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Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)

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1 отзыв
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Ужин на Арабской лодке ⚓ "Доу" по району Дубай Марина.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $50 за человека

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Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)

Что вы увидите

  • Дубай Марина
Дубай Марина - один из красивейших современных районов Дубай, удивляющей своей современной архитектурой, шикарными яхтами и небоскребами. Мы предлагаем Вам насладиться этой красотой во время вечерней прогулки на деревянном арабском судне Доу (Dhow). В течение двухчасового круиза Вам предоставиться ужин в виде шведского стола, и развлекательная программа, представленая живой музыкой и национальным танцем Танура.
Потрясающий вид на ночной Дубай делает ужин на лодке ⚓ незабываемым. Излюбленный туристами, невероятно яркий район Дубай Марина со множеством уютных кофеен, и дорогих ресторанов не оставит вас равнодушным.
Традиционная деревянная лодка, которая десятилетиями являлась основным морским транспортом, в контрасте с ультрасовременными и даже футуристичными видами Дубай Марины образно связывает прошлое и будущее.
Что входит
  • Трансфер
  • ужин (шведский стол)
  • живое представление танца "танура" и певицы.
Что не входит
  • Алкогольные напитки
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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1 отзыв оставили туристы

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