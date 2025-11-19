Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Шардже на русском языке, цены от $69. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа 7 отзывов Билеты Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете Начало: В любом отеле Шарджи Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45 $70 за билет На машине 6 часов 1 отзыв Групповая Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб - из Шарджи Катание по дюнам, ужин из 48 блюд и вечернее шоу - всё включено Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 14:30 $69 за человека На машине Джиппинг 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Утреннее сафари из Шарджи Хотите почувствовать адреналин и насладиться красотой пустыни? Утреннее сафари из Шарджи - идеальный выбор для начала дня с яркими впечатлениями Начало: У вашего отеля $160 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Шарджи

