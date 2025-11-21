Мои заказы

Комбинированные – туры в Дубае

Найдено 3 тура в категории «Комбинированные» в Дубае на русском языке, цены от $630, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
На машине
На яхте
6 дней
VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте
Начало: Аэропорт Дубая, время - по договорённости
16 дек в 10:00
$2600 за человека
Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа
На машине
3 дня
-
10%
Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа
Заехать на остров Пальма-Джумейра, увидеть мечеть шейха Зайда и прогуляться по площади Корана
Начало: Дубай, ваш отель, время - по договорённости
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
$630$700 за всё до 6 чел.
8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
Джиппинг
На машине
5 дней
8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
Сделать кадры на фоне Бурдж-Халифы, побывать в Абу-Даби и поужинать под звёздами в пустыне
Начало: Дубай, район Marina, с 12:00
7 мар в 12:00
$1100 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Комбинированные»

Самые популярные туры этой рубрики в Дубае
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
  2. Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа
  3. 8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
Какие места ещё посмотреть в Дубае
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Бурдж-Халифа
  2. Дубай-Марина
  3. Мечеть шейха Зайда
  4. Пальма Джумейра
  5. Парк цветов
Сколько стоит тур в Дубае в ноябре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Комбинированные" можно забронировать 3 тура от 630 до 2600 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Комбинированные», цены от $630. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь