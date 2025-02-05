Мини-группа
до 1 чел.
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Путешествие к Индийскому океану через 5 эмиратов - это уникальная возможность увидеть культурные и исторические достопримечательности ОАЭ за один день
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Среда, суббота в 09:00
Завтра в 09:00
23 апр в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Марокканские бани в Рас-эль-Хайма: эксклюзивный спа-отдых
Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с экскурсией в Марокканские бани, где каждая деталь создана для вашего релакса
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
$375 за экскурсию
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Рас-Аль-Хайме. Уникальный шанс насладиться морем и поймать трофей под руководством опытного капитана
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
Завтра в 06:00
20 апр в 06:00
$600 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Прекрасный день в спа
Позвольте себе день исключительного ухода и релаксации в спа-центре Imar Spa. Марокканская баня и пилинг кожи обещают незабываемые ощущения
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AALEXEY5 февраля 2025Увидели всё, что было запланировано программой тура, причем без присущей зачастую таким турам суеты и поверхностности. О пяти эмиратах из
- ЕЕлена25 января 2025Поездка была в конце января. Взяли эту экскурсию ради гор и индийского океана, так как температура воды в Персидском заливе
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Пляж Фламинго»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в апреле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Пляж Фламинго" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 600. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Пляж Фламинго», 14 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь