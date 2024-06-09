читать дальше в разные автобусы, а их было три!!! 1,5 часа пришлось пережидать в торговом центре и потом ехать ещё на общественном транспорте. Впервый раз столкнулась с таким сервисом и хамским отношением со стороны гида.

Сам аквапарк супер! Много развлечений на любой вкус и детям и взрослым. Но, организация трансфера на нуле и оставляет желать лучшего. Забрали из отеля во время, добирались до места, пересаживаясь