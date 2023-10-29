В Персидском (Арабском) заливе водятся морской окунь, барракуда, макрель, кобия, раки и моллюски. Если от одного перечисления у вас загорелись глаза, ждем вас на морской прогулке. Катер отправляется каждый день. У вас будет 4 часа и все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг. А еще – восхительные фото и свежепойманная рыба на обед или на ужин.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рыбалка - это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все.
Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб - от коралловых до промысловых.
Тут можно поймать барракуду, морского окуня, тунца и кобию.
Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг.
Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вы получите все необходимое для донной рыбалки, троллинга и рыбалки на спиннинг и сможете заняться рыбной ловлей с полным комфортом
- Трансфер от отеля
- Что не входит
- Обед и алкогольные напитки, при желании, можно взять с собой
- Личные расходы туриста
- Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
- Место начала и завершения?
- Любой отель Фуджейры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фуджейры
Необычные
Выездные
Природа и пейзажи
Водные развлечения
Похожие туры из Фуджейры
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Фуджейре
Любой отель Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Фуджейре
Любой отель в Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$350 за человека
Мини-группа
2 часа
Марокканские бани из Фуджейры
Любой отель в Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
от $200 за человека