По Дубаю стоит прогуляться именно ночью. Город после заката совершенно другой. Он завораживает сверкающими небоскрёбами и множеством огней. Прибавьте к этому нежаркую погоду, и экскурсия станет вдвойне приятнее. Мы покажем вам известные места и секретные локации, в которых получаются отличные фото. Расскажем об истории Дубая, строительстве дворца шейха и других событиях.
Описание экскурсии
Отправляемся на знакомство с Дубаем. Мы посетим все главные достопримечательности — от Пальмового острова и башни «Бурдж-Халифа» до отеля «Парус» и поющего фонтана. И всё это — при свете вечерних огней!
Наш маршрут
- Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марины. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
- Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус»
- Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами
- Музей будущего с его необычной архитектурой
- Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
- Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов
- Резиденция шейха Дубая с огромным парком
- Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире (828 метров) со смотровой площадкой, откуда открываются отличные виды на ночной Дубай
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).
Дополнительные расходы (по желанию)
- Трансфер из других эмиратов — от $40
- Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
- Подъём на Бурдж-Халифу — от $65/чел.
- Обед или ужин — от $30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Шардже
Провели экскурсии для 1828 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
