Что вас ожидает: Посетите единственные в своем роде места обитания животных, спроектированные ведущими специалистами по уходу за животными, учеными и инженерами.

Sea

World предлагает для вас 35 интерактивных развлечений и аттракционов, ресторанов, торговых точек и развлечений во всех сферах. Откройте для себя 8 захватывающих миров, которые отправят Вас в невероятное путешествие! Важная информация: