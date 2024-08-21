7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
«Знакомство с Абу-Даби и мечеть Шейха Зайда»
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Это шедевр современной исламской архитектуры»
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$135 за всё до 35 чел.
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
«Современная исламская архитектура»
Расписание: Вт Чт и Вс
1 сен в 09:30
3 сен в 09:30
$135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил21 августа 2024Все прошло замечательно! Вовремя забрали из отеля на автомобиле, потом все ехали в Абу Даби на автобусе. Чудесный гид, много
- ЮЮрий17 января 2023Юрий и в этой экскурсии был на высоте! ИДЕАЛЬНЫЙ экскурсовод. Супруги Вайсман и супруги Крайзман
- ККсения26 декабря 2022Что касается организации трансфера, было все отлично. Во время забрали, Лариса гид мастер своего дела, скучать не давала, 2 часа
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Мусульманские»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в августе 2024
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