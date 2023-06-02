Приглашаем вас в Legoland Dubai. Даже если вам больше 18 лет, то вы здесь снова ощутите себя ребенком. Lego комнаты, множество аттракционов, игровые площадки. Здесь можно провести целый день семьей. А самое главное, вам не нужно стоять в очередях за билетами — мы все сделаем за вас.