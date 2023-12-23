Найдено 3 экскурсии в категории « LegoLand » в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 7 часов Групповая Поиграем в LEGO: тематический парк Legoland Дубай Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне «Legoland — это интересные аттракционы и разнообразный выбор игр с конструкторами LEGO» Расписание: Пятница, воскресенье в 09:00 $ 125 за человека 7 часов Групповая Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне «Аквапарк «Legoland» идеален для семейного отдыха, на его территории работает более 20 захватывающих водных аттракционов как для детей, так и для взрослых» Расписание: Пятница, воскресенье в 09:00 $ 125 за человека 1 отзыв 5 часов Групповая Экскурсия в Legoland® Дубай: семейное приключение из Рас-эль-Хайма Проведите незабываемый день в семейном парке Legoland® Дубай, где вас ждут увлекательные аттракционы и миллионы LEGO кубиков «LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми» Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00 $ 125 за человека Другие экскурсии Рас-эль-Хаймы Последние отзывы на экскурсии Э Эльвина Legoland® Дубай Экскурсия нам очень понравилась! Ребенок счастлив! Тез. тур огромная благодарность за пунктуальность, все четко по минутам!

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «LegoLand»

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