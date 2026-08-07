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Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай

Парк Legoland в Дубае - это уникальная возможность для детей и взрослых погрузиться в мир LEGO. Аттракционы, карусели и мастерские ждут вас
Legoland в Дубае - это удивительное место, где каждый найдет что-то для себя.

Дети смогут собрать собственные модели из LEGO, прокатиться на американских горках и даже получить легоправа.

Парк создан специально для семейного отдыха и предлагает множество развлечений, включая посещение фабрики LEGO. Здесь можно увидеть процесс создания знаменитых кирпичиков и забрать сувенир. Важно помнить о комфортной одежде и теплом пледе для автобуса

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎢 Увлекательные аттракционы
  • 🧱 Мастер-классы по LEGO
  • 🚗 Легомобили для детей
  • 🏭 Фабрика LEGO с сувенирами
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай

Что можно увидеть

  • Legoland Дубай

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Созданный из кирпичиков знаменитого конструктора Лего, парк прекрасно подходит для отдыха с детьми. Он специально создан для самых юных путешественников. Карусели, аттракционы и целая фабрика LEGO, где можно увидеть весть процесс и забрать свою детальку в качестве сувенира. Даже самые маленькие смогут прокатиться на легомобилях и получить самые настоящие легоправа в Леголенде! Важная информация:
  • Форма одежды — smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер (для билетов с трансфером).
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Пятница, воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
  • Билет в Леголенд
  • Неограниченный доступ ко всем аттракционам
Что не входит в цену
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
  • Русскоговорящий гид
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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