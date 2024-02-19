Мечты сбываются

Мы предлагаем посетить парк Legoland семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты, построенными из кирпичиков. В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями, а еще отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить водительские права Лего и покататься на мини-автомобилях по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.

Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.