В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями

Индивидуальная экскурсия в Рас-эль-Хайме
Давайте отправимся в Дубай — волшебный город на берегу Персидского залива. Это место, где гармонично соседствуют старинные восточный сказки и современные люксовые бренды.

Вас ждет удивительный Парк цветов, роскошь искусственных островов и самое большое в мире колесо обозрения.

Вы окажетесь в эпицентре впечатлений: элитные отели, океанариум, знаменитый Бурдж Халифа и шоу фонтанов у самого подножия небоскрёба.
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Парк цветов
  • Парус (Бурдж-эль-Араб)
  • Арабская Венеция
  • Остров Пальма
  • Район Марина
  • Музей будущего
  • Бурдж Халифа
  • Дубай Фонтан
  • Океанариум

Описание

Что вас ждет

С нами вы узнаете о феномене современного Дубая — о его пути от бескрайней пустыни до города, где мечтает побывать хоть раз каждый. Если вы уже посещали ОАЭ, то наши авторские экскурсии позволяют скорректировать программу и подобрать для каждой семьи или группы друзей индивидуальный маршрут. Для тех, кто планирует свою первую поездку в Дубай, мы уже собрали все самые интересные места для идеального путешествия:
  • Парк цветов (Miracle Garden): самый большой цветочный сад в мире, площадью 72 тысячи квадратных метров;
  • элитные отели на побережье Персидского залива в районе Джумейра, включая Бурж-Аль-Араб (Парус), и расположившийся рядом рынок Мадинат Джумейра — Дубайская Венеция;
  • искусственный остров Пальма Джумейра (The Palm Jumeirah) • Дубай-Марина: современный фешенебельный район небоскрёбов на берегу рукотворного залива;
  • искусственный остров Bluewaters на котором расположено самое большое в мире колесо обозрения Око Дубая (Ain Dubai);
  • Музей будущего: остановка для необычных фото в соцсети;
  • резиденция шейха Дубая: мир роскоши и величия;
  • Дубай Молл: океанариум и ансамбль «Ловцы жемчуга»;
  • Знаменитый небоскрёб Бурдж Халифа (Burj Khalifa) и шоу-фонтанов: самое высокое здание в мире (828 метров) и захватывающее представление музыкальных фонтанов (бесплатно). По желанию можно включить в программу подъем на смотровую площадку Бурдж Халифа — билеты приобретаются заранее или на месте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Wi-Fi limited
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Важное информация для туристов:
  • Будьте готовы получить максимально позитивные эмоции
  • Об остальном мы сами позаботимся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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