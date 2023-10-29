Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани

Полный релакс в Imar Spa

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Ответы на вопросы
В Imar Spa в эмирате Умм-Аль-Кувейн к вашим услугам марокканская баня, пилинг кожи и маска из натуральных ингредиентов. Также на месте вы сможете заказать дополнительные услуги, которые предоставляет салон. А после процедур можно расслабиться у бассейна и немного поплавать.
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подарите себе прекрасный день в спа-центре!

Программа поездки:

  • Сбор из отеля.
  • Трансфер в спа.
  • Спа-процедуры.
  • Обратный трансфер в отель.
  • Минимум 2 человека!

Важная информация:

  • Форма одежды smart casual (пляжная).
  • Допускаются только женщины (от 12-ти лет).
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Спа процедуры (марокканская баня): пилинг, хаммам
  • На выбор: маска для волос на основе специального травяного сбора с укладкой, либо маникюр, либо педикюр
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Питание
  • Дополнительные услуги салона
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual (пляжная).
  • Допускаются только женщины (от 12-ти лет).
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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