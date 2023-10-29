Полный релакс в Imar Spa
В Imar Spa в эмирате Умм-Аль-Кувейн к вашим услугам марокканская баня, пилинг кожи и маска из натуральных ингредиентов. Также на месте вы сможете заказать дополнительные услуги, которые предоставляет салон. А после процедур можно расслабиться у бассейна и немного поплавать.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подарите себе прекрасный день в спа-центре!
Программа поездки:
- Сбор из отеля.
- Трансфер в спа.
- Спа-процедуры.
- Обратный трансфер в отель.
- Минимум 2 человека!
Важная информация:
- Форма одежды smart casual (пляжная).
- Допускаются только женщины (от 12-ти лет).
- Возьмите с собой деньги на личные расходы.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Спа процедуры (марокканская баня): пилинг, хаммам
- На выбор: маска для волос на основе специального травяного сбора с укладкой, либо маникюр, либо педикюр
- Что не входит
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Дополнительные услуги салона
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual (пляжная).
- Допускаются только женщины (от 12-ти лет).
- Возьмите с собой деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.