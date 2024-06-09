Yas Waterworld, расположенный на искусственном острове Яс, является одним из крупнейших аквапарков Ближнего Востока. Его фантастический дизайн переносит посетителей в волшебную атмосферу замков из арабских сказок.
Поймайте волны, прокатитесь на подвесных американских горках и почувствуйте свободное падение во время «мертвой петли» на одной из горок.
Поймайте волны, прокатитесь на подвесных американских горках и почувствуйте свободное падение во время «мертвой петли» на одной из горок.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Рядом с парком Феррари, в центре острова Яс, расположился уникальный аквапарк «Яс Вотэр Ворлд» — на территории которого раскинулись 43 водных аттракциона, созданных в стиле арабской культуры и исторического наследия эмирата. Тематика парка основана на легенде поиска жемчужины, которая принесла процветание народу, и эта жемчужная тема сопровождает гостей аквапарка повсюду, ведь здесь помимо обычных водных горок и аттракционов, можно посмотреть шоу ныряльщиков за жемчугом. Также гостям парка предлагается не только поплескаться в бассейнах, но и «пролететь» на захватывающих дух подвесных американских горках над всей территорией парка. Важная информация:
- Форма одежды — пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Чт и Вс с 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$140
|Детский (3-11 лет)
|$120
|Детский (0-2 лет) без посадочного места в автобусе
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Входной билет в аквапарк
- Безлимитный доступ ко всем водным горкам
- Питание
Что не входит в цену
- Русскоговорящий гид
- Купальники, полотенца
- Личные расходы гостей
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Чт и Вс с 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Форма одежды - пляжная
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
9 июн 2024
Сам аквапарк супер! Много развлечений на любой вкус и детям и взрослым. Но, организация трансфера на нуле и оставляет желать лучшего. Забрали из отеля во время, добирались до места, пересаживаясь
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
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