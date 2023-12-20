Что вас ждет

Парк цветов (Miracle Garden): самый большой цветочный сад в мире, площадью 72 тысячи квадратных метров;

элитные отели на побережье Персидского залива в районе Джумейра, включая Бурж-Аль-Араб (Парус), и расположившийся рядом рынок Мадинат Джумейра — Дубайская Венеция;

искусственный остров Пальма Джумейра (The Palm Jumeirah) • Дубай-Марина: современный фешенебельный район небоскрёбов на берегу рукотворного залива;

искусственный остров Bluewaters на котором расположено самое большое в мире колесо обозрения Око Дубая (Ain Dubai);

Музей будущего: остановка для необычных фото в соцсети;

резиденция шейха Дубая: мир роскоши и величия;

Дубай Молл: океанариум и ансамбль «Ловцы жемчуга»;

Знаменитый небоскрёб Бурдж Халифа (Burj Khalifa) и шоу-фонтанов: самое высокое здание в мире (828 метров) и захватывающее представление музыкальных фонтанов (бесплатно). По желанию можно включить в программу подъем на смотровую площадку Бурдж Халифа — билеты приобретаются заранее или на месте.

С нами вы узнаете о феномене современного Дубая — о его пути от бескрайней пустыни до города, где мечтает побывать хоть раз каждый. Если вы уже посещали ОАЭ, то наши авторские экскурсии позволяют скорректировать программу и подобрать для каждой семьи или группы друзей индивидуальный маршрут. Для тех, кто планирует свою первую поездку в Дубай, мы уже собрали все самые интересные места для идеального путешествия: