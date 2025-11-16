Мои заказы

Романтические экскурсии по Фуджейре

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Фуджейре на русском языке, цены от $176, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$321 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
На машине
10 часов
-
5%
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$176$185 за человека
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
На машине
9 часов
-
5%
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Увидеть все чудеса города будущего и познакомиться с их историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$338$355 за всё до 6 чел.
Магия вечернего Дубая - из Фуджейры
На машине
8 часов
-
20%
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Магия вечернего Дубая - из Фуджейры
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$352$440 за всё до 5 чел.
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
На машине
6 часов
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380$400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 ноября 2025
    Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
    Дата посещения: 16 ноября 2025
    Нашла данную экскурсию в интернете, на все вопросы отвечал Шахзод оперативно и по существу. Обсудили перед экскурсией куда хотим поехать
    читать дальше

    и что увидеть. По пути рассказывал очень много интересного, от души, а не по заученным текстам. Рассказывал про страну, про обычаи и традиции, посоветовал где купить настоящий Дубайский шоколад и сувениры недорого. Были с двумя детьми 6 и 11 лет, им тоже было интересно, устали они конечно на такой жаре, но поющие фонтаны их покорили) Экскурсия получилась очень позитивная, интересная и познавательна. Номер телефона сохранила, если приедем в Дубай, за экскурсией точно к нему)

    Нашла данную экскурсию в интернете, на все вопросы отвечал Шахзод оперативно и по существу. Обсудили перед
  • А
    Анастасия
    21 апреля 2025
    Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
    Дата посещения: 14 апреля 2025
    Вся семья осталась в восторге от экскурсии. Время в дороге из Фуджейры в Дубай прошло комфортно и незаметно, так как
    читать дальше

    гид много рассказал о стране, о людях и вообще обо всем, что связано с Эмиратами. Не торопясь успели посмотреть все запланированные достопримечательности. С Шахзоидом заранее оговорили, что хотим посмотреть и исходя из наших пожеланий, он составил маршрут. Так же на протяжении всей экскурсии он был не только гидом, но и фотографом. Спасибо большое за экскурсию, фотографии и эмоции, которые остались у нас после посещения Дубая!

  • С
    Соколова
    8 декабря 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Экскурсия хорошая. Смутило, что машина была грязная (орехи, скорлупа, детская игрушка в ногах). Когда едешь не стандартной автобусной экскурсией, а на автомобиле с гидом, хочется чистоты.
  • Г
    Геннадий
    30 ноября 2025
    Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
    Всем привет!
    Долго, старательно и подробно писал отзыв, но страница сайта к сожалению слетела(((((
    Теперь уже коротко и по существу:
    В целом экскурсия
    читать дальше

    норм!
    Наш организатор, он же водитель-экскурсовод Шахзод - молодчик, посоветовал нам выехать раньше на 2ч и то, все мы посмотреть так и не успели. Выбрали что считали важнее.
    По дороге, на комфортном авто, которая заняла 1ч15м до Дубая, Шахзод не утомлял нас занудным историческим фактажом и датами, спасибо бро;). Все локации конечно впечатляют, что не скажу о рестике "Сказка", в который мы заехали пообедать, мнения разделились. Мне лично еда не понравилась, я сам люблю готовить, в т. ч узбекскую кухню, которую мы преимущественно там и заказали. Оценка Сказке 3+. Но т. к. это сетевой рестор, то проблема возможно именно в той куда мы заехали.
    Что еще касаемо достопримечательностей, то больше всего, нам канеш понравилась БуржХалифа, т. к впечатлила своей безумно высоченной архитектурой, габаритами и красотой подсветки. И поющий фонтан на 5+++, дух захватило в сопровождении песни У. Хьюстон.
    Дубай-молл отнимает много времени, но т. к были заказы на определенные сувениры от родни, то побродить в нем пришлось)) однако зрелищность аквариума в молле скрасило прибывание в нем.
    В общем экскурсию брать можно и нужно! Еще раз привет и спасибо Шахзоду;)

    Всем привет!
  • Т
    Татьяна
    30 ноября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Экскурсия в Дубай состоялась 29 ноября. Предварительно, накануне экскурсии, с гидом Мохаммадом был согласован последовательность посещения достопримечательностей города и выбраны
    читать дальше

    объекты посещения, требующие приобретения билетов. Для нас это были парк цветов и смотровая площадка на Пальме. Билеты онлайн приобрел Мохаммад, поэтому не пришлось стоять в очереди и использовать свой очень «ломаный» English 😊. По дороге из Диббы (город в эмирате Фуджейра) мы услышали много информации о создании страны, его первом шейхе-основателе и последующих правителях, об исламе, о законах и традициях. Очень интересно, при этом есть возможность переспросить, уточнить как в обычной беседе. Мохаммад - открытый, приятный человек, хорошо владеющий русским языком, с чувством юмора 👍. Мы посетили все, что наметили. Мохаммад подсказывал локации и конкретные места для лучших фото. Все прошло отлично! С учетом обратной дороги продолжительность всей поездки составила 12 часов, доп. часы нам были подарены! Это очень приятно! Мохаммад - большое спасибо за гостеприимство, радушие, внимание к гостям и отличное знание страны! Это была наша первая поездка в ОАЭ и очень надеемся, не последняя! Обязательно будем рекомендовать Мохаммада друзьям и знакомым как отличного профессионала.

  • Д
    Дарья
    28 ноября 2025
    Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
    Отличная индивидуальная экскурсия! Очень информативно, комфортно и интересно. Гид Шахзод — профессионал, показал лучшие места и ответил на все вопросы. Корректировали с ним маршрут, исходя из наших пожеланий. Остались в полном восторге!
  • И
    Ирина
    26 ноября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Ездили на экскурсию в ноябре 2025. Забрали из отеля вовремя, как договорились. Предварительно по местам посещения не договаривались Наши пожелания
    читать дальше

    по экскурсии были учтены прямо по ее ходу. Пока ехали до Дубая гид приобрел эл. билеты на колесо обозрения и в океанариум, так что в очереди нигде не стояли. Смело могу рекомендовать людям, которые хотят посещать Дубай не в составе групповой экскурсии.

  • Е
    Евгения
    20 ноября 2025
    Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
    Не пытайтесь объять необъятное! Весь Дубай за один день посмотреть очень сложно. Но Шахзод сделал наше путешествие максимально комфортным и
    читать дальше

    интересным. Легкое общение и рассказ об истории страны проходили как со старым другом.
    Комфортная, красивая машина с кондиционером, неспешная экскурсию по городу с учетом наших пожеланий.
    Спасибо большое за приятное общение и классные воспоминания о Дубае!
    P.s. Шахзод сделал нам тысячу классных кадров

    Не пытайтесь объять необъятное! Весь Дубай за один день посмотреть очень сложно. Но Шахзод сделал нашеНе пытайтесь объять необъятное! Весь Дубай за один день посмотреть очень сложно. Но Шахзод сделал нашеНе пытайтесь объять необъятное! Весь Дубай за один день посмотреть очень сложно. Но Шахзод сделал нашеНе пытайтесь объять необъятное! Весь Дубай за один день посмотреть очень сложно. Но Шахзод сделал нашеНе пытайтесь объять необъятное! Весь Дубай за один день посмотреть очень сложно. Но Шахзод сделал наше
  • С
    Светлана
    19 ноября 2025
    В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
    Ездили с Амиром в Абу-Даби. Очень понравилось. Увлекательно рассказывал и отвечал на все вопросы. Посетили Лувр,мечеть Шейха Зайде, Эмирейт Пэлас,
    читать дальше

    рынок фиников (при содействии гида сделали хорошую скидку). К сожалению, прездинетский дворец был закрыт для посещения, поэтому туда не попали(есть повод вернуться). Тур был индивидуальный, что удобно. Очень рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    11 ноября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Поездка с гидом Мохаммедом из Фуджейры в Дубай превзошла все ожидания. Чтобы осуществить все наши пожелания по объектам экскурсии Мохаммед
    читать дальше

    забрал нас из отеля на час раньше, заранее сам обеспечил нас входными билетами на всё. Посетили парк цветов, парк бабочек, Дубай-марину, дубайскую Венецию около отеля "Парус" Бурдж аль Араб, музей будущего, башню Бурдж Халифа (смотровая на 148 этаже), океанариум в Дубай Молле, шоу поющих фонтанов, ещё и небольшой шоппинг в Дубай Молле - сам сопроводил нас до нужных нам магазинов. Мохаммед отлично говорит по-русски, знает об Эмиратах всё, прекрасная чёткая речь, что для гида немаловажно. Организация по маршруту прекрасная. Кроме того (по мнению Ирины) приятный молодой мужчина, внимательный обходительный. Мохаммед - лучший, однозначно!

  • s
    svetig
    10 ноября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Ездили на экскурсию в Дубай из Фуджейры 09.11.25 в сопровождении экскурсовода Мохаммад. Маршрут немного скорректировали по своим пожеланиям. Мохаммад везде
    читать дальше

    сопровождал лично, чувствовали себя как дома, в полной безопасности, нигде не блуждали, билеты помогал покупать, сэкономили на этом время. Экскурсия получилась интересная, комфортная, фонтаны смотрели из ресторана, вид на них- полный восторг!!! Как и всё остальное!!! Экскурсия подзатянулась, в 9 часов не уложились.
    Экскурсию и Мохаммад, как экскурсовода однозначно рекомендую!!!!

    Ездили на экскурсию в Дубай из Фуджейры 09.11.25 в сопровождении экскурсовода Мохаммад. Маршрут немного скорректировали поЕздили на экскурсию в Дубай из Фуджейры 09.11.25 в сопровождении экскурсовода Мохаммад. Маршрут немного скорректировали по
  • Д
    Дарья
    10 ноября 2025
    В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
    Экскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связи, отвечал все вопросы, вплоть
    читать дальше

    до вопроса дресс-кода, на этапе сбора чемоданов.

    Сама экскурсия очень понравилась. Была только наша семья, поэтому мы смогли подкорректировать маршрут под наши интересы, убрали шоппинг на рынке, но заехали на фуд-трак по мотивам Безумного Макса. Сыну (и не только ему) там было интересно.
    По дороге Мохаммад рассказал, помимо истории, о привычках и образе жизни арабов, понравилось, что не грузил нас датами и именами архитекторов, которые обычно в одно ухо влетают, в другое вылетают, рассказ получился очень живой. На все возникающие вопросы отвечал, в том числе и про названия деревьев, и про даты))))
    Маршрут был составлен таким образом, чтобы избежать очередей, действительно, мы практически нигде не стояли. Все билеты для нас были заказаны заранее.
    Для мечети мне были предложены на выбор три наряда в разных цветах!
    В резиденцию и в мечеть Мохаммад с нами не заходил, но не могу сказать, что это как-то нас огорчило. Всю историю он нам рассказал по дороге, и потом нам оставалось просто ходить, рассматривать и наслаждаться.
    В ОАЭ мы не в первый раз, но только Мохаммад смог доходчиво рассказать, что тут было до нефти, и как жило местное население ДО. Очень понравилась Деревня Наследия, наглядно показана разница в образе жизни до и после обнаружения нефти. Контраст очень впечатляющий.

    Экскурсия получилась насыщенная и одновременно комфортная.
    Мохаммада однозначно рекомендую.

    Экскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связиЭкскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связиЭкскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связиЭкскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связиЭкскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связиЭкскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связиЭкскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связиЭкскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связиЭкскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связиЭкскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связи
  • В
    Валерия
    9 ноября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Мохаммад отличный организатор! Накануне экскурсии списались, договорились о времени встречи. При встрече обговорили маршрут. Мохаммад выслушал наши пожелания, составил маршрут.
    читать дальше

    Пока ехали, заказал для нас все необходимые билеты. Показал места откуда открывались лучшие виды на достопримечательности. Самое главное, что он не торопил нас давая насладиться Дубаем. Не знаю как передать эмоции от этой экскурсии, но у нас сложились ощущения, что нам показывал Дубай наш старый друг. Спасибо! 🙂

  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️ Прекрасно было все: интересно
    читать дальше

    рассказанная история государства и факты из современной жизни местных жителей, тактичность, превосходное чувство юмора и комфорт.
    Мохаммад не только учитывал все наши пожелания и предпочтения, но и предвосхищал их. Для тех, кто, как и мы, в ОАЭ🇦🇪 впервые, лучшего проводника в арабский мир сложно представить!

    Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️Спасибо огромное Мохаммаду за организацию нашего отдыха! Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! ♥️
  • И
    Ирина
    6 ноября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Экскурсию проводил Мохаммед-отличный гид и доброжелательный, отзывчивый, внимательный человек. Прислушивался ко всем нашим пожеланиям, посетили даже больше, чем планировалось по программе. День прошёл насыщенно и интересно. Спасибо за экскурсию. Рекомендую экскурсию и гида.
  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    Экскурсию проводила Анна- отличный гид и позитивный доброжелательный человек. Посетили гораздо больше мест, чем было заявлено в программе. Экскурсия длилась 8 часов. День прошёл весело и незаметно. Экскурсия совершенно не утомительная. Однозначно рекомендую.
  • Я
    Яна
    2 ноября 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    День с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точно вышла из заявленной на сайте, мы отлично погуляли и посмотрели эмират. Вкусно поели и душевно провели время. Спасибо большое ❤️
    День с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точноДень с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точноДень с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точноДень с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точноДень с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точноДень с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точноДень с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точноДень с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точноДень с нами провела гид Анна. Прекраснейший гид и человек. Мы посмотрели весь эмират. Программа точно
  • А
    Анастасия
    31 октября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!
    За день мы посмотрели множество локаций, узнали много новых интересных фактов.
    Отдельное спасибо за чудесные фото!
    Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!Спасибо Мохаммаду за прекрасную экскурсию!
  • В
    Виктория
    31 октября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Выражаю огромную благодарность Мохаммаду за проведенную экскурсию! Это был насыщенный день, полный эмоций и впечатлений!! Посмотрели основные локации, всё спокойно, без спешки. Узнали много нового о стране и о городе. Дубай в себя влюбил! Мы сюда ещё точно вернёмся!
  • Н
    Наталия
    28 октября 2025
    Грандиозный Дубай - из Фуджейры
    Добрый день!
    Отличная экскурсия, очень обьемная и содержательная. Нас сопровождал Амир, который всю дорогу рассказывал интересные факты про город, страну, народ.
    читать дальше

    1,5 часа в дороге пролетели незаметно. В самом начале экскурсии он уточнил что нам интересно посмотреть, какие площадки посетить. Купил билеты, чтобы избежать очередей. Все было очень четко организованно. Целиком и полностью рекомендую данную экскурсию для знакомства с городом

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Дубай - город роскоши (из Фуджейры)
  2. В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
  3. Грандиозный Дубай - из Фуджейры
  4. Магия вечернего Дубая - из Фуджейры
  5. Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мечеть шейха Зайда
  3. Набережная
  4. Лувр
  5. Бурдж-Халифа
  6. Дубай молл
  7. LegoLand
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в декабре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 176 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 75 ⭐ отзывов, цены от $176. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль