Утренние – экскурсии в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Шардже на русском языке, цены от $82. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Утреннее сафари из Шарджи
На машине
Джиппинг
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Утреннее сафари из Шарджи
Хотите почувствовать адреналин и насладиться красотой пустыни? Утреннее сафари из Шарджи - идеальный выбор для начала дня с яркими впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
14 фев в 06:00
$160 за всё до 6 чел.
Из Шарджи: Утреннее экстремальное сафари в пустыне Lah Bab
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Шарджи: Утреннее экстремальное сафари в пустыне Lah Bab
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 07:30-12:00
Завтра в 06:00
14 фев в 06:00
$160 за всё до 7 чел.
Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком
На яхте
3 часа
Водная прогулка
Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00.
$82 за человека

  • О
    Ольга
    1 декабря 2025
    Утреннее сафари из Шарджи
    Утреннее сафари (индивидуальное) было прекрасное. Специально брали на раннее утро (выехали в 5.30), чтобы встретить в пустыне рассвет и чтобы
    было не многолюдно. Так и произошло. Сногшибательные виды, отдельные машины вдалеке и масса свободного времени на фотографирование. Организатор максимально довела всю информацию в переписке, также дополнительная необходимая информация была доведена уде в машине на русском языке (в записи). Водитель Ибрагим приехал вовремя, заранее в сообщении написал время своего прибытия и номер машины. Все четко, по плану, ничего лишнего. Доехали до станции за 45 минут, там пробыли минут 10-15 пока водитель менял давление в шинах (уменьшал для комфортной езды по дюнам) и двигатель немного отдыхал перед экстремальной ездой. Потом гоняли по пустыне - очень понравилось! Местами дух захватывало. В пустыне не холодно, но песок с утра прохладный. Можно (и даже нужно) разуться и ходить по песку босиком. Это приятно и он потом хорошо отряхивается и с ног и с босоножек. В кроссовках ходить не удобно, песок внутрь попадает. В босоножках комфортно. Фото получились классные! Отдельное спасибо Ибрагиму, он нас прекрасно вдвоем с мужем нафотографировал и вообще мы с ним чувствовали себя в полной безопасности, настолько уверенно и спокойно он все делал. Потом вернулись на станцию, подкачали шины и произвели обработку машины и салона от песка (минут 15). Рекомендую всем брать индивидуальную экскурсию, это намного комфортней, да и на фото вы точно будете в окружении только дюн.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Утреннее сафари из Шарджи;
  2. Из Шарджи: Утреннее экстремальное сафари в пустыне Lah Bab;
  3. Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком.
Какие места ещё посмотреть в Шардже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Аквариум;
  2. Набережная;
  3. Самое главное;
  4. LegoLand;
  5. Центральный рынок Шарджи;
  6. Океанариум Шарджи.
Сколько стоит экскурсия по Шардже в феврале 2026
Сейчас в Шардже в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 82 до 160. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
