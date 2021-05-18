Полезная информация о Дубае
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Местное время в Дубае
22:2851
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇪 ОАЭ
|Название города
|Дубай
|По-английски
|Dubai
|Столица региона
|Дубай является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Дубае
|Население города
|2 956 587 чел.
|Аэропорты
|Аль-Мактум DWC, Дубай DXB, Minhad AB NHD, Dubai Creek SPB DCG
|Часовой пояс
|Asia/Dubai
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря
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