10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечерней Шарджи
Ночная подсветка мечетей, современное искусство и прогулка по тропическому острову
«В стенах этого музея хранятся свидетельства великой науки и искусства: изящные астролябии, древние манускрипты, украшенные золотом, и модели знаменитых мечетей»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$244
$271 за всё до 6 чел.
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Шарджи
Многогранная культура и величественная архитектура столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
«Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$263
$350 за всё до 5 чел.
Групповая
Лучший выборНочной Дубай - из Шарджи
Погружение в вечерний мегаполис: от Музея будущего до Дубай Марины
Начало: У вашего отеля
«что означают арабские каллиграфические строки, сияющие на фасаде Музея будущего»
Расписание: во вторник и пятницу в 17:00
Завтра в 17:00
16 дек в 17:00
$45 за человека
