Badshah T. – Гид из Шарджи

Вы уже насладились величием Бурдж-халифы, рассмотрели Пальмовый остров 🏝️ с борта корабля и совершили вечернюю прогулку 👣 среди танцующих фонтанов.



Чем еще может удивить Дубай? Рассмотрите уже привычные достопримечательности 🏛️ города в непривычном ракурсе — совершите полет на гироплане и насладитесь красотой города с высоты.