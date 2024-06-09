Арабская сказка: аквапарк Yas Waterworld в Абу-Даби

Yas Waterworld, расположенный на искусственном острове Яс, является одним из крупнейших аквапарков Ближнего Востока. Его фантастический дизайн переносит посетителей в волшебную атмосферу замков из арабских сказок.

Поймайте волны, прокатитесь на подвесных американских горках и почувствуйте свободное падение во время «мертвой петли» на одной из горок.
Арабская сказка: аквапарк Yas Waterworld в Абу-Даби
Арабская сказка: аквапарк Yas Waterworld в Абу-Даби
Арабская сказка: аквапарк Yas Waterworld в Абу-Даби
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Рядом с парком Феррари, в центре острова Яс, расположился уникальный аквапарк «Яс Вотэр Ворлд» — на территории которого раскинулись 43 водных аттракциона, созданных в стиле арабской культуры и исторического наследия эмирата. Тематика парка основана на легенде поиска жемчужины, которая принесла процветание народу, и эта жемчужная тема сопровождает гостей аквапарка повсюду, ведь здесь помимо обычных водных горок и аттракционов, можно посмотреть шоу ныряльщиков за жемчугом. Также гостям парка предлагается не только поплескаться в бассейнах, но и «пролететь» на захватывающих дух подвесных американских горках над всей территорией парка. Важная информация:
  • Форма одежды — пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
  • Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Чт и Вс с 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$140
Детский (3-11 лет)$120
Детский (0-2 лет) без посадочного места в автобусе$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Входной билет в аквапарк
  • Безлимитный доступ ко всем водным горкам
  • Питание
Что не входит в цену
  • Русскоговорящий гид
  • Купальники, полотенца
  • Личные расходы гостей
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Чт и Вс с 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды - пляжная
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца
  • Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер
  • Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
И
9 июн 2024
Сам аквапарк супер! Много развлечений на любой вкус и детям и взрослым. Но, организация трансфера на нуле и оставляет желать лучшего. Забрали из отеля во время, добирались до места, пересаживаясь
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в разные автобусы, а их было три!!! 1,5 часа пришлось пережидать в торговом центре и потом ехать ещё на общественном транспорте. Впервый раз столкнулась с таким сервисом и хамским отношением со стороны гида.

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