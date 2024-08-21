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пролетели незаметно, как в одну сторону, так и в другую. Парк полон гостей с детьми, очереди на каждый аттракцион, но не более 30 минут. Очень понравился аттракцион с обсерваторией зелёных фонарей. Все за 6 часов не успели обойти.