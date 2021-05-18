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Полезная информация о Дубае

Что нужно знать о Дубае: 🌇 4 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 186 экскурсий
Местное время в Дубае
22:2851
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇪 ОАЭ
Название городаДубай
По-английскиDubai
Столица регионаДубай является столицей региона
Статья о городеСтатья о Дубае
Население города2 956 587 чел.
АэропортыАль-Мактум DWC, Дубай DXB, Minhad AB NHD, Dubai Creek SPB DCG
Часовой поясAsia/Dubai
Средняя высота24 м. от уровня моря

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