Badshah T. проводит ещё 5 экскурсий

Полёт на вертолёте – необычное путешествие, роскошь, доступная именно вам!

Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря 🌊 с переливающимися на волнах бликами солнца.

После предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться чарующим розово-алым закатом в пустыне, на фоне которого вы сможете сделать великолепные фотографии 📸 и видеосъемку. Так же, по желанию, вы сможете покататься на квадроциклах, ощутить прилив адреналина и насладиться невероятными песчаными просторами.

Далее вы поужинаете в деревне бедуинов, отдохнете от разгоряченного дня на просмотре шоу-программы и будете любоваться россыпью звёзд на небосводе прекрасного и сказочного Дубая.