Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)

Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Абу-Даби - это город, где сочетаются современность и традиции.

Во время автопешеходной экскурсии можно увидеть Мечеть шейха Зайда, одну из крупнейших в мире, и роскошный президентский дворец Каср аль-Ватан. В Emirates
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Palace, украшенном золотом, вас ждет настоящий восточный шик. Last Exit - фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс». В Ferrari World вы сможете насладиться захватывающими аттракционами.

Лувр Абу-Даби представит шедевры мирового искусства, а на Финиковом рынке можно приобрести вкусные сувениры. Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт, с возможностью выбора премиум и VIP транспорта

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные достопримечательности
  2. 🚗 Комфортный транспорт
  3. 🎨 Шедевры мирового искусства
  4. 🏰 Роскошные дворцы
  5. 🎢 Захватывающие аттракционы
  6. 🛍️ Вкусные сувениры
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Зайда
  • Каср аль-Ватан
  • Emirates Palace
  • Last Exit
  • Ferrari World
  • Лувр Абу-Даби
  • Финиковый рынок

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших в мире. Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ.

Каср аль-Ватан — роскошный президентский дворец. Вы рассмотрите мозаичные росписи и мраморные плиты.

Emirates Palace — президентский отель, щедро украшенный золотом.

Last Exit — придорожный фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс».

Ferrari World — тематический парк аттракционов. По желанию вы попробуете развлечения, которые он предлагает.

Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов.

Финиковый рынок, где вы по желанию купите сухофрукты, орехи и сладости.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в Лувр: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — бесплатно. Обратите внимание — Лувр не работает по понедельникам.
  • Билеты в Каср аль-Ватан: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — 30 дирхамов
  • Билеты в Ferrari World — $98/чел.
  • Обед, личные покупки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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