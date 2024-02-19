Тематический парк Legoland с трансфером

Групповая экскурсия в Шардже
Парк «Леголенд» — идеальное место для отдыха в кругу семьи. Особенно здесь понравится детям от 2 до 12 лет.

Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир. Оседлайте горки-драконы и отправляйтесь на поиски сокровищ Затерянного мира!
Тематический парк Legoland с трансфером
Тематический парк Legoland с трансфером
Тематический парк Legoland с трансфером
Ближайшие даты:
19
фев
21
фев
22
фев
24
фев
26
фев
28
фев
29
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$115
Детский (до 12 лет)$115
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Мечты сбываются

Мы предлагаем посетить парк Legoland семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты, построенными из кирпичиков. В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями, а еще отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить водительские права Лего и покататься на мини-автомобилях по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.
Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.

Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00 - 19.00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в парк Legoland Theme Park
  • Трансфер до/от вашего отеля
Что не входит
  • Билеты Fast Track
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции (по желанию)
  • Личные расходы туриста
  • Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой отель Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00 - 19.00)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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