Что вас ожидает:• Катание по песчаным дюнам;

Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;

Катание на верблюдах;

Роспись тату хной;

Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;

Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах;

Ужин в VIP–кемпинге: фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки;

Кальян;

Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги. В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia.

Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату. В чем преимущество VIP-сафари? Вас ждет обед в премиум-кемпинге. Высокий сервис, романтичная обстановка и вкусная еда,которую готовят в прямо в кемпинге. Важно знать:.

В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату. Важная информация:.

В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату. Важная информация:.

Трансфер до кемпинга — 1 час.