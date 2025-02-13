Экскурсии со скидкой в Шардже до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Шардже на русском языке, цены от $203, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
На машине
9 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечернего Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
$314$330 за всё до 6 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
На машине
8 часов
-
10%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Завтра в 10:00
14 мар в 10:00
$270$300 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем
На машине
8 часов
-
10%
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
14 мар в 12:00
15 мар в 12:00
$203$225 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    13 февраля 2025
    Знакомство с Дубаем
    Ездили с Булатом. Экскурсией это назвать сложно, это скорее автомобиль с водителем, который пытается поделиться своим знанием местных легенд, а
    читать дальше

    иногда и политическими взглядами. Меня это не сильно напрягало, опыт индивидуальных экскурсий большой, а вот моих спутников (взрослых детей) временами явно возмущало. Тем не менее, если хочется почувствовать Дубай, и побывать пусть и в туристических локациях, но не в толпе, не тратя время на посадки и высадки в автобус, этот вариант экскурсии стоит рассмотреть. Мы попросили Булата начать экскурсию со старого города, пожалуй, это самое аутентичное место, правда времени мы там провели немного, но пересекли залив на местной лодочке, побродили по старым улочкам и самое главное, поняли что приедем в это место ещё раз. Рекомендую, там и совершенно замечательный музей кофе, и музей монет. Все остальные "точки останова" были стандартными, но с явным влиянием знаний "местного жителя". Так поющие фонтаны мы смотрели со стороны Бурдж Калифы, а не в толпе, около выхода из Дубай мола. Зрелище тоже, но не в плотной массе людей. Особо хочется отметить пунктуальность Булата. Подъехал минута в минуту, на всех остановках оговаривал время. Экскурсия оставила положительное впечатление. Благодарю команду организаторов.

  • К
    Ксения
    3 февраля 2025
    Знакомство с Дубаем
    День добрый! В январе 25 г. были на индив. экскурсии из Шарджа в Дубай с Дильшот(уложились с 12 до 20
    читать дальше

    ч.). 3 человека. Вот понравилось всё, от комфортной и чистейшей машины,маршрута, рассказов гида до пунктуальности. Побывали, везде, где хотели. Фламинго, рамка Дубая,музей будущего,старый город (рынок)- вообще суперр, пальм Фуджейра (на обзорную площадку сами не захотели,по времени могли бы, дубайская Венеция,Дубай Марина,дубай молл,фонтаны у Бурш Халиф. Сами за такой промежуток однозначно бы не посмотрели. Красивые локации-все показал Дильшот. Гид подстраивался по наши "хотелки". Узнали кучу интересных фактов, очень эрудированный, тактичный, приятный во всех смыслах гид. Имейте ввиду, что пробки в будни вечером в Шарджу порой нереальные. Поэтому экскурсию специально брали на выходные.

  • Д
    Дмитрий
    16 января 2025
    Знакомство с Дубаем
    Все понравилось, сразу порекомендовал друзьям!
  • М
    Мария
    8 апреля 2024
    Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
    Нам проводил экскурсию Хасан. Организацией занимался Фаррух. Маршрут разработан интересно, с заездом на разные тематические точки: для интересных фотографий, в музеи, на
    читать дальше

    рынок, в ключевые места (дворец, мечеть) Хасан предусмотрел практически все, что можно было, включая обед; сам много рассказывал, ответил на все наши вопросы, просто водил "за руку" там, где нужно. Билеты ребята покупали сами и пересылали нам, так что проблем с оплатой не было. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!

  • К
    Ксения
    27 марта 2023
    Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
    6 марта 2023 заказали экскурсию по Абу-Даби с Аюбхоном, при этом долго выбирали по отзывам экскурсовода. Все понравилось. Можно обсудить посещение своих локаций. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
  2. Один день в сказочном Абу-Даби
  3. Знакомство с Дубаем
Какие места ещё посмотреть в Шардже
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в марте 2025
Сейчас в Шардже в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 203 до 314 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Скидки в Шардже на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025