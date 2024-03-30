Развлечения для всей семьи25 июля 2018 года в эмирате Абу-Даби был открыт самый большой в мире крытый тематический парк Warner Bros. World, площадь которого составляет более 15 га. Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Bros. Здесь представлены 6 интерактивных зон и 29 аттракционов по мотивам известных историй и комиксов. Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и семейством Флинтстоун. Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Тома и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.

Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.