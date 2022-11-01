Обзор самых интересных VIP отелей Дубая, вы только посмотрите на их территорию, расположение, номера, а так же услуги, которые невозможно сфотографировать, а можно только прочувствовать после бронирования и заселения в данные отели-достопримечательности

Дубай — это место, где отлично сочетается богатое наследие доисторических времен с современным оттенком подавляющей и абстрактной архитектуры, изысканными торговыми центрами и роскошными отелями. Если вы планируете путешествие в Дубай и не знаете, где остановиться? Мы познакомим вас с самыми роскошными отелями города будущего, чтобы вам было легче принять решение.

One&Only The Palm Dubai

Источник фото Территория отеля One&Only The Palm Dubai

Этот отель настоящая жемчужина Дубая. Он расположен на искусственно созданном острове Пальма Джумейра, он является отражением стильного и престижного дизайна. Гости отеля могут насладиться потрясающим панорамным видом из своего люкса или прогуляться по частному пляжу.

В One & Only есть элегантные и просторные номера, люксы, а также виллы, которые идеально подойдут для тех, кто путешествует с семьей или компанией. Пляжные виллы предлагают индивидуальное обслуживание и прямой доступ к удивительному частному пляжу.

Какие удобства предоставляет отель:

Пейзажный бассейн площадью 850 кв. м, возле которого можно отлично отдохнуть на шикарных двухспальных кушетках.

площадью 850 кв. м, возле которого можно отлично отдохнуть на шикарных двухспальных кушетках. Собственный песчаный пляж на первой линии, оборудованный большими зонтами, под которыми можно спрятаться от палящего солнца, также здесь подготовлено всё для занятий водными видами спорта.

на первой линии, оборудованный большими зонтами, под которыми можно спрятаться от палящего солнца, также здесь подготовлено всё для занятий водными видами спорта. Спа-салон Guerlain , это место полное передовых спа-процедур, где вы можете восстановиться и поправить здоровье, например такими видами массажа, как императорский массаж в 4 руки, рефлексотерапия или тайский массаж, и побаловать своё лицо одним из суперактивных уходов за лицом. Также здесь вы найдете эксклюзивный тренажерный зал и салон красоты под руководством знаменитого стилиста Александра Зуари.

, это место полное передовых спа-процедур, где вы можете восстановиться и поправить здоровье, например такими видами массажа, как императорский массаж в 4 руки, рефлексотерапия или тайский массаж, и побаловать своё лицо одним из суперактивных уходов за лицом. Также здесь вы найдете эксклюзивный тренажерный зал и салон красоты под руководством знаменитого стилиста Александра Зуари. На территории отеля вы найдёте несколько ресторанов, один из которых изысканный ресторан французский кухни STAY под руководством кулинара мирового класса Янника Аллено обладателя звёзд Мишлен. Также вы можете побаловать себя европейскими, азиатскими и средневосточными блюдами в ресторане Zest. На протяжении дня вы можете выпить кофе, отведать сладостей и небольшие закуски в The Lounge. Чтобы полюбоваться гламурным горизонтом Дубая и сапфирово-синим Аравийским морем рекомендуем посетить стильный ресторан морепродуктов над водой 101 Dining Lounge & Marina.

Удобства в номерах

Источник фото Один из номеров отеля

Каждый номер имеет красивое оформление и наполнен умиротворением, которое в целом ощущается во всем отеле. Вы не услышите ни души за пределами своего номера, что говорит о хорошей звукоизоляции.

В номерах есть чайник и кофемашина Nespresso и это настоящий подарок для всех кофеманов. Стоит упомянуть об акустической системе Bose и док-станции, которые помогают превратить номер в личный оазис.

Также номера имеют просторные ванные комнаты, в которых каждому гостю предоставляется косметический набор Acqua Di Parma, кстати данная продукция предоставляется в полноразмерных, а не в дорожных бутылочках 😍.

Что насчёт Wi-Fi, то он быстрый и бесплатный для четырёх устройств.

Для кого будет привлекателен данный отель

Если вас привлекает Дубай, но вы не любите шум и суету, этот отель станет вашим идеальным маленьким покрытым пальмами безмятежным оазисом

Burj Al Arab (Бурдж Аль Араб)

Источник фото Роскошный отель в виде паруса Burj Al Arab

Изысканный отель в форме паруса известный во всем располагает автомобильным парком Rolls Royce, туалетно-косметическими принадлежностями Hermes и меню подушек для кроватей размера "king-size" 🤩

Для тех кто хочет почувствовать себя знатными особами, обязательно стоит остановиться в Бурдж Аль Араб. Расположен отель на собственном острове и укомплектован ультрасовременными и шикарными номера, всего их 202. Люксы оборудованы по последнему слову техники и имеют окна от пола до потолка, что особенно подкупает. В роскошных ресторанах гости отеля могут попробовать вкусный ужин. Если вы любите острые ощущения, выпейте коктейль или кофе в Sky View, баре, который находится на 27 этаже Бурдж Аль Араб.

Какие удобства предоставляет отель:

Burj Al Arab располагает 2 бассейнами один из которых с пресной водой, а второй с морской, расположены они на шикарной платформе площадью 10 000 кв.м. Также здесь вы найдете кабинки для переодевания и белоснежный пляж, песок для которого был специально привезен.

один из которых с пресной водой, а второй с морской, расположены они на шикарной платформе площадью 10 000 кв.м. Также здесь вы найдете кабинки для переодевания и белоснежный пляж, песок для которого был специально привезен. Каждый гость имеет доступ к частному пляжу оборудованному удобными шезлонгами, также на пляже предлагаются различные водные развлечения.

оборудованному удобными шезлонгами, также на пляже предлагаются различные водные развлечения. Отдохнуть и попробовать на себе омолаживающие процедуры можно в спа-центре Talise Spa . Он занимает 2 этажа, где есть зона для мужчин и женщин, в которых можно пройти различные процедуры для лица и тела в атмосфере полного уединения. Все процедуры проводятся с использованием лучшей косметики от известных брендов, например как La Prairie, QMS и Carol Joy. Спа-центр оснащен отдельными крытыми панорамными бассейнами, джакузи, парными и саунами. Также здесь вы найдете фитнес-центр и прекрасный корт для игры в сквош.

. Он занимает 2 этажа, где есть зона для мужчин и женщин, в которых можно пройти различные процедуры для лица и тела в атмосфере полного уединения. Все процедуры проводятся с использованием лучшей косметики от известных брендов, например как La Prairie, QMS и Carol Joy. Спа-центр оснащен отдельными крытыми панорамными бассейнами, джакузи, парными и саунами. Также здесь вы найдете фитнес-центр и прекрасный корт для игры в сквош. Гости отеля имеют бесплатный доступ к развлечениям в аквапарке Wild Wadi с 30-ю различными аттракционами, который находится рядышком с отелем.

с 30-ю различными аттракционами, который находится рядышком с отелем. Маленькие гости будут рады детскому клубу Синдбад с игровой зоной 1000 кв.м., найти его можно на 18 этаже отеля. Синдбад могут посещать дети от 3-х до 12 лет, с которыми занимаются профессиональные воспитатели. Его услуги бесплатны для всех проживающих в отеле.

с игровой зоной 1000 кв.м., найти его можно на 18 этаже отеля. Синдбад могут посещать дети от 3-х до 12 лет, с которыми занимаются профессиональные воспитатели. Его услуги бесплатны для всех проживающих в отеле. В отеле 9 ресторанов, каждый из которых имеет уникальный интерьер и разнообразную кухню. Ресторан Аль Мунтаха , предлагает посетителям отведать итальянскую и французскую кухню, имеет одну звезду Мишлен. Лаундж Сан Эддар в атриуме отеля считается прекрасным местом, где можно пообедать или просто выпить чай. Если вы хотите отведать арабской кухни посетите ресторан Al Iwan . За изысканными блюдами стоит отправиться в уютное заведение Al Mahara . Чтобы отведать европейскую и уникальную ближневосточную кухню стоит посетить ресторан Bab Al Yam . В ярком ночном баре Gold on 27 вы сможете попробовать лучшие коктейли и полюбоваться завораживающим видом Дубая. Любители паназиатской кухни будут восхищены рестораном Junsui . Чтобы насладиться шикарными видами, отправляйтесь на 27 этаж, где находится бар Skyview . Не забудьте посетить пляжный ресторан Sal чтобы не только насладиться вкусными блюдами, но и полюбоваться шикарным видом на Персидский залив.

, предлагает посетителям отведать итальянскую и французскую кухню, имеет одну звезду Мишлен. Сан Эддар в атриуме отеля считается прекрасным местом, где можно пообедать или просто выпить чай. Если вы хотите отведать арабской кухни посетите ресторан . За изысканными блюдами стоит отправиться в уютное заведение . Чтобы отведать европейскую и уникальную ближневосточную кухню стоит посетить . В ярком ночном баре вы сможете попробовать лучшие коктейли и полюбоваться завораживающим видом Дубая. Любители паназиатской кухни будут восхищены рестораном . Чтобы насладиться шикарными видами, отправляйтесь на 27 этаж, где находится . Не забудьте посетить пляжный ресторан чтобы не только насладиться вкусными блюдами, но и полюбоваться шикарным видом на Персидский залив. У вас есть несколько вариантов добраться до Бурдж Аль Араб: первый из них воспользоваться услугами шофера который приедет за вами на одном из многочисленных Rolls Royce, а второй просто прилететь и приземлиться на вертолетной площадке отеля ⭐️.

Удобства в номерах

Источник фото Просторный номер отеля Бурдж Аль Араб Источник фото

Бурдж Аль Араб, представляет собой набор из двухуровневых люксов всего их 202, все они шикарно украшены, как и следует ожидать от 5-ти звёздочного отеля. Будьте готовы, что все номера будут содержать элементы золота, мрамора и шёлка.

Номера укомплектованы такими удобствами, как IPad покрытый 18-ти каратным золотом, с помощью которого вы можете вызвать личного дворецкого или просто заказать обслуживание номеров. В ванных комнатах вас ждут туалетные принадлежности Hermes. Что касаемо Wi-Fi он быстрый и бесплатный.

Для кого будет привлекателен данный отель

Если вы хотите разориться на супер-особый случай или вы любите роскошный отдых, Burj Al Arab определенно для вас.

Armani Hotel Дубай (Отель Армани)

Главный вход отеля Armani Дубай

Отель Armani — элегантный, шикарный оазис в центре города

Отель Armani является частью Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире — и является воплощением элегантности. Отель был спроектирован самим Джорджио Армани и занимает восемь из ошеломляющих 160 этажей знаменитой башни. Дизайнер был частью процесса проектирования, и поэтому весь декор пронизан его фирменным стилем минимализм с интерьером в приглушенных серых тонах, изысканными тканями, драпирующими стенами, зеленым бамбуковым мрамором и японскими деревянными татами.

Важнейшим моментом отеля является персонализация: каждому гостю по прибытии предоставляется личный дворецкий, не менее семи ресторанов предлагают вкуснейшие блюда со всего мира и даже индивидуальные спа-процедуры. Интересными достопримечательностями также являются магазин шоколада Armani, галерея современного искусства и собственный цветочный магазин.

Какие удобства предоставляет отель Armani:

Источник фото Ресторан Armani/Lounge Источник фото Фитнес центр отеля Армани Источник фото Armani SPA Источник фото Очаровательный релаксационный бассейн с панорамным видом на город

Семь ресторанов предлагают большой выбор блюд, от европейской до современной японской и индийской кухни. Эксклюзивный ресторан Ristorante , под руководством шеф-повара Алессандро Сальватико, подают лучшие блюда итальянской кухни, среди которых фирменная солёная треска, которую готовят прямо за вашим столом, а также осьминоги на гриле являющиеся фишкой. Закончив ужин отправляйтесь на террасу ресторана, где вы можете попробовать интересные закуски наблюдая за потрясающими танцующими фонтанами Бурдж-Халифа. Для любителей заведений на высоте, лаунж-зона Atmosphere — это невероятный способ полюбоваться закатом за коктейлем. Лаундж находится на 122-м этаже, попасть в него можно на собственном лифте из вестибюля отеля, откуда открывается потрясающий панорама города.

предлагают большой выбор блюд, от европейской до современной японской и индийской кухни. Эксклюзивный , под руководством шеф-повара Алессандро Сальватико, подают лучшие блюда итальянской кухни, среди которых фирменная солёная треска, которую готовят прямо за вашим столом, а также осьминоги на гриле являющиеся фишкой. Закончив ужин отправляйтесь на террасу ресторана, где вы можете попробовать интересные закуски наблюдая за потрясающими танцующими фонтанами Бурдж-Халифа. Для любителей заведений на высоте, — это невероятный способ полюбоваться закатом за коктейлем. Лаундж находится на 122-м этаже, попасть в него можно на собственном лифте из вестибюля отеля, откуда открывается потрясающий панорама города. Гости отеля могут посетить просторный spa-салон Armani на 3-м этаже, его площадь составляет 13000 квадратных метров. В спа-салоне есть крытый и открытый бассейны, терраса для загара, сауна и паровая баня. В атмосфере тишины и спокойствия, вы можете отдохнуть, освежиться и восстановиться. В работе специалисты используют косметические средства Armani и Skincuticles и, были специально разработаны для данного спа-салона компанией L'Oréal.

Удобства в номерах

Источник фото Посольский Люкс Армани Ванные комнаты выдержаны в стиле минимализм

Номера отличаются по дизайну, но все выполнены в шоколадных, серо-коричневых и серых оттенках, также они оборудованы высокотехнологичными iPad, с помощью которых можно управлять освещением и шторами. Кровати удобные, и доступно меню из шести различных вариантов подушек. В люксах окна от пола до потолка с шикарным видом на завораживающие фонтаны. Во всех номерах мини-бары укомплектованы прохладительными напитками, которые предоставляются бесплатно.

Большой тропический душ, банные халаты с монограммой и ароматные туалетно-косметические принадлежности Armani добавляют шика.

Гости отеля отмечают шикарное обслуживание в номерах, и кстати еда доставляется на квадратных кожаных тележках, а не на традиционных металлических.

Для кого будет привлекателен данный отель

Отель Armani подойдет для тех, кто ценит элегантные номера, потрясающие виды и непревзойденное расположение.

Ritz-Carlton Dubai (Ритц-Карлтон Дубай)

Источник фото Ритц-Карлтон Дубай

Обширный отель Ritz-Carlton Dubai расположен в районе Дубай Марина, рядом с шикарной улицей JBR Walk с многочисленными кафе. Он представляет собой пляжный курорт на берегу Персидского залива и выглядит, как тихая мавританская вилла с частным пляжем. Пятизвездочный отель имеет высоту всего шесть этажей, что в хорошем смысле отличает его от других дубайских отелей и небоскребов, громоздящихся над городом. Отель располагает многочисленными соблазнительными ресторанами, роскошными садами, собственным песчаным пляжем, шикарным спа-салоном и первоклассным обслуживанием.

Какие удобства предоставляет отель:

На территории отеля 6 бассейнов , среди которых есть взрослые и детские.

, среди которых есть взрослые и детские. Для гостей отеля Ritz-Carlton Dubai имеется 350-ти метровый частный белоснежный пляж с видом на Персидский залив, где можно понежиться на солнышке или покататься на верблюдах с которыми бродят бедуины, очаровывая всех без исключения.

с видом на Персидский залив, где можно понежиться на солнышке или покататься на верблюдах с которыми бродят бедуины, очаровывая всех без исключения. Спа-центр отеля имеет 12 процедурных кабинетов, частный спа-бассейн, зоны отдыха (открытые и крытые), небольшие бассейны, паровые с ароматерапией и хаммам. Не пропустите собственный фитнес-центр, предлагающий групповые и индивидуальные занятия и четыре освещённых теннисных корта и два корта для игры в сквош.

отеля имеет 12 процедурных кабинетов, частный спа-бассейн, зоны отдыха (открытые и крытые), небольшие бассейны, паровые с ароматерапией и хаммам. Не пропустите собственный фитнес-центр, предлагающий групповые и индивидуальные занятия и четыре освещённых теннисных корта и два корта для игры в сквош. Для семей с детьми от 4 до 8 лет будет интересен детский клуб Ritz , который предлагает ежедневные детские мероприятия с 10:30 до 16:00 в охраняемой игровой комнате, где они занимаются изготовлением масок, строительством кораблей, а также кулинарными мастер-классами.

, который предлагает ежедневные детские мероприятия с 10:30 до 16:00 в охраняемой игровой комнате, где они занимаются изготовлением масок, строительством кораблей, а также кулинарными мастер-классами. Чтобы побаловать вас вкуснейшими блюдами в отеле имеются разнообразные тематические рестораны. Начнем с представления ресторана Palm Grill, отличается непринужденной обстановкой, где вы можете попробовать например вкусные горячие канапе и выпить безалкогольный коктейль Tiki Pops. Любителям азиатской кухни рекомендуем отправиться в ресторан Blue Jade, где можно отведать суши и выпить различные варианты сакэ. В Lobby Lounge подается вкуснейшая выпечка, закуски и кофе. Если вы ищете идеальное место чтобы на закате насладиться напитками посетите лаундж La Baie. Завтраки проходят в ресторане Караван, вы можете позавтракать как на открытом воздухе, так и в помещении. Чтобы окунуться в арабский стиль отправляйтесь в ресторан Amaseena, выполнен он в стиле бедуинской деревни, что особенно привлекательно. Также на территории отеля есть итальянский ресторан The Splendido, где можно отведать шедевры итальянской кухни, интерьер ресторана выполнен в современном Нью-Йоркском стиле, есть открытая терраса с видом на залив. .

Удобства в номерах

Источник фото Клубный номер с видом на сад Источник фото Ванная комната в Королевском Люксе

Ritz Carlton располагает 294-я удивительно изысканными номерами и люксами с панорамой на море и отдельными балконами, благодаря которым создается слегка арабское ощущение, например благодаря геометрической исламской резьбе на оконных решетках в номерах. Цветовая палитра смещена в сторону желтого, бежевого и бронзового цветов с отделкой из темного дерева.

Каждый номер оборудован звуковой системой Bang & Olufsen, обновленной док-станцией для iPhone и кофемашиной Nespresso.

Мраморные ванные комнаты оборудованы телевизионными экранами, а если вы остановились в люксе, то огромным тропическим душем. Туалетные принадлежности представлены британским брендом Asprey.

Wi-Fi предоставляется бесплатно в местах общественного пользования и ​​везде для участников программы Ritz-Carlton Rewards.

Для кого будет привлекателен Ritz Carlton Дубай

Отель отлично подойдёт для тех, кто в поисках универсального места проживания в Дубае с пляжем, ресторанами, магазинами и местами для отдыха под одной крышей.

Atlantis, The Palm (Отель Атлантис Пальм Дубай)

Источник фото Отель Atlantis, The Palm Дубай

Atlantis The Palm Dubai — это не просто курорт, а скорее «тематический парк» для взрослых и семей.

В Дубае много культовых отелей, и каждый месяц открываются новые. Но один отель, который всегда на слуху и даже принадлежит к достопримечательностям города, — это Atlantis The Palm Dubai. И сейчас вы узнаете, что выделяет этот отель на фоне других.

Отель Atlantis расположен на знаменитой Пальме Джумейра, что делает его идеальным местом для спокойного отдыха. Курорт окружен частным пляжем с несколькими бассейнами и, конечно же, большим аквапарком Aquaventure. Здесь есть всё, что вам может понадобиться во время вашего пребывания: рестораны, ночные клубы, магазины, развлечения для детей, спа и салоны красоты.

Какие удобства предоставляет отель

Источник фото Превосходный ресторан Ossiano Источник фото Зона отдыха спа-салона ShuiQi Аквапарк Aquaventure Детская площадка в пиратском стиле

Всего в Atlantis есть три бассейна : самый большой из них — Королевский бассейн, в котором, как правило, больше всего посетителей. Если вы хотите расслабиться, отправляйтесь в бассейн, который спроектирован как лагуна с мелководьем. Третий бассейн — бассейн-инфинити — с видом прямо на The Palm и Marina Skyline расположен в WHITE Beach Club. У всех бассейнов есть шезлонги и полотенца, которые, конечно же, доступны для всех гостей отеля.

: самый большой из них — Королевский бассейн, в котором, как правило, больше всего посетителей. Если вы хотите расслабиться, отправляйтесь в бассейн, который спроектирован как лагуна с мелководьем. Третий бассейн — бассейн-инфинити — с видом прямо на The Palm и Marina Skyline расположен в WHITE Beach Club. У всех бассейнов есть шезлонги и полотенца, которые, конечно же, доступны для всех гостей отеля. Как уже упоминалось выше, отель Atlantis окружен песчаным пляжем , который доступен только для гостей отеля. Прибрежная вода достаточно теплая, что делает это место отличным для занятий водными видами спорта или просто отдыха на шезлонгах.

, который доступен только для гостей отеля. Прибрежная вода достаточно теплая, что делает это место отличным для занятий водными видами спорта или просто отдыха на шезлонгах. Что делает Atlantis The Palm Dubai таким знаменитым, так это не только его уникальная форма, но и обширный аквапарк Aquaventure. Гости, остановившиеся в отеле Atlantis, могут пользоваться бесплатным входом на протяжении всего пребывания, что очень здорово. Лучшее время посещения – утренние часы.

Aquaventure. Гости, остановившиеся в отеле Atlantis, могут пользоваться бесплатным входом на протяжении всего пребывания, что очень здорово. Лучшее время посещения – утренние часы. Ещё одна достопримечательность, посетить которую гости отеля могут бесплатно, — это аквариум Lost Chambers, где можно познакомиться с морской жизнью. Изюминкой, без сомнения, является лагуна Ambassador: аквариум объемом 11 миллионов литров, в котором обитает большое количество акул, скатов и рыб. Все обитающие здесь виды можно встретить и в Персидском заливе.

Если у вас есть дети в возрасте от 4 до 12 лет и вы хотите немного отдохнуть, рассмотрите возможность отвести их в детский клуб Atlantis , который открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.

, который открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Отель располагает роскошным спа-салоном ShuiQi , где гости отеля могут открыть для себя инновационные процедуры для тела и души. Также здесь вы найдете фитнес центр с новейшим оборудованием и профессиональными тренерами.

, где гости отеля могут открыть для себя инновационные процедуры для тела и души. Также здесь вы найдете фитнес центр с новейшим оборудованием и профессиональными тренерами. Из-за своих огромных размеров в отеле Atlantis есть целых 30 ресторанов, баров и лаунджей, конечно писать о каждом мы не будем, а лишь расскажем о части. В отеле вы найдёте два ресторана Kaleidoscope и Saffron Breakfast Buffet со шведским столом, они предлагают блюда интернациональной, арабской и азиатской кухни. Чтобы оценить японско-перуанскую кухню, отправляйтесь в ресторан Nobu, который был признан гидом Мишлен. Стоит упомянуть также о ресторане Ossiano, он удостоен одной звезды Мишлен, где вы сможете отведать прогрессивную изысканную кухню. Просто представьте, как вы ужинаете в одном из самых потрясающих ресторанов Дубая, а морские обитатели скользят прямо мимо вашего столика 😍. Для ценителей современной британской классики отлично подойдет ресторан Bread Street Kitchen & Bar, вы будете в восторге узнав, что данный ресторан принадлежит знаменитому шеф-повару Гордону Рамзи и отмечен многими наградами 🤗 Также рекомендуем посетить аутентичный стейк-хаус Seafire здесь можно отведать вкуснейшие стейки и выпить лучшие вина со всего мира. В ресторане ливанской кухни Ayamna можно попробовать традиционное мезе, мясо на гриле, ароматные закуски и ливанские десерты. Удостоенный одной звездой Мишлен стильный ресторан Hakkasan предлагает своим гостям традиционные кантонские блюда и инновационные коктейли. Порадуйте своих детей в House of Desserts, где готовят лучшее мороженное ручной работы в Дубае.

Удобства в номерах

Источник фото Подводный люкс с ошеломляющим видом Источник фото Шикарные ванные комнаты ждут вас во всех номерах

В отеле Atlantis Dubai номера просторные и чистые, с современным декором оформленные в морском и арабском стиле. Кровати, как правило, шикарные с большим ассортиментом подушек. В каждом номере есть письменный стол, мини-бар и ванная комната, также в каждом номере предоставляется неограниченный запас воды в бутылках.

В ванных комнатах как правило есть душ и ванна, они оснащены продукцией ShuiQi также гостям предоставляется бесплатная пляжная сумка, тапочки и халаты.

Отель предоставляет бесплатный и надежный WiFi.

Для кого будет привлекателен отель Atlantis Dubai

Отель отлично подойдет для семей с детьми, которых вы сможете развлечь и порадовать.