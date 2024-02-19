Парк «Леголенд» — идеальное место для отдыха в кругу семьи. Особенно здесь понравится детям от 2 до 12 лет.
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир. Оседлайте горки-драконы и отправляйтесь на поиски сокровищ Затерянного мира!
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир. Оседлайте горки-драконы и отправляйтесь на поиски сокровищ Затерянного мира!
Ближайшие даты:
19
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
24
фев
фев
26
фев
фев
28
фев
фев
29
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$115
|Детский (до 12 лет)
|$115
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Мечты сбываются
Мы предлагаем посетить парк Legoland семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты, построенными из кирпичиков. В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями, а еще отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить водительские права Лего и покататься на мини-автомобилях по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.
Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00 - 19.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в парк Legoland Theme Park
- Трансфер до/от вашего отеля
- Что не входит
- Билеты Fast Track
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции (по желанию)
- Личные расходы туриста
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
- Место начала и завершения?
- Любой отель Дубая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пн. Ср. Чт. Сб. (11.00 - 19.00)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарджи
Похожие туры из Шарджи
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Шардже
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра
19 фев
20 фев
21 фев
$52 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Завтра
19 фев
20 фев
21 фев
от $85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Знакомство с Дубаем
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
у вашего отеля или удобного для вас места
21 фев
23 фев
25 фев
26 фев
$225 за всё до 4 чел.