Что вы увидите
- Маршрут полёта:
- Dubai Marina
- Palm Jumeirah
- Burj Al Arab
- Архипелаг The World
- Burj Khalifa
- Sheikh Zaed Road
Насладитесь одними из самых лучших экскурсионных туров - полёт на Гироплане. Вы увидите богатство и роскошь Дубая, как никогда прежде с высоты птичьего полёта.
Что входит
- В данный тур включён индивидуальный полет на Гироплане - 25 минут в тандеме с пилотом.
Начало и место завершения
🚩 Dubai Marina
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Badshah T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Шардже