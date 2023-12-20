Давайте отправимся в Дубай — волшебный город на берегу Персидского залива. Это место, где гармонично соседствуют старинные восточный сказки и современные люксовые бренды.
Вас ждет удивительный Парк цветов, роскошь искусственных островов и самое большое в мире колесо обозрения.
Вы окажетесь в эпицентре впечатлений: элитные отели, океанариум, знаменитый Бурдж Халифа и шоу фонтанов у самого подножия небоскрёба.
Вас ждет удивительный Парк цветов, роскошь искусственных островов и самое большое в мире колесо обозрения.
Вы окажетесь в эпицентре впечатлений: элитные отели, океанариум, знаменитый Бурдж Халифа и шоу фонтанов у самого подножия небоскрёба.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Парк цветов
- Парус (Бурдж-эль-Араб)
- Арабская Венеция
- Остров Пальма
- Район Марина
- Музей будущего
- Бурдж Халифа
- Дубай Фонтан
- Океанариум
Описание
Что вас ждетС нами вы узнаете о феномене современного Дубая — о его пути от бескрайней пустыни до города, где мечтает побывать хоть раз каждый. Если вы уже посещали ОАЭ, то наши авторские экскурсии позволяют скорректировать программу и подобрать для каждой семьи или группы друзей индивидуальный маршрут. Для тех, кто планирует свою первую поездку в Дубай, мы уже собрали все самые интересные места для идеального путешествия:
- Парк цветов (Miracle Garden): самый большой цветочный сад в мире, площадью 72 тысячи квадратных метров;
- элитные отели на побережье Персидского залива в районе Джумейра, включая Бурж-Аль-Араб (Парус), и расположившийся рядом рынок Мадинат Джумейра — Дубайская Венеция;
- искусственный остров Пальма Джумейра (The Palm Jumeirah) • Дубай-Марина: современный фешенебельный район небоскрёбов на берегу рукотворного залива;
- искусственный остров Bluewaters на котором расположено самое большое в мире колесо обозрения Око Дубая (Ain Dubai);
- Музей будущего: остановка для необычных фото в соцсети;
- резиденция шейха Дубая: мир роскоши и величия;
- Дубай Молл: океанариум и ансамбль «Ловцы жемчуга»;
- Знаменитый небоскрёб Бурдж Халифа (Burj Khalifa) и шоу-фонтанов: самое высокое здание в мире (828 метров) и захватывающее представление музыкальных фонтанов (бесплатно). По желанию можно включить в программу подъем на смотровую площадку Бурдж Халифа — билеты приобретаются заранее или на месте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Wi-Fi limited
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Важное информация для туристов:
- Будьте готовы получить максимально позитивные эмоции
- Об остальном мы сами позаботимся
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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