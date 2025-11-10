Абу-Даби — город роскоши и традиций, где грандиозные дворцы соседствуют с футуристическими зданиями.
Вы увидите крупнейшую мечеть, президентский дворец и легендарный Emirates Palace, прогуляетесь по набережной и заглянете на Финиковый рынок. Узнаете об истории и культуре Эмиратов, их символах и традициях. И погрузитесь в атмосферу восточного величия!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией Эмиратов.
Qasr Al Watan — президентский дворец с мраморными залами, ажурными витражами и золотым декором.
Emirates Palace — роскошный отель, символ арабского величия и богатства.
Last Exit — придорожная закусочная в стиле фильма «Безумный Макс».
А ещё вы прогуляетесь по набережной и заглянете на знаменитый Финиковый рынок.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле Toyota или аналогичном
- Время в пути — около 2,5–3 часов в одну сторону
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец: взрослый — 75 дирхамов, детский — 30 дирхамов
- По желанию можем посетить Лувр и TeamLab. Подробности уточняйте в переписке
- Абаи в мечеть выдаём. Вход бесплатный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Александра, провела огромное количество экскурсий, и все гости были в восторге. Предоставлю вам всю самую интересную информацию про ОАЭ, которая собрана за огромное количество времени. Работаю с командой.Задать вопрос
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
