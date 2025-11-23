Из Шарджи - в Абу-Даби с посещением дворца Каср аль-Ватан (билеты включены)
От белоснежной мечети шейха Зайда - к футуристическому Лувру и роскошным залам Каср аль-Ватан
Линии небоскрёбов, белоснежный мрамор мечети шейха Зайда и величие президентского дворца — Абу-Даби предстанет перед вами во всей многогранности.
Вы узнаете о становлении государства, его традициях и особенностях, а также поймёте, чем столица отличается от других эмиратов.
Мы позаботимся о вашем комфорте, чтобы даже длительная программа оставила только приятные впечатления!
Описание экскурсии
Путешествие в Абу-Даби и остановка в Last Exit
По дороге к столице вы увидите её знаковые силуэты: наклонную башню Capital Gate и круглое здание Aldar, напоминающее гигантскую монету на фоне неба. Сделаем короткую паузу в колоритном фуд-парке, оформленном в духе американских дорожных приключений.
Emirates Palace, Лувр и прогулка по набережной (20 минут)
Мы проедем через престижный район Al Bateen, где располагаются виллы местной знати. Затем остановимся у знаменитого музея, соединяющего культурные традиции Востока и Запада. Вы сможете сфотографироваться на фоне легендарного «звёздного» купола, созданного Жаном Нувелем, а после прогуляетесь по набережной с видом на башни Etihad Towers, известные по сценам из фильма «Форсаж».
Мечеть шейха Зайда (1,5 часа)
Вы посетите главную духовную жемчужину эмиратов — одну из красивейших мечетей планеты. Белый мрамор, золотые элементы, изящные инкрустации и бассейны создают атмосферу величия и умиротворения.
Каср аль-Ватан (1,5 часа)
Финальной точкой станет дворец президента ОАЭ. Мы войдём внутрь, чтобы увидеть парадные залы, роскошные интерьеры и восхитительные мозаичные орнаменты, выполненные с ювелирной точностью.
Вы узнаете:
Где находится самая большая люстра в регионе
В чём особенность мрамора в мечети Шейха Зайда
В какую сумму обошлось строительство президентского отеля Emirates Palace
И многое другое
Организационные детали
Поедем на туристическом автобусе с кондиционером. Время в пути до Абу-Даби занимает примерно 2 часа в одну сторону
В стоимость уже включены входные билеты в Каср аль-Ватан
По вашему желанию можно добавить обед по системе шведский стол — $15 за чел.
Просим соблюдать дресс-код: для мужчин — футболка и брюки (не шорты), для женщин — одежда, закрывающая ноги до щиколоток и руки до запястий, а также платок на голову
Для посещения мечети мы бесплатно предоставим женщинам закрытую одежду (при необходимости)
Экскурсию проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
в четверг и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$70
Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 6578 туристов
Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.