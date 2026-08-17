Поездка в пустыню — это обязательный пункт в программе во время путешествия в Дубай.
Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам. В кемпинге вас будет ждать вкусный ужин и шоу-программа.
Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам. В кемпинге вас будет ждать вкусный ужин и шоу-программа.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:• Катание по песчаным дюнам;
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;
- Катание на верблюдах;
- Роспись тату хной;
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах;
- Ужин в VIP–кемпинге: фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки;
- Кальян;
Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги. В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia.
- Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату. В чем преимущество VIP-сафари? Вас ждет обед в премиум-кемпинге. Высокий сервис, романтичная обстановка и вкусная еда,которую готовят в прямо в кемпинге. Важно знать:.
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату. Важная информация:.
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату. Важная информация:.
Трансфер до кемпинга — 1 час.
Ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня Lah Bab
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
Что включено
- Катание по песчаным дюнам
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах (Мы временно не оказываем эту услугу из-за covid-19).
- Ужин в формате шведского стола
- Фуршет - барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки и кальян доступны за дополнительную плату
- Катание на квадроциклах, баггах и сэндбордах
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Фотоссесия
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Трансфер до кемпинга - 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
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