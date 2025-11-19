Билеты
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
19 ноя в 18:45
24 ноя в 18:45
$70 за билет
Групповая
Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб - из Шарджи
Катание по дюнам, ужин из 48 блюд и вечернее шоу - всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$69 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Утреннее сафари из Шарджи
Хотите почувствовать адреналин и насладиться красотой пустыни? Утреннее сафари из Шарджи - идеальный выбор для начала дня с яркими впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
15 ноя в 06:00
$160 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шардже
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Шардже в ноябре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 160. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 8 ⭐ отзывов, цены от $69. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь