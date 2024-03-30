Билет в тематический парк Warner Brothers с трансфером от/до вашего отеля.
Вы попадёте в мир кино и мультфильмов, где сможете покататься на аттракционах, вкусно перекусить и незабываемо провести время, а еще узнаете все секреты знаменитой голливудской киностудии Warner Bros.
Вы попадёте в мир кино и мультфильмов, где сможете покататься на аттракционах, вкусно перекусить и незабываемо провести время, а еще узнаете все секреты знаменитой голливудской киностудии Warner Bros.
Ближайшие даты:
30
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$140
|Детский (до 12 лет)
|$130
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Развлечения для всей семьи25 июля 2018 года в эмирате Абу-Даби был открыт самый большой в мире крытый тематический парк Warner Bros. World, площадь которого составляет более 15 га. Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Bros. Здесь представлены 6 интерактивных зон и 29 аттракционов по мотивам известных историй и комиксов. Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и семейством Флинтстоун. Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Тома и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.
Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00)
Ответы на вопросы
Что входит
- "Входной билет в тематический парк Warner Brothers"
- "Трансфер до/от вашего отеля"
Что не входит
- "Билеты Fast Track"
- "Еда и напитки"
- "Приобретение сувенирной продукции (по желанию)"
- "Личные расходы туриста"
- "Экскурсионное обслуживание на время экскурсии"
Место начала и завершения?
Любой отель Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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