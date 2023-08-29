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Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 августа 2023Ездили на экскурсию 28 августа с гидом Наталья, все очень было хорошо. Отдельное спасибо гиду за интересное сопровождение.
- РРамиль13 июня 2023Отличная экскурсия. Очень понравился просторный кораблик, у остальных компаний были переполненные лодки. В компании с экскурсоводом Татьяной все прошло на одном дыхании.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «С ужином»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 130. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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