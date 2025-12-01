Индивидуальная
до 6 чел.
Утреннее сафари из Шарджи
Хотите почувствовать адреналин и насладиться красотой пустыни? Утреннее сафари из Шарджи - идеальный выбор для начала дня с яркими впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
14 фев в 06:00
$160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Шарджи: Утреннее экстремальное сафари в пустыне Lah Bab
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 07:30-12:00
Завтра в 06:00
14 фев в 06:00
$160 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00.
$82 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 декабря 2025Утреннее сафари (индивидуальное) было прекрасное. Специально брали на раннее утро (выехали в 5.30), чтобы встретить в пустыне рассвет и чтобы
