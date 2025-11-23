Линии небоскрёбов, белоснежный мрамор мечети шейха Зайда и величие президентского дворца — Абу-Даби предстанет перед вами во всей многогранности. Вы узнаете о становлении государства, его традициях и особенностях, а также поймёте, чем столица отличается от других эмиратов. Мы позаботимся о вашем комфорте, чтобы даже длительная программа оставила только приятные впечатления!

Описание экскурсии

Путешествие в Абу-Даби и остановка в Last Exit

По дороге к столице вы увидите её знаковые силуэты: наклонную башню Capital Gate и круглое здание Aldar, напоминающее гигантскую монету на фоне неба. Сделаем короткую паузу в колоритном фуд-парке, оформленном в духе американских дорожных приключений.

Emirates Palace, Лувр и прогулка по набережной (20 минут)

Мы проедем через престижный район Al Bateen, где располагаются виллы местной знати. Затем остановимся у знаменитого музея, соединяющего культурные традиции Востока и Запада. Вы сможете сфотографироваться на фоне легендарного «звёздного» купола, созданного Жаном Нувелем, а после прогуляетесь по набережной с видом на башни Etihad Towers, известные по сценам из фильма «Форсаж».

Мечеть шейха Зайда (1,5 часа)

Вы посетите главную духовную жемчужину эмиратов — одну из красивейших мечетей планеты. Белый мрамор, золотые элементы, изящные инкрустации и бассейны создают атмосферу величия и умиротворения.

Каср аль-Ватан (1,5 часа)

Финальной точкой станет дворец президента ОАЭ. Мы войдём внутрь, чтобы увидеть парадные залы, роскошные интерьеры и восхитительные мозаичные орнаменты, выполненные с ювелирной точностью.

Вы узнаете:

Где находится самая большая люстра в регионе

В чём особенность мрамора в мечети Шейха Зайда

В какую сумму обошлось строительство президентского отеля Emirates Palace

И многое другое

Организационные детали