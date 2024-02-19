Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи

Групповая экскурсия в Шардже
Наше путешествие проведет вас по ярким окрестностям города Абу-Даби.

Вы увидите самую знаменитую достопримечательность Эмиратов — современную мечеть Шейха Зайда, внутри которой вас ждет встреча с миллионами кристаллов Сваровски и другими богатствами, бьющими все рекорды.

А также побываете в знаменитом тематическом парке «Мир Феррари», где каждый, кто всегда мечтал оказаться на месте гонщиков, сможет воплотить свою мечту в реальность.
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Ближайшие даты:
19
фев
21
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22
фев
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28
фев
29
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (рост до 130 см)$130
Взрослый (рост от 130 см)$150
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Парк Ferrari World
  • Мечеть Шейха Зайда

Описание

Эта комбо-экскурсия позволит вам увидеть самую знаменитую достопримечательность в ОАЭ — мечеть Шейха Зайда и самый знаменитый тематический парк страны — Ferrari World.

Современная исламская архитектура

Мы отправимся на остров Абу-Даби — один из красивейших и богатейших городов арабского мира и столицу Эмиратов. Начнем знакомство с городом с его главной достопримечательности — великой белой мечети Шейха Зайда, имеющей исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер. Эта грандиозная действующая мечеть вмещает более 60 000 человек.

Тематический парк Феррари

Далее мы посетим Ferrari World — самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Парк славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире — «Формула Росса», которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час. В парке также есть музей-галерея автомобилей Ferrari, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро-модели. Весь парк построен в итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.

Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в парк «Мир Феррари»
  • Комбо-обед в парке
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Дубай)
  • Возможность прокатиться на самой скоростной в мире пневматической американской горке
Что не входит
  • Билет Fast Track
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции (по желанию)
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель из любого другого города
Место начала и завершения?
Любой отель Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 40 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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