Дубай Марина - один из красивейших современных районов Дубай, удивляющей своей современной архитектурой, шикарными яхтами и небоскребами. Мы предлагаем Вам насладиться этой красотой во время вечерней прогулки на деревянном арабском судне Доу (Dhow). В течение двухчасового круиза Вам предоставиться ужин в виде шведского стола, и развлекательная программа, представленая живой музыкой и национальным танцем Танура.

Потрясающий вид на ночной Дубай делает ужин на лодке ⚓ незабываемым. Излюбленный туристами, невероятно яркий район Дубай Марина со множеством уютных кофеен, и дорогих ресторанов не оставит вас равнодушным.

Традиционная деревянная лодка, которая десятилетиями являлась основным морским транспортом, в контрасте с ультрасовременными и даже футуристичными видами Дубай Марины образно связывает прошлое и будущее.