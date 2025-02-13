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5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечернего Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
$314
$330 за всё до 6 чел.
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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Завтра в 10:00
14 мар в 10:00
$270
$300 за всё до 4 чел.
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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
14 мар в 12:00
15 мар в 12:00
$203
$225 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна13 февраля 2025Ездили с Булатом. Экскурсией это назвать сложно, это скорее автомобиль с водителем, который пытается поделиться своим знанием местных легенд, а
- ККсения3 февраля 2025День добрый! В январе 25 г. были на индив. экскурсии из Шарджа в Дубай с Дильшот(уложились с 12 до 20
- ДДмитрий16 января 2025Все понравилось, сразу порекомендовал друзьям!
- ММария8 апреля 2024Нам проводил экскурсию Хасан. Организацией занимался Фаррух. Маршрут разработан интересно, с заездом на разные тематические точки: для интересных фотографий, в музеи, на
- ККсения27 марта 20236 марта 2023 заказали экскурсию по Абу-Даби с Аюбхоном, при этом долго выбирали по отзывам экскурсовода. Все понравилось. Можно обсудить посещение своих локаций. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Скидки»
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