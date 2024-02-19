Наше путешествие проведет вас по ярким окрестностям города Абу-Даби.
Вы увидите самую знаменитую достопримечательность Эмиратов — современную мечеть Шейха Зайда, внутри которой вас ждет встреча с миллионами кристаллов Сваровски и другими богатствами, бьющими все рекорды.
А также побываете в знаменитом тематическом парке «Мир Феррари», где каждый, кто всегда мечтал оказаться на месте гонщиков, сможет воплотить свою мечту в реальность.
Вы увидите самую знаменитую достопримечательность Эмиратов — современную мечеть Шейха Зайда, внутри которой вас ждет встреча с миллионами кристаллов Сваровски и другими богатствами, бьющими все рекорды.
А также побываете в знаменитом тематическом парке «Мир Феррари», где каждый, кто всегда мечтал оказаться на месте гонщиков, сможет воплотить свою мечту в реальность.
Ближайшие даты:
19
фев
фев
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (рост до 130 см)
|$130
|Взрослый (рост от 130 см)
|$150
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Парк Ferrari World
- Мечеть Шейха Зайда
Описание
Эта комбо-экскурсия позволит вам увидеть самую знаменитую достопримечательность в ОАЭ — мечеть Шейха Зайда и самый знаменитый тематический парк страны — Ferrari World.
Современная исламская архитектура
Мы отправимся на остров Абу-Даби — один из красивейших и богатейших городов арабского мира и столицу Эмиратов. Начнем знакомство с городом с его главной достопримечательности — великой белой мечети Шейха Зайда, имеющей исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер. Эта грандиозная действующая мечеть вмещает более 60 000 человек.
Тематический парк Феррари
Далее мы посетим Ferrari World — самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Парк славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире — «Формула Росса», которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час. В парке также есть музей-галерея автомобилей Ferrari, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро-модели. Весь парк построен в итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.
Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в парк «Мир Феррари»
- Комбо-обед в парке
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Дубай)
- Возможность прокатиться на самой скоростной в мире пневматической американской горке
- Что не входит
- Билет Fast Track
- Еда и напитки
- Личные расходы туриста
- Приобретение сувенирной продукции (по желанию)
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель из любого другого города
- Место начала и завершения?
- Любой отель Дубая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00)Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 40 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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