Пляж Фламинго – экскурсии в Рас-эль-Хайме

Найдено 4 экскурсии в категории «Пляж Фламинго» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Путешествие к Индийскому океану через 5 эмиратов - это уникальная возможность увидеть культурные и исторические достопримечательности ОАЭ за один день
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Среда, суббота в 09:00
Завтра в 09:00
23 апр в 09:00
$75 за человека
Марокканские бани
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Марокканские бани в Рас-эль-Хайма: эксклюзивный спа-отдых
Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с экскурсией в Марокканские бани, где каждая деталь создана для вашего релакса
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
$375 за экскурсию
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Рас-Аль-Хайме. Уникальный шанс насладиться морем и поймать трофей под руководством опытного капитана
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
Завтра в 06:00
20 апр в 06:00
$600 за экскурсию
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Прекрасный день в спа
Позвольте себе день исключительного ухода и релаксации в спа-центре Imar Spa. Марокканская баня и пилинг кожи обещают незабываемые ощущения
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    ALEXEY
    5 февраля 2025
    К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
    Увидели всё, что было запланировано программой тура, причем без присущей зачастую таким турам суеты и поверхностности. О пяти эмиратах из
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    семи узнали и историю эмиратов, и о правящих династиях, и о самых значимых достопримечательностях, а также об особенностях населяющих их людей, их традиций, постановке образования и подготовке подрастающего поколения к взрослой, содержательной и умножающей богатство эмиратов жизни. И всё это благодаря высоко квалифицированному и эрудированному гиду Ларисе, которая буквально засыпала нас таким множеством подробностей и деталей, что "переваривать" их еще долго и тщательно придется. Особого внимания заслуживает 3-х часовая остановка в эмирате Эль-Фуджайра на берегу Оманского залива Индийского океана. Это было великолепно: вполне хватило времени и на обед в ресторане отеля InterContinental, и на пляж, и на купание в океане. Ну, и конечно, безупречная логистика тура: никаких накладок, всё четко, в срок и т. д. Рекомендации однозначные - будет возможность, непременно используйте ее, не пожалеете. Это точно!

  • Е
    Елена
    25 января 2025
    К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
    Поездка была в конце января. Взяли эту экскурсию ради гор и индийского океана, так как температура воды в Персидском заливе
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    оказалась некомфортной 21-23°С. Сама заявка обработалась очень быстро, даже без предоплаты, связались через WhatsApp, на все вопросы ответили и оформили на следующий же день. 1. Забрали из отеля ровно по времени, водитель знал немного русский язык и был очень вежливый. Доехали на мини-автобусе с комфортом. 2. На месте сбора нас встретила любезная Лариса, объяснила план действий. 3. Ехали в большом автобусе. Всю дорогу активно вела беседу, отвечала на все вопросы, знает обо всем на свете. Много узнали интересных фактов и подводных камней о стране и о том, что видим 4. Остановки по факту было 2: 1 - музей, на 40 минут, 2 - старинная мечеть на 20 минут. Про остальные достопримечательности говорили по дороге. 5. В конце отель 5 звезд, питание - шведский стол и пляж. Отель очень красивый, площадь неогромная, но ухоженная и живописная, вежливый персонал. Кушали в буфете отеля, меню разнообразное, очень вкусно, брать можно было всё, что хотели, кроме напитков (1 напиток на выбор: чай, кофе или соки), при этом вода была безгранична, что в самом автобусе, что в отеле. Пляж чистый, лежаки, зонтики, полотенца, душ, и океан, что оказался теплее на 2-3°С, но это так ощутимо. Было очень комфортно. Общее время на территории отеля всегда 3 часа, насколько бы вы не задержались в дороге и тд - что очень порадовало. Остались лучшие эмоции и ощущения. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Пляж Фламинго»

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  4. Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани
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  2. Бурдж-Халифа
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  6. LegoLand
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в апреле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Пляж Фламинго" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 600. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Пляж Фламинго», 14 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь