От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Групповая экскурсия в Рас-эль-Хайме

От полюсов до тропиков

Sea World — первый в регионе тематический парк морской флоры и фауны, в котором вы сможете погрузиться в завораживающее путешествие от полюсов до тропиков.

В тематическом парке Sea World также представлены более 20 живых персонажей и представлений, которые сделают каждый момент незабываемым.
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Ближайшие даты:
23
апр
25
апр
28
апр
30
апр
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$140
Детский (3-11 лет)$120
Детский (0-2 лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Что вас ожидает: Посетите единственные в своем роде места обитания животных, спроектированные ведущими специалистами по уходу за животными, учеными и инженерами.

Sea

World предлагает для вас 35 интерактивных развлечений и аттракционов, ресторанов, торговых точек и развлечений во всех сферах. Откройте для себя 8 захватывающих миров, которые отправят Вас в невероятное путешествие! Важная информация:
  • Форма одежды — smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.

Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Входной билет в парк Sea World
  • Безлимитный доступ ко всем аттракционам и тематическим зонам
  • Обед в одном из кафе парка
Что не входит в цену
  • Русскоговорящий сопровождающий
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды - smart casual
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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