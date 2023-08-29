Экскурсии с ужином в Фуджейре

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Фуджейре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
  2. Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
  3. Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 130. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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