Badshah T. проводит ещё 5 экскурсий

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Полет на вертолете и сафари в пустыне

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Шарджи
Дубай с высоты птичьего полета особенно красив, и вы сможете убедиться в этом лично на нашей экскурсии 🧭.

Спустившись на землю, вы отправитесь в путешествие по песчаным дюнам Руб-эль-Хали, а завершится день ужином в деревне бедуинов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $220 за экскурсию

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Полет на вертолете и сафари в пустыне
Полет на вертолете и сафари в пустыне
Полёт на вертолёте – необычное путешествие, роскошь, доступная именно вам!
Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря 🌊 с переливающимися на волнах бликами солнца.
После предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться чарующим розово-алым закатом в пустыне, на фоне которого вы сможете сделать великолепные фотографии 📸 и видеосъемку. Так же, по желанию, вы сможете покататься на квадроциклах, ощутить прилив адреналина и насладиться невероятными песчаными просторами.
Далее вы поужинаете в деревне бедуинов, отдохнете от разгоряченного дня на просмотре шоу-программы и будете любоваться россыпью звёзд на небосводе прекрасного и сказочного Дубая.
Что входит
  • Полет на вертолете
  • Трансфер от вертолетной площадки
  • Катание по песчаным дюнам
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах
  • Ужин (фуршет – барбекю, фрукты, национальные сладости, прохладительные напитки), кальян.
Что не входит
  • Трансфер до вертолетной площадки
  • Алкогольные напитки.
Начало
🚩 Dubai Police Academy
Место завершения
🏁 ваш отель
Полет на вертолете и сафари в пустыне
Полет на вертолете и сафари в пустыне
Полет на вертолете и сафари в пустыне
Полет на вертолете и сафари в пустыне
Полет на вертолете и сафари в пустыне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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