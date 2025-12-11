Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Шардже на русском языке, цены от $45, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6.5 часов 10% Индивидуальная до 6 чел. Магия вечерней Шарджи Ночная подсветка мечетей, современное искусство и прогулка по тропическому острову «В стенах этого музея хранятся свидетельства великой науки и искусства: изящные астролябии, древние манускрипты, украшенные золотом, и модели знаменитых мечетей» $244 $271 за всё до 6 чел. На машине 8 часов 25% Индивидуальная до 5 чел. Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Шарджи Многогранная культура и величественная архитектура столицы ОАЭ Начало: У вашего отеля «Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов» $263 $350 за всё до 5 чел. На автобусе 7 часов Групповая Лучший выбор Ночной Дубай - из Шарджи Погружение в вечерний мегаполис: от Музея будущего до Дубай Марины Начало: У вашего отеля «что означают арабские каллиграфические строки, сияющие на фасаде Музея будущего» Расписание: во вторник и пятницу в 17:00 $45 за человека Другие экскурсии Шарджи

