Любителей приключений мы приглашаем прокатиться по Аравийской пустыне на джипе. Вас ждут 45 минут драйва среди золотых песчаных дюн и остановка на яркие фотографии. Отдохнуть после катания вы сможете в бедуинской деревне: поужинаете и посмотрите традиционное шоу с огнём и танцами.

Описание экскурсии

Джип-сафари в пустыне. Вы отправитесь покорять крутые песочные виражи на мощных джипах! Катание пройдёт в компании единомышленников и продлится 45 минут. Кроме того, будет остановка, чтобы сделать фото и перевести дух.

Ужин и развлечения в бедуинской деревне. Вас отвезут к шатрам, где предложат ужин и покажут захватывающее представление (танец живота и танура). По желанию вы покурите кальян, покатаетесь на верблюде и сфотографируетесь в национальной одежде.

Организационные детали

Вас сопровождает только профессиональный англоговорящий водитель (это поездка без гида)

Дорога туда-обратно до пустыни займёт 45 минут

Сафари проходит на джипах в группах по 6 человек максимум. В лагере, где проходят ужин и шоу, могут присутствовать до 250 человек

Что входит в стоимость, а что — нет