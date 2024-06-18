Абу-Даби - это город, где сочетаются современность и традиции.Во время автопешеходной экскурсии можно увидеть Мечеть шейха Зайда, одну из крупнейших в мире, и роскошный президентский дворец Каср аль-Ватан. В Emirates

Palace, украшенном золотом, вас ждет настоящий восточный шик. Last Exit - фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс». В Ferrari World вы сможете насладиться захватывающими аттракционами. Лувр Абу-Даби представит шедевры мирового искусства, а на Финиковом рынке можно приобрести вкусные сувениры. Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт, с возможностью выбора премиум и VIP транспорта

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Рас-эль-Хайме

Эмир Ваш представитель в Рас-эль-Хайме

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших в мире. Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ.

Каср аль-Ватан — роскошный президентский дворец. Вы рассмотрите мозаичные росписи и мраморные плиты.

Emirates Palace — президентский отель, щедро украшенный золотом.

Last Exit — придорожный фудтрак-парк с атмосферой из фильма «Безумный Макс».

Ferrari World — тематический парк аттракционов. По желанию вы попробуете развлечения, которые он предлагает.

Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов.

Финиковый рынок, где вы по желанию купите сухофрукты, орехи и сладости.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум и VIP. Детали уточняйте в переписке.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы