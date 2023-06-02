Из Шарджи
Приглашаем вас в Legoland Dubai. Даже если вам больше 18 лет, то вы здесь снова ощутите себя ребенком. Lego комнаты, множество аттракционов, игровые площадки. Здесь можно провести целый день семьей. А самое главное, вам не нужно стоять в очередях за билетами — мы все сделаем за вас.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Парк LEGOLAND Dubai имеет площадь 28 гектаров, здесь около 40 аттракционов, игровых площадок, развлекательных программ для детей. Парк открытый, однако часть развлечений находятся или в помещениях на территории парка, или покрыты большими тентами.
Часы работы:
- Ежедневно — с 10:00 до 18:00.
- По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 10:00 до 19:00.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты
- Что не входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дубай, улица Шейх ЗаедЗавершение: Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, улица Шейх Заед
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Часы работы:
- Ежедневно — с 10:00 до 18:00.
- По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 10:00 до 19:00.
- Важно: в случае выбора оплаты на месте предоплата вносится напрямую организаторам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
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