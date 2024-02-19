Эта комбо-экскурсия позволит вам увидеть самую знаменитую достопримечательность в ОАЭ — мечеть Шейха Зайда и самый знаменитый тематический парк страны — Ferrari World.

Современная исламская архитектура

Мы отправимся на остров Абу-Даби — один из красивейших и богатейших городов арабского мира и столицу Эмиратов. Начнем знакомство с городом с его главной достопримечательности — великой белой мечети Шейха Зайда, имеющей исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер. Эта грандиозная действующая мечеть вмещает более 60 000 человек.

Тематический парк Феррари

Далее мы посетим Ferrari World — самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Парк славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире — «Формула Росса», которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час. В парке также есть музей-галерея автомобилей Ferrari, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро-модели. Весь парк построен в итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.