Районы и отели Дубая

Где остановиться в Дубае – советы по районам, отелям и пляжам

Лучшие туристические районы Дубая с подборкой отелей и пляжей для туристов. Мы подготовили карту и описание на русском языке, чтобы было удобнее выбирать место для вашего отдыха, отели так же подобраны по отзывам отдыхающих
Содержание статьи
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ

Дубай расположен в Персидском заливе, в Аравийской пустыне и является крупнейшим городом Арабских Эмиратов.

Этот город известен как один из самых космополитичных на планете и расположен к северу от Абу-Даби.

Посещая этот город, будь то бизнес, туризм или покупки, вы должны знать, что центр города – лучшее место для проживания в Дубае из-за его близости к основным достопримечательностям и большого разнообразия отелей.

Но не для всех важны достопримечательности, кого-то интересует пляжный отдых, а кому-то нужны активные развлечения, поэтому мы решили облегчить вам выбор и рассказать о том в каком районе Дубая лучше остановиться в зависимости от того, чем вы хотите заняться в качестве туриста и конечно же от вашего бюджета.

Где остановиться в Дубае

Если у вас нет времени или терпения, чтобы читать всю статью, даём вам краткое изложение рекомендуемых нами районов для проживания в Дубае. Читайте дальше, чтобы узнать больше о каждом из районов.

  • Центр Дубая – лучшее место для осмотра достопримечательностей;
  • Дубай-бич – лучшее место для любителей пляжного отдыха;
  • Дубай Бизнес-Бэй – лучшее место для деловых путешественников;
  • Джумейра – более эксклюзивный район.
Карта с районами Дубая и подробным описанием

Центр Дубая (Даунтаун Дубай)

Бурдж-Халифа, Даунтаун
Бурдж-Халифа, Даунтаун
Дубай Молл
Дубай Молл
Фонтан Дубай
Фонтан Дубай
Отель Армани
Отель Армани

Хотя это не исторический центр города, Даунтаун в Дубае считается сердцем города.

Это лучший район для отдыха, так как здесь находится большая часть современных достопримечательностей города, таких как башня Бурдж-Халифа, торговый центр Dubai Mall и фонтан Дубай.

Данный район также подойдёт для бизнес путешественников, так как здесь расположены Всемирный торговый центр Дубая, основные выставочные площадки для конгрессов, а также многие небоскребы и офисы города.

Центр города также является лучшим районом для ночной жизни, поскольку потребление алкоголя строго регулируется, и только первоклассные отели могут подавать алкогольные напитки.

Цены на проживание одни из самых высоких в городе, так как здесь находятся многие шикарные отели, например, отель Армани. Здесь есть несколько более недорогих вариантов размещения, но они всё же, как правило, дороже, чем в окрестностях Бур Дубай.

Что делает этот район лучшим для проживания:

Отели к которым стоит присмотреться в этом районе:

Пляжи Дубая

Общественный пляж Джумейра
Общественный пляж Джумейра
Пляж Sun Set, не путайте его с пляжем Джумейра
Пляж Sun Set, не путайте его с пляжем Джумейра
Искусственный остров – Пальма Джумейра
Искусственный остров – Пальма Джумейра
Отель Jumeirah Beach
Отель Jumeirah Beach
Пляж Дубай Марина
Пляж Дубай Марина

Дубай имеет привилегированное расположение на берегу моря.

Для многих из миллионов путешественников, посещающих Дубай, главной достопримечательностью города в пустыне является его песчаный пляж.

Омываемый теплыми водами Персидского залива и температурами, которые обычно не опускаются ниже 30ºC, Дубай – город, где вы можете наслаждаться пляжем в любое время года.

На побережье Дубая находятся некоторые достопримечательности современной инженерии, такие как всемирно известная Пальма Джумейра.

Пляжный отдых в Дубае – отличный способ расслабиться, если вы планируете посетить город для отдыха или же хотите совместить работу с отдыхом.

Многие прибрежные отели в городе имеют частные пляжи, а также бары и рестораны прямо на пляже.

На городских пляжах рекомендуем носить скромную одежду, воздержаться от стрингов и бикини. Также в Объединенных Эмиратах запрещено ходить топлес.

Что делает этот район лучшим для проживания:

  • Общественные и частные пляжи;
  • Отлично подойдёт для туристов;
  • Первоклассные отели;
  • Ночная жизнь;
  • Бурдж аль-Араб.

Лучшие отели этого района:

Бур Дубай

Район Бур Дубай
Район Бур Дубай
Музей Дубая и форт Аль-Фахиди
Музей Дубая и форт Аль-Фахиди
Дубайский текстильный рынок
Дубайский текстильный рынок
Отель Ambassador
Отель Ambassador
Аль-Фахиди – историческая часть города
Аль-Фахиди – историческая часть города

Оживленный район Бур-Дубай может похвастаться одними из самых знаковых исторических достопримечательностей города, такими как исторический район Аль-Фахиди, офис губернатора, музей Дубая и Текстильный рынок.

Бур-Дубай также является оживленным торговым и трапезным центром с множеством кафе и ресторанов на улице Аль-Дияфа.

Это гораздо менее изысканный район, чем центр города или пляж, но в нём есть местное очарование, которого вы не найдёте в предыдущих районах.

Отели в этом районе, как правило, дешевле, чем в соседнем Даунтауне, но в то же время они расположены ближе к центру.

В последние годы в этом районе наблюдается всплеск отелей и гостевых домов, построенных в традиционном арабском стиле. Они пытаются избежать ощущения типичной атмосферы сетевых отелей, которое можно найти повсюду в городе.

Что делает этот район лучшим для проживания:

  • Бюджетное жильё;
  • Коммерческий район.

Лучшие отели в этом районе:

Бастакия (Старый Дубай)

Район Бастакия
Район Бастакия
Культурный центр шейха Мохаммеда
Культурный центр шейха Мохаммеда
Белая мечеть
Белая мечеть
Музей кофе
Музей кофе
Бассейн в отеле Gateway
Бассейн в отеле Gateway

Район Бастакия – традиционный центр и исторический район Дубая.

Он расположен на южном берегу Дубайского залива, напротив Дейры.

Бастакия может похвастаться большим количеством исторических построек города.

Это старинный район, где можно найти несколько бюджетных отелей для путешественников, с приличными ценам, более престижные, а также роскошные бутик-отели в арабском стиле, которые могут привнести восточный колорит в ваше пребывание в столице пустыни.

Бастакия – отличное место для проживания в Дубае, если вы интересуетесь историей и более традиционным аспектом города, который определенно что-то более значимое, чем просто небоскребы и шик.

Что делает этот район лучшим для проживания:

Лучшие отели в этом районе:

Дейра и Аль Ригга

Район Дейра
Район Дейра
Аль Ригга
Аль Ригга
Дубай Крик
Дубай Крик
Башни-близнецы Дейра
Башни-близнецы Дейра
Шератон Дубай Крик Отель & Тауэрс
Шератон Дубай Крик Отель & Тауэрс

Район Дейра расположен на северной стороне залива, и это старая часть города, где находился старый район порта Дубая. Это был один из первых деловых районов города, и до сих пор здесь находится бизнес-центр Дейра. Это ближайший к аэропорту район, и здесь вы можете найти большинство бюджетных и недорогих вариантов размещения в Дубае.

Современная часть Дейры известна как Аль-Ригга, район с множеством ресторанов, магазинов и недорогим жильем (по стандартам Дубая).

Это ни в коем случае не самый роскошный район в городе, но если вам нужно дешёвое жилье, то это, вероятно, лучшее место для проживания в Дубае.

Дубай-Крик – одна из самых важных природных достопримечательностей города, и по обе стороны от него расположено множество важных исторических зданий, таких как башни-близнецы Дейра или Шерратон Дубай Крик.

Что делает этот район лучшим для проживания:

  • Бюджетное жильё;
  • Недорогие кафе и рестораны;
  • Коммерческий район.

Лучшие отели этого района:

Дубай Бизнес-Бэй

Район Бизнес Бэй
Район Бизнес Бэй
Театрализованное шоу в акватеатре La Perle
Театрализованное шоу в акватеатре La Perle
Ресторан Hotel Cartagena в отеле JW Marriott Marquis
Ресторан Hotel Cartagena в отеле JW Marriott Marquis
Многофункциональный комплекс Al Habtoor City
Многофункциональный комплекс Al Habtoor City
Отель Steigenberger Business Bay
Отель Steigenberger Business Bay

Дубай Бизнес-Бэй – это недавно созданный район, который (как и большая часть Дубая) всё ещё строится.

Этот мега-комплекс будет включать более 240 зданий, от офисных небоскребов до торговых центров и жилых домов, окруженных парками и каналами.

Многие здания уже построены, и это особенно привлекательный район для деловых путешественников.

Будучи одним из самых популярных районов Дубая, отели в Бизнес-Бэй, как правило, шикарные и дорогие.

Что делает этот район лучшим для проживания:

  • Современный район;
  • Отличный район для бизнес путешественников;
  • Роскошные отели.

Лучшие отели этого района:

Джумейра

Вид на района Джумейра
Вид на района Джумейра
Мечеть Jumeirah Mosque
Мечеть Jumeirah Mosque
Пляжный парк Джумейра
Пляжный парк Джумейра
Отель Burj Al Arab Jumeirah
Отель Burj Al Arab Jumeirah
Океанариум Lost Chambers в отеле Atlantis The Palm
Океанариум Lost Chambers в отеле Atlantis The Palm
Аквапарк Wild Wadi
Аквапарк Wild Wadi

Джумейра – богатый район, расположенный прямо на пляже. Это очень престижный район с художественными галереями, бутиками и красивыми парками.

Здесь также есть много хороших торговых центров, шикарных кафе и ресторанов.

Пляжный парк Джумейра – лучшее место, чтобы позагорать, а если вы увлекаетесь спортом, весь район окружен велосипедными дорожками.

Что делает этот район лучшим для проживания:

  • Современный;
  • Близость к пляжу;
  • Изысканные отели.

Лучшие отели этого района:

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