков и гахвы, также предлагается буфет с межконтинентальной кухней. Вечером, помимо всего прочего, публику развлекают всевозможными живыми выступлениями.

Круиз на доу – отличная альтернатива ресторанам. Ужин на круизе доу более романтичнее, чем обычный.

Подходящие экскурсии Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина 4.2 31 отзыв $ 50 за чел. Вы проведете незабываемый вечер на традиционном деревянном корабле Доу. Ужин в круизе с видами на ночной Дубай по самому шикарному району города – Дуб... Современный Дубай и круиз по Дубай Марине 4.1 15 отзывов $ 35 за чел. Небоскрёбы, роскошь и инновации города — в автобусном путешествии и на прогулке на лодке Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов 4.3 114 отзывов $ 35 за чел. Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ. На автобусе вы за одну экскурсию проедете по самым значимым достопримечательностям Дубая. Вы по...

Фонтан Дубай

Фонтан Дубай Вечернее шоу фонтанов

Фонтан Дубай - Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard

Всем известно, что самое высокое здание в мире находится в Дубае. Но это ещё не всё. Прямо под небоскребом Бурдж-Халифа, посреди озера Бурдж, находится самый высокий фонтан в мире – фонтан Дубай. Это также самый большой в мире музыкальный фонтан.

Фонтан может стрелять 83 000 литров воды на высоту более 140 метров, почти такую же высоту, как 50-этажное здание. Он состоит из пяти кругов разного размера и двух дуг, протянувшихся через озеро на 275 метров. Ночью 6600 ламп и ​​25 цветных проекторов придают фонтану впечатляющий вид. Людей привлекает то, что хореография синхронизирована с музыкой.

Поскольку он расположен между торговым центром Дубай Молл и Сук аль-Бахар, здесь есть много отличных мест для того чтобы посмотреть на фонтан. Но если есть желание познакомиться поближе, можно получить пропуск и пойти на променад. Там люди стоят всего в 9 метрах от парящей воды, а это значит, что не избежать промокания.

Если хотите открыть совершенно новую перспективу, прокатитесь на Абре по озеру. Поездка проходит через фонтан во время выступления.

Леголенд

Леголенд Аквапарк Леголенд

Legoland® Dubai, Parks and Resorts - Sheikh Zayed Road

Это ещё одна достопримечательность Дубая. Хотя парк рассчитан на детей от 2 до 12 лет, он больше подойдет детям от 4 до 9 лет.

Леголенд состоит из множества зон, включая Factory, Miniland и ещё четыре тематических части: Imagination, Adventure, Lego City и Kingdoms. Процесс изготовления лего показан в Factory. Совершите быструю прогулку по этой части и отправляйтесь в Миниленд. Зрелище – копии небоскребов и метро в Дубае, полностью построенные из блоков Lego. Макеты поездов метро фактически движутся по рельсам. Это может быть не так интересно детям, как вам.

«Королевства» для тех, кто любит приключения. Захватывающие аттракционы здесь не предназначены для детей младшего возраста, так как для входа на них требуется определенный рост. Некоторые аттракционы интерактивные, например, летающая машина Мерилин, карусель в форме самолета, в которой гонщик может нажимать джойстик и перемещать самолет вверх и вниз по мере его вращения.

Аттракционы в «Приключении» доставят удовольствие и родителям. Подводное приключение – это уникальная поездка, которая доставит вас на дно бассейна и позволит вам посмотреть на рыб и модели лего через стеклянное окно.

Детям, которые любят строить из лего, понравится "Imagination". Они могут создавать свои собственные вещи из лего. Наконец, очередь за Lego City, здесь дети могут принять активное участие в жизни города: «Автошкола», «Школа водного спорта», «Штаб-квартира полиции» и «Академия спасателей».

Подходящие экскурсии Билеты в парк LegoLand $ 65 за чел. Веселое погружение в мир из любимого конструктора! Тематический парк Legoland + трансфер 5 10 отзывов $ 80 за чел. Парк «Леголенд» — это идеальное место для отдыха в кругу семьи. Особенно здесь понравится детям от 2 до 12 лет. Вас ждут десятки развлечений в огромно... День в тематическом парке «LegoLand»! $ 85 за чел. Отправиться всей семьей за сокровищами и прокатиться на субмарине в крупнейшем в мире парке Lego

Обзор Legoland Dubai от туристов в 2020

Парк Motiongate

Парк Motiongate Деревня смурфов

Motiongate, Park and Resorts - Sheikh Zayed Road

Motiongate, открыт в 2016 году, является частью Dubai Parks and Resorts. Моушенгейт – это парк под открытым небом. Поэтому лучше посещать его в более прохладную погоду. Парк состоит из четырёх зон: Columbia Pictures, Lions Gate, Smurf's Village и DreamWorks. Несмотря на то, что это место больше предназначено для детей, взрослым там будет не менее интересно.

Войдя в ворота, вас приветствует Studio Central. Это зона магазинов и ресторанов. В Columbia Pictures оживают некоторые из знаменитых киногероев. Zombieland Blastoff зона не для слабонервных.

Посетите деревню смурфов, если с вами есть дети младше 14 лет. Здесь есть дома смурфов и персонажи смурфов. Smurfs Village Express – это американские горки для детей. С детьми также можно зайти в парк развлечений Woodland Play Park.

Dreamworks – это крытая часть парка, интерьеры которой смоделированы по мотивам таких фильмов, как «Как приручить дракона», «Мадагаскар» и «Шрек». Lions Gate – последняя зона, но не менее захватывающая. Основные достопримечательности Lions Gate – это сверхскоростной пассажирский экспресс Капитолий и 4D воздушный тур по Панему.

Подходящая экскурсия Билеты в парк MotionGate $ 75 за чел. Отправиться за эмоциями в парк аттракционов и встретиться с героями из голливудских мультфильмов

Ski Dubai

Горнолыжный комплекс Ski Dubai Кафе оформленное в горной тематике

Ski Dubai - Sheikh Zayed Road

Ski Dubai – крупнейший крытый горнолыжный курорт на Ближнем Востоке. На склоне есть пять трасс в зависимости от уровня катания.

Тут можно не только покататься, но и познакомиться с постоянными жителями Ski Dubai – снежными пингвинами – или отправиться на экскурсию на кресельном подъемнике. Кресельные подъемники используются для подъема людей на склон.

Длина самой длинной трассы составляет 400 метров с 60-метровым перепадом.

Учитывая что тут достаточно холодно, требуется теплая одежда для безопасности посетителей. Поэтому всё необходимое защитное снаряжение включено в стоимость билета, а это значит, что вам не придётся тащить его с собой.

Снежный парк находится внутри торгового центра Молл Эмиратов, так что можно отправиться за покупками после катания на лыжах. Однако более вероятно, что вам захочется выпить чашку горячего шоколада в кафе, оформленном в горной тематике.

Подходящая экскурсия Ski Dubai: Встреча с пингвинами 4.8 10 отзывов $ 65 за чел. Дубай — город чудес. Здесь можно побывать в пустыне, прогуляться по тропическому саду и очутиться в зимнем царства. Приглашаем вас заглянуть в гости к...

Дубайский чудесный сад

Дубайский чудесный сад Тот самый Боинг А380 из цветов

Miracle Garden, Al Barsha South 3

Miracle Garden в Дубае – уникальное и потрясающе красивое место, где выставлено более 50 млн. цветов.

Чудо-сад занесен в Книгу рекордов Гиннеса из-за самого большого строения из цветов, модели Боинга А380 в натуральную величину состоящую из 500 000 цветов.

Другие достопримечательности – Бурдж-Халифа из цветов, Дисней-авеню, Батутный парк, Амфитеатр, Цветочные часы, которые действительно работают и ослепительные Цветочные пирамиды.

Дубайский сад бабочек является частью Чудесного сада, в котором обитает 15 000 бабочек 26 различных видов. Внутреннее святилище, состоящее из 10 куполов, обеспечивает этим крошечным созданиям климатически контролируемую среду для процветания.

Завершение строительства этого сада было беспрецедентным подвигом, учитывая, что он находится в пустыне. В саду используется капельное орошение с использованием переработанных сточных вод.

Кидзания

Кидзания в Дубай Молл Дети знакомятся с профессией повар-кондитер

Kidzania - Financial Center Road

В Дубае есть город, построенный исключительно для детей. На верхнем этаже торгового центра Дубай Молл находится Кидзания – безопасная и уникальная среда, где дети могут весело провести время и одновременно развить навыки реальной жизни. В Кидзании есть здания, аэропорты, банки, больницы и всё, что есть в современном городе. Мини-город рассчитан на детей от 4 до 16 лет.

Игровой центр предлагает около 80 вакансий от медицины до развлечений. В веселой и увлекательной форме дети лучше понимают реальную жизнь, поскольку им платят зарплату за свою работу. В Кидзании есть собственная валюта под названием кидзо, поэтому дети могут тратить ровно столько, сколько они зарабатывают.

Идеальное место для обучения деток реальной жизни.

Подходящие экскурсии Дубайский аквариум и «Бурдж-Халифа»: пакетное предложение 4.7 21 отзыв $ 61 за чел. Если вы в Дубае всего на пару недель, но хотите посмотреть как можно больше и сэкономить, пакетное предложение — идеально для вас. Билеты «в пакете» с... Первый день в Дубае 5 25 отзывов $ 250 за чел. Неформальная обзорная авто-прогулка по главным достопримечательностям города Из Дубая в Абу-Даби 5 14 отзывов $ 350 за чел. Обзорная автомобильная прогулка по столице ОАЭ

Дубайский дельфинарий

Плавание с дельфинами в Дубайском дельфинарии Выступление дельфинов

Dubai Dolphinarium - Dolphin and Seal Show

Идеальное место для семейного отдыха и особенно для детей. Тысячи людей посещают дельфинарий каждый день, чтобы посмотреть, как дружелюбные существа танцуют, поют и жонглируют в парке Криксайд.

Дельфинарий подчеркивает необходимость защиты дельфинов и других находящихся под угрозой исчезновения водных видов животных и рыб.

В Дубайском дельфинарии можно поплавать с дельфинами.

Также в дельфинарии проживает более 20 видов птиц и попугаев. Это синий и золотой ара, зелёные крылатые ара, попугаи эклектусов, серные хохлатые какаду, солнечные конуры, африканские серые и красноклювые птицы-носороги.

Дубайский автодром

Картинг на Дубайском картдроме

Dubai Autodrome - Sheikh Mohammed Bin Zayed Road

Гоночный центр длиной 5,39 км и трасса Формулы-1 являются местом проведения всемирно известных соревнований по автоспорту. Это первая гоночная трасса, построенная в соответствии с более строгими директивами по проектированию FIA, такими как асфальтированные участки стока и цифровая система наблюдения.

Картдром, расположенный здесь, предлагает развлечения для людей старше семи лет. 620-метровая крытая трасса часто используется туристами и компаниями для проведения досуга. Дети от двенадцати до восемнадцати лет также могут совершить поездку. На трассе будут предоставлены шлемы и другое защитное снаряжение.

Для автолюбителей это место предлагает множество вариантов для изучения. От Audi TT до Audi R8 V10 и настоящих одноместных гоночных автомобилей – можно почувствовать мощь суперкаров на этой трассе на ее 17 поворотах и ​​1,2 км трассы.

Полет на воздушном шаре

Полёт на воздушном шаре над пустыней

Чтобы взглянуть на Дубай или на все Арабские Эмираты, стоит отправиться в полёт на воздушном шаре.

Идеальное время для того, чтобы подняться в небо, – это либо восход, либо закат. Чтобы полюбоваться восходом поездка начинается рано утром, потому что необходимо быть в небе, раньше чем встанет солнце.

На воздушный шар в зависимости от размера и типа помещается от 4 до 8 человек. Все на борту должны пристегнуться ремнями и принять положение на корточках перед отрывом. После нескольких вспышек пламени шар беспрепятственно поднимается дюйм за дюймом и постепенно набирает обороты.

Глядя сверху вниз, можно увидеть пустыню, изобилующую животными, птицами и пустынной растительностью. Поездка в среднем длится один час.

Путешествие по Дубаю на вертолете

Вертолётная прогулка над Дубаем

Полюбуйтесь на достопримечательности Дубая с высоты птичьего полёта. Независимо от того, как хорошо вы исследовали город, ничто не сравнится с видом с воздуха на Пальму Джумейру, Шейх Зайед Роуд и Мировые острова. Продолжительность полёта составляет от 10 минут до часа, хотя самые популярные длятся от 25 до 30 минут.

Маршрут полета должен быть одобрен авиадиспетчерской службой, поэтому плохая погода или любой другой фактор может привести к изменению заранее запланированного маршрута.

Будьте внимательны, приезжайте на место минимум за полчаса до полёта, чтобы оставить место для формальностей и имейте при себе паспорт. Вертолет одновременно перевозит от 5 до 6 пассажиров. Вертолетная экскурсия даст полное представление Дубая со всеми знаковыми зданиями и гигантским городским пейзажем.

В Дубае есть несколько компаний, которые предлагают вертолетные туры, такие как Emirates Helicopter Tours, Helicopter Tour Dubai, HeliDubai и другие.

Подходящие экскурсии Полёт на вертолёте 5 4 отзыва $ 199 за чел. Поднявшись в воздух на вертолете, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города Дубай. Вас ждут потрясающие виды уникальных искусственных... Полет над Дубаем на вертолете! $ 445 за чел. Увидеть Пальмовый остров, Бурдж-Халифа, Парус и другие места города с лучшего ракурса Комбо: Полет на вертолете, джип-сафари в пустыне и ужин в деревне бедуинов 4.8 20 отзывов $ 220 за чел. Дубай с высоты птичьего полета особенно красив, и вы сможете убедиться в этом лично на нашей экскурсии. Спустившись на землю, вы отправитесь в путешес...

И многое другое...

Что делать в Дубае если у вас очень много денег, можно узнать в выпуске Орла и Решки

Дубай – очаровательный многокультурный город, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Надеемся, что наш список основных достопримечательностей Дубая поможет вам получить максимум удовольствия от поездки.

Примечание редактора: учитывая меняющийся характер пандемии COVID-19, часы работы и доступность многих мест изменены и могут меняться. ХорошоТАМ советует вам связываться напрямую с компаниями для получения обновленных инструкций по безопасности и часов работы перед посещением.