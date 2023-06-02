Из Шарджи: билет в Motiongate

Из Шарджи

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Ответы на вопросы
Добро пожаловать в «Моушнгейт» — один из развлекательных парков Dubai Parks and Resorts.

В вашем распоряжении будет множество захватывающих аттракционов, которые окунут вас в мир голливудского кино и мультфильмов, подарив незабываемые впечатления!
Из Шарджи: билет в Motiongate
Из Шарджи: билет в Motiongate
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет «Моушнгейт» (Motiongate Dubai) — один из развлекательных парков Dubai Parks and Resorts, посвященный голливудским фильмам и мультфильмам. Его открытие в Дубае состоялось 16 декабря 2016 года. На территории тематического парка Motiongate Dubai расположено несколько тематических зон с аттракционами и развлечениями, красочно и реалистично переносящих посетителей в миры «Кунг-фу Панды», «Шрека», «Мадагаскара», «Смурфиков», «Призраков» и многих других. РасписаниеС сентября по апрель:
сб-ср — с 11:00 до 20:00,
чт-пт — с 11:00 до 21:00.

В Рамадан и в летний сезон:

  • вс-ср — с 14:00 до 22:00,
  • чт-пт — с 14:00 до 23:00.
  • Аттракционы закрываются за 30 минут до окончания работы парка Важная информация • Билеты выкупаются по 100% предоплате.
  • Билеты не возвратные.
  • В случае выбора оплаты на месте необходимо внести предоплату напрямую организаторам.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты
Что не входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питание
Место начала и завершения?
Community Saih Shuaib 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Билеты выкупаются по 100% предоплате.
  • Билеты не возвратные.
  • В случае выбора оплаты на месте необходимо внести предоплату напрямую организаторам
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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