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Полет на гироплане

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Шарджи
Вы уже насладились величием Бурдж-халифы, рассмотрели Пальмовый остров 🏝️ с борта корабля и совершили вечернюю прогулку 👣 среди танцующих фонтанов.

Чем еще может удивить Дубай? Рассмотрите уже привычные достопримечательности 🏛️ города в непривычном ракурсе — совершите полет на гироплане и насладитесь красотой города с высоты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $275 за экскурсию

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Полет на гироплане
Полет на гироплане

Что вы увидите

  • Маршрут полёта:
  • Dubai Marina
  • Palm Jumeirah
  • Burj Al Arab
  • Архипелаг The World
  • Burj Khalifa
  • Sheikh Zaed Road
Насладитесь одними из самых лучших экскурсионных туров - полёт на Гироплане. Вы увидите богатство и роскошь Дубая, как никогда прежде с высоты птичьего полёта.
Что входит
  • В данный тур включён индивидуальный полет на Гироплане - 25 минут в тандеме с пилотом.
Что не входит
  • Трансфер
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Dubai Marina
Полет на гироплане
Полет на гироплане
Полет на гироплане
Полет на гироплане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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