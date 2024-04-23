От полюсов до тропиков
Sea World — первый в регионе тематический парк морской флоры и фауны, в котором вы сможете погрузиться в завораживающее путешествие от полюсов до тропиков.
В тематическом парке Sea World также представлены более 20 живых персонажей и представлений, которые сделают каждый момент незабываемым.
В тематическом парке Sea World также представлены более 20 живых персонажей и представлений, которые сделают каждый момент незабываемым.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$140
|Детский (3-11 лет)
|$120
|Детский (0-2 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Что вас ожидает: Посетите единственные в своем роде места обитания животных, спроектированные ведущими специалистами по уходу за животными, учеными и инженерами.
Sea
World предлагает для вас 35 интерактивных развлечений и аттракционов, ресторанов, торговых точек и развлечений во всех сферах. Откройте для себя 8 захватывающих миров, которые отправят Вас в невероятное путешествие! Важная информация:
- Форма одежды — smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Входной билет в парк Sea World
- Безлимитный доступ ко всем аттракционам и тематическим зонам
- Обед в одном из кафе парка
Что не входит в цену
- Русскоговорящий сопровождающий
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Форма одежды - smart casual
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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