Legoland в Дубае - это удивительное место, где каждый найдет что-то для себя.
Дети смогут собрать собственные модели из LEGO, прокатиться на американских горках и даже получить легоправа.
Парк создан специально для семейного отдыха и предлагает множество развлечений, включая посещение фабрики LEGO. Здесь можно увидеть процесс создания знаменитых кирпичиков и забрать сувенир. Важно помнить о комфортной одежде и теплом пледе для автобуса
Дети смогут собрать собственные модели из LEGO, прокатиться на американских горках и даже получить легоправа.
Парк создан специально для семейного отдыха и предлагает множество развлечений, включая посещение фабрики LEGO. Здесь можно увидеть процесс создания знаменитых кирпичиков и забрать сувенир. Важно помнить о комфортной одежде и теплом пледе для автобуса
5 причин купить эту экскурсию
- 🎢 Увлекательные аттракционы
- 🧱 Мастер-классы по LEGO
- 🚗 Легомобили для детей
- 🏭 Фабрика LEGO с сувенирами
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
Что можно увидеть
- Legoland Дубай
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Созданный из кирпичиков знаменитого конструктора Лего, парк прекрасно подходит для отдыха с детьми. Он специально создан для самых юных путешественников. Карусели, аттракционы и целая фабрика LEGO, где можно увидеть весть процесс и забрать свою детальку в качестве сувенира. Даже самые маленькие смогут прокатиться на легомобилях и получить самые настоящие легоправа в Леголенде! Важная информация:
- Форма одежды — smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер (для билетов с трансфером).
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница, воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Билет в Леголенд
- Неограниченный доступ ко всем аттракционам
Что не входит в цену
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Русскоговорящий гид
- Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
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