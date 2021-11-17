Где в Дубае можно устроить шоппинг, купить сувениры 🎁, интересные вещи связанные с Арабскими Эмиратами, найти вещи по очень низким ценам, а может просто посмотреть на самые большой в мире Дубай Молл или сходить на местный арабский рынок, купить восточных сладостей или пообедать изысканной кухней в ресторане. Где находятся, советы и развлечения

Если вы любите шоппинг, сделайте своей миссией посещение самых знаменитых торговых центров и рынков Дубая

В Дубае находится самый большой в мире торговый центр и бесчисленные открытые рынки. Шоппинг в Дубае –приключение, которое понравится каждому истинному шопоголику. Этот город известен своим идеальным сочетанием традиционных персидских товаров, дизайнерских товаров и всемирно признанных сетей. Это то место, где путешественники со всего мира могут найти подарки, экзотические специи и блюда, одежду, ювелирные украшения, предметы интерьера и электронику по конкурентоспособным ценам. Здесь даже проходит ежегодный фестиваль, посвященный шоппингу, и гости, и жители города могут купить товары по специальным предложениям.

Если вы ищете подарки для семьи и друзей или что-нибудь для себя, ХорошоТАМ приготовили для вас список из самых популярных мест для покупок в Дубае.

Торговый центр Дубай

Дубай Молл Внутри Dubai Mall Закусочная Peppermill Indian Cuisine Дубайский аквариум Dubai Ice Rink

Расположенный рядом с Бурдж-Халифой, ТЦ Dubai Mall является крупнейшим торговым центром в мире, каждый год его посещает больше 80 миллионов посетителей. В современном многоуровневом торговом центре работает более 1300 розничных торговых точек, 200 из которых являются роскошными дизайнерскими магазинами. Dubai Mall может похвастаться современной и свежей атмосферой, которая понравится покупателям любого возраста. Посетители могут прогуляться по международным сетевым магазинам, а также по местным фаворитам, таким как Bloomingdale's, Cartier, Birkenstock, Tiffany & Co. и Sephora. Здесь вы найдете широкий ассортимент парфюмерии, мужской и женской одежды, электроники, ювелирных украшений, игрушек, подарков и многого другого.

Рестораны и кафе, где можно поесть в торговом центре Dubai Mall

Помимо шикарных магазинов, в ТЦ Dubai Mall также находится более 200 ресторанов быстрого обслуживания и высокой кухни. Если вы в поисках ледяного фраппе, бокала отборного вина или полноценного обеда, в торговом центре, есть еда и напитки, которые удовлетворят любой вкус. В Dubai Mall, посетители смогут найти суши, арабскую кухню, бургеры, французскую кухню, итальянскую кухню и т.д. Вот несколько самых популярных ресторанов, расположенных внутри ТЦ:

Peppermill Indian Cuisine – ароматная индийская закусочная, где гостей приглашают отведать пикантные домашние блюда в непринужденной обстановке. Ресторан Peppermill Indian Cuisine находится на 3-м этаже.

– ароматная индийская закусочная, где гостей приглашают отведать пикантные домашние блюда в непринужденной обстановке. Ресторан Peppermill Indian Cuisine находится на 3-м этаже. The Social House – расположен на 1-м этаже, представляет собой международное кафе с непринужденной обстановкой, в котором царит расслабляющая индустриальная атмосфера. Если вы хотите отведать лапшу или гамбургеры, вы можете посетить данное место.

– расположен на 1-м этаже, представляет собой международное кафе с непринужденной обстановкой, в котором царит расслабляющая индустриальная атмосфера. Если вы хотите отведать лапшу или гамбургеры, вы можете посетить данное место. Paul Cafe – прекрасная пекарня и магазин сладостей, где можно насладиться прекрасной французской выпечкой, бутербродами и десертами. Кафе находится на цокольном этаже.

– прекрасная пекарня и магазин сладостей, где можно насладиться прекрасной французской выпечкой, бутербродами и десертами. Кафе находится на цокольном этаже. Кафе Cereal Killer – представляет собой веселый и уютный бар, где вы можете выбрать хлопья их тут более 120 различных видов. Они также подают американские блюда, такие как бутерброды с сыром на гриле и курочку с кукурузными хлопьями. Кафе Cereal Killer находится на 1-м этаже.

– представляет собой веселый и уютный бар, где вы можете выбрать хлопья их тут более 120 различных видов. Они также подают американские блюда, такие как бутерброды с сыром на гриле и курочку с кукурузными хлопьями. Кафе Cereal Killer находится на 1-м этаже. Angelina – это изысканный французский ресторан, где можно выпить изысканный чай или насладиться богатым и сочным блюдом из меню. Этот ресторан с элегантной атмосферой расположен на 1-м этаже.

Развлечения для всей семьи в торговом центре Dubai Mall:

Дубайский аквариум и подводный зоопарк. Помимо магазинов и ресторанов, в Dubai Mall также находится всемирно известный аквариум. Это великолепное место расположено на 2-м этаже торгового центра, здесь вы можете понаблюдать за акулами, тропическими рыбами и другими морскими животными, обитающими в Средиземном море, а также в Атлантическом океане.

Помимо магазинов и ресторанов, в Dubai Mall также находится всемирно известный аквариум. Это великолепное место расположено на 2-м этаже торгового центра, здесь вы можете понаблюдать за акулами, тропическими рыбами и другими морскими животными, обитающими в Средиземном море, а также в Атлантическом океане. Ледовый каток. Для тех, кто хотел бы немного расслабиться, ледовый каток – это интересный аттракцион для всей семьи, расположенный на первом этаже торгового центра. Dubai Ice Rink – это крытый каток олимпийского размера, где посетители могут освежить свои навыки, немного потренироваться и провести время с семьей. Вы никогда раньше не катались? Нет проблем! Есть инструкторы, которые научат вас кататься на коньках. Открыт ежедневно с 10 до 12 часов.

Дубайский блошиный рынок

Дубайский блошиный рынок Помимо покупок, на рынке можно вкусно перекусить

Дубайский блошиный рынок, считается одной из самых популярных торговых точек Дубая среди туристов, расположен недалеко от «Дубайской рамки» и предлагает эклектичное сочетание новых и подержанных товаров. На этом сказочном рынке под открытым небом есть сотни торговых палаток, находящихся в независимом владении и управлении, где посетители могут купить удивительный ассортимент забавных и необычных товаров по отличным ценам.

На блошином рынке принято торговаться, так что дерзайте и выбейте лучшую цену. Здесь вы можете найти футболки, предметы домашнего обихода, персидский домашний декор и ассортимент местных и интернациональных блюд. Покупки на блошином рынке – прекрасный способ подобрать что-нибудь на память о поездке.

Торговый центр BurJuman

Торговый центр Бурджуман Внутреннее оформление торгового центра BurJuman Кафе Shakespeare and Co. порадует своих гостей вкусными десертами Развлекательный центр для детей Magic Planet Объемная буква украшенная цветами эффектно дополняет коридоры ТЦ

Бурджуман – старейший торговый центр Дубая, расположен в деловом районе города, недавно прошёл полную реконструкцию, что сделало его ещё лучше. Это роскошный торговый центр, в котором вы найдёте такие магазины, как Adidas, The Toy Store, Aldo, Nine West и других прекрасные сети и бутики. Помимо розничных магазинов (а их тут более 300) в Бурджуман есть Центр семейного отдыха для детей и десятки всемирно популярных ресторанов быстрого обслуживания с непринужденной обстановкой. Посетители найдут в этом известном торговом центре всё, от женской и мужской одежды до украшений.

Текстильный рынок

Текстильный рынок Ткани, игрушки, одежда с национальными принтами популярные сувениры с данного рынка На Textile Souk Market можно купить не только ткани, но и другие предметы домашнего обихода

Ближний Восток известен своим прекрасным ассортиментом изысканных тканей, и посетители могут приобрести домой частичку арабской культуры, делая покупки на Textile Souk Market. Рынок, расположен недалеко от побережья в Дубай-крик, украшен красивыми тканями из шёлка, хлопка, льна и других благородных материалов. Это открытый рынок, где посетители могут покупать ткани оптом или в розницу, а также есть возможность заказать одежду, специально пошитую для вас одним из портных магазина.

Этот открытый рынок предлагает тысячи различных стилей и принтов, поэтому вы обязательно найдете ткань, которая приглянется именно вам. Текстильный рынок также предлагает ассортимент готовой продукции, такой как пуговицы, нитки и драгоценности, а также готовую одежду, которую вы можете купить. На Textile Souk Market чувствуется атмосфера традиционного арабского рынка, поэтому вы действительно можете погрузиться в прежнюю культуру региона.

Пуэнт

Торгово-развлекательный комплекс The Pointe Ресторан Hook & Cook Seafood С Пуэнта открывается прекрасный вид на отель Atlantis The Palm 5*

Прогуляйтесь до оконечности искусственного острова Пальма Джумейра, и исследуйте все прекрасные магазины, расположенные в районе Пуэнт. Торгово развлекательный комплекс с прекрасным видом на Средиземное море и городской пейзаж был разработан для взыскательных покупателей.

The Pointe отличается современной архитектурой и элегантной обстановкой. Находясь здесь, туристы могут прогуляться по таким магазинам, как Typo, Beleaf Nutrition, Palazzo и I Love Dubai. Пуэнт считается одним из популярных торговых точек Дубая, где можно найти одежду, ювелирные украшения, уникальные подарки, аксессуары, продукты питания и предметы искусства. Отправляйтесь на набережную и перекусите в одном из ресторанов быстрого питания или изысканных закусочных, чтобы сделать передышку от похода по магазинам.

Золотой рынок (Deira Gold Souk)

Золотой рынок Дубая Здесь вы на найдёте самые уникальные ювелирные изделия А вот и самое большое золотое кольцо «Najmat Taiba», согласно «Книге рекордов Гинесса»

Жемчужина города, Золотой рынок находится недалеко от Дубай Крик и является крупнейшим в мире рынком, почти полностью посвященным ювелирным изделиям. Если вам нужно что-то новое, это то место, куда можно пойти. Deira Gold Souk – это большой рынок с почти 400 независимыми торговыми точками. Посетители найдут здесь огромный ассортимент ювелирных украшений, которые подходят разным категориям покупателей.

На Золотом рынке можно найти высококачественное золото, серебро и драгоценные камни в различных дизайнах и стилях, которые вы не найдете больше нигде. Делая здесь покупки, обязательно поищите самое большое в мире золотое кольцо, которое выставлено на рынке. Это уникальный экспонат, который весит более 63 кг и сделано из настоящего золота.

Торговый центр Mazaya

Торговый центр Mazaya Интерьеры торгового центра созданы с учетом современных тенденций Castello Restaurant and Cafe

Торговый центр Mazaya расположен в самом центре города, где вы можете найти как новые товары, так и винтажные коллекционные предметы. Mazaya представляет собой четырехэтажное здание, где посетители могут найти со скидкой мебель, одежду, аксессуары, украшения и ассортимент винтажных товаров.

В данном торговом центре, вы обязательно найдете удивительные предложения, которые поджидают за каждым углом. В Mazaya находятся сотни магазинов, таких как Pier 1 Imports, Brands, Homes r Us, а также несколько ресторанов с непринужденной атмосферой.

Торговый центр Etihad

Торговый центр Etihad Торговый центр внутри Cheeky Monkeys развлекательный центр

Etihad Mall – элегантный торговый комплекс, спроектированный с учетом роскоши и стиля, расположенный в центре города. Торговый центр позиционирует себя как популярное место для покупок и развлечений для детей и взрослых. Здесь можно найти не только большой ассортимент роскошных и международных сетевых магазинов, но и множество развлечений, которые позволят всей вашей семье отлично провести время.

В данном торговом центре, представлен широкий ассортимент международных сетей и бутиков на любой вкус. От бутиков модной одежды до магазинов с детским ассортиментом, подарков и сувениров, здесь вы можете найти всё что угодно. Торговый центр имеет современную атмосферу и является местом, где находятся такие магазины, как La Pista, Yasmine, Beauty Scarf, Carlo Shoes, Elegant Flower и Candy Boutique. Сделав покупки и нагуляв аппетит, отправляйтесь в ресторанный дворик, чтобы попробовать изысканные блюда быстрого приготовления, изысканный кофе и декадентские сладости.

Помимо множества магазинов и ресторанов, Etihad Mall предлагает своим гостям фитнес-центр, салоны красоты, Cheeky Monkeys для детей и образовательные мероприятия. Возьмите с собой семью и проведите день, обучаясь и играя.

Торговый центр WAFI

Торговый центр WAFI Оформлен торговый центр в египетсокм стиле Pharaoh's Club фитнес центр с отличной зоной отдыха

Торговый центр WAFI, расположен недалеко от международного аэропорта Дубая, представляет собой произведение искусства, в котором расположено около 300 магазинов и бутиков. Его легко найти благодаря постройке в форме пирамиды и красивому экзотическому фасаду. WAFI оформлен в египетском стиле и украшен произведениями искусства, что делает его интересной культурной достопримечательностью для иностранцев. Прогуляйтесь по магазинам внутри и найдите большой ассортимент ювелирных изделий, мужской и женской одежды, электроники, игрушек, подарков, аксессуаров, дизайнерских сумочек, а также различные услуги в области здоровья и красоты.

После того, как вы сделаете покупки, отправляйтесь в один из многочисленных ресторанов торгового центра, где вам предложат изысканные блюда интернациональной кухни. Посетители могут попробовать всё, от куриного сатая до здоровой американской кухни. Для тех, кто ищет домашние блюда итальянской кухни, в торговом центре есть как изысканный итальянский ресторан, так и пиццерия. Есть также несколько пекарен и кондитерских, где можно порадовать сладкоежек. Хотите заняться спортом, пока вы в путешествие? Pharaoh's Club – это отличный фитнес-центр, оформленный в египетском стиле, где вы можете расслабиться на фоне красивых пейзажей.

Торговый центр Dubai Outlet

Торговый центр Dubai Outlet Внутри Dubai Outlet Mall Зона фудкорта

Внимание всем покупателям ищущим выгоду! Если вы хотите получить несколько заманчивых предложений, отправляйтесь в Dubai Outlet Mall в центре города. Торговый центр расположен в районе Дубайленд и является местом где находятся такие магазины, как Children's Place, Golf World, Palazzo, Adidas и Cole Haan.

Этот многоэтажный торговый центр предлагает 240 сетевых и дизайнерских магазинов, а также восхитительные рестораны и закусочные. Делая покупки в Dubai Outlet Mall, вы можете сэкономить до 90% от первоначальной цены.

Фестиваль шоппинга в Дубае

Dubai Shopping Festival – одно из главных событий в городе Фестиваль сопровождается концертами, розыгрышами и красивым салютом

Ежегодный двухмесячный праздник проходящий с декабря по февраль каждого года, Dubai Shopping Festival – развлечение для всей семьи. Во время Фестиваля шоппинга город оживает благодаря фейерверкам, разнообразным открытым рынкам, а также различным мероприятиям, которые приглашают жителей и туристов выйти в город и делать покупки.

Во время фестиваля шоппинга в Дубае покупатели могут воспользоваться скидками на товары, которые вы не увидите ни в какое другое время года. Во время фестиваля розничные торговцы и региональные предприятия разыгрывают призы на сумму более одного миллиона дирхамов, а также специальные подарки. Примите участие в этом ежегодном мероприятии, если вы оказались в Дубае в это время года.