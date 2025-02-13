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иногда и политическими взглядами. Меня это не сильно напрягало, опыт индивидуальных экскурсий большой, а вот моих спутников (взрослых детей) временами явно возмущало. Тем не менее, если хочется почувствовать Дубай, и побывать пусть и в туристических локациях, но не в толпе, не тратя время на посадки и высадки в автобус, этот вариант экскурсии стоит рассмотреть. Мы попросили Булата начать экскурсию со старого города, пожалуй, это самое аутентичное место, правда времени мы там провели немного, но пересекли залив на местной лодочке, побродили по старым улочкам и самое главное, поняли что приедем в это место ещё раз. Рекомендую, там и совершенно замечательный музей кофе, и музей монет. Все остальные "точки останова" были стандартными, но с явным влиянием знаний "местного жителя". Так поющие фонтаны мы смотрели со стороны Бурдж Калифы, а не в толпе, около выхода из Дубай мола. Зрелище тоже, но не в плотной массе людей. Особо хочется отметить пунктуальность Булата. Подъехал минута в минуту, на всех остановках оговаривал время. Экскурсия оставила положительное впечатление. Благодарю команду организаторов.