7 часов
Групповая
Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Legoland — это интересные аттракционы и разнообразный выбор игр с конструкторами LEGO»
Расписание: Пятница, воскресенье в 09:00
1 авг в 08:00
4 авг в 08:00
$125 за человека
7 часов
Групповая
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Аквапарк «Legoland» идеален для семейного отдыха, на его территории работает более 20 захватывающих водных аттракционов как для детей, так и для взрослых»
Расписание: Пятница, воскресенье в 09:00
1 авг в 08:00
4 авг в 08:00
$125 за человека
5 часов
Групповая
Экскурсия в Legoland® Дубай: семейное приключение из Рас-эль-Хайма
Проведите незабываемый день в семейном парке Legoland® Дубай, где вас ждут увлекательные аттракционы и миллионы LEGO кубиков
«LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвина23 декабря 2023Экскурсия нам очень понравилась! Ребенок счастлив! Тез. тур огромная благодарность за пунктуальность, все четко по минутам!
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «LegoLand»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июле 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "LegoLand" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 125. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «LegoLand», 1 ⭐ отзыв, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь