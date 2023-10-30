Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ. На автобусе вы за одну экскурсию проедете по самым значимым достопримечательностям Дубая.
Вы познакомитесь с современным чудесами света: искусственно сделанным островом Пальма Джумейра, который действительно выглядит как пальма и является сложным технологическим организмом, роскошным районом Дубай Марина с искусственными пристанями и шикарными особняками. Гид проведёт вас по крупнейшему торговому центру в мире Дубай Моллу.
Вы познакомитесь с современным чудесами света: искусственно сделанным островом Пальма Джумейра, который действительно выглядит как пальма и является сложным технологическим организмом, роскошным районом Дубай Марина с искусственными пристанями и шикарными особняками. Гид проведёт вас по крупнейшему торговому центру в мире Дубай Моллу.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
1
ноя
ноя
4
ноя
ноя
6
ноя
ноя
8
ноя
ноя
11
ноя
ноя
13
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Дубай Марина - c воды
- Отель Парус
- Отель Атлантис
- Палм-Джумейра
- Дубай Молл (аквариум)
- Бурж Халифа
- Район Мадинат Джумейра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия.
Экскурсия Современный Дубай
Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка.
Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис.
Аквариум в Дубай Молле
Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра.
10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров.
Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском".
В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд.
В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!
Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный русскоязычный гид, любящий свое дело
- Прогулка по красивейшему району – «Дубайской Венецией»
- Прогулка с Ужином на Арабской Лодке по Дубай Марине
- Увлекательный рассказ и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
- Что не входит
- Посещение небоскреба Бурдж Халифа
- Посещение аквариума в Дубай Молле
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор в любом отеле ФуджейрыЗавершение: Любой отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеляЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- 1. Сборы проходят с 11.30 - 12.30 в зависимости от расположения вашего отеля.
- 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фуджейры
Групповые
Необычные
Выездные
На весь день
Обзорные
Водные развлечения
Популярные места
Круизы
Похожие туры из Фуджейры
Круиз
10 часов
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
Сбор в любом отеле Фуджейры
30 окт
1 ноя
4 ноя
6 ноя
$85 за человека
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Фуджейре
Любой отель Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Фуджейре
Любой отель в Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$350 за человека