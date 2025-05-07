Мои заказы

Замки, дворцы и особняки Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Маскате на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Маскат. Главное в городе
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите величественный дворец Аль-Алам, расположенный на площади, названной в честь султана Кабуса»
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
$219 за всё до 6 чел.
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
8 часов
Водная прогулка
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
Понаблюдать за очаровательными морскими животными, искупаться в бухте и увидеть резиденцию султана
Начало: У вашего отеля
«Дворец построен частично в индийском стиле, поэтому не похож на другие здания Маската»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Романтическое приключение у берегов Оманского залива
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтическое приключение у берегов Оманского залива
Отдохнуть в уединённой бухте, покататься верхом и увидеть дворец султана
Начало: По вашему адресу
«Дворец построен частично в индийском стиле, поэтому не похож на другие здания Маската»
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$295 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    7 мая 2025
    Маскат. Главное в городе
    29.04.2025 мы ездили на экскурсию "Маскат, главное в городе". Организатор Danila быстро и грамотно отвечал на вопросы, уточнил все детали
    поездки, предоставил необходимую информацию и даже пошёл нам на встречу и заменил машину на большую.
    Экскурсия началась вовремя. Мы осмотрели на маршруте заявленные локации. Поездка была комфортная и не утомительная, не смотря на жару.
    Мы первый раз в Омане и остались в восторге от его столицы. И это благодаря нашему гиду. Гид Faisal удивительный человек! Отлично говорит по русски, так как 7 лет прожил в России. Он очень хорошо знает историю и разбирается в различных аспектах жизни в Омане.
    Подробно отвечает на вопросы, очень воспитан и предусмотрителен.
    Огромное спасибо организаторам за экскурсию!

  • Р
    Роман
    1 мая 2025
    Маскат. Главное в городе
    Экскурсия отличная! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2025
    Маскат. Главное в городе
    Прекрасный содержательный рассказ, отличная машина. Помещение всех местных специалитетов. В заключении посещение ароматного Рая Amoige, и приобретение прекрасных ароматов бренда под увлекательный рассказ проводника.
    Рекомендуем Даниила в качестве гида и сопровождающего
    Прекрасный содержательный рассказ, отличная машина. Помещение всех местных специалитетов. В заключении посещение ароматного Рая Amoige, и
  • Р
    Роман
    30 апреля 2025
    Маскат. Главное в городе
    Очень классная и содержательная экскурсия. Гидом был Файсаль. Отлично говорит по русски, рассказал много интересной, не банальной информации об Омане и Маскате. Мы посетили самые знакомые места города. Спасибо огромное за экскурсию!
  • О
    Ольга
    21 апреля 2025
    Маскат. Главное в городе
    Благодарим Данила за отлично путешествие по Маскату! Гид сумел раскрыть нам город как открывают восточный сундук с драгоценностями, показав красивейшие
    и интереснейшие места и увлекательно рассказав о них! Отдельная благодарность за то, что вместе с нами в день Пасхи отыскал православный храм в Маскате!

  • Д
    Дмитрий
    14 марта 2025
    Маскат. Главное в городе
    Мы остались в полном восторге от экскурсии! Все прошло замечательно — организация на высшем уровне. Гид оказался не только профессионалом,
    но и прекрасным рассказчиком, который отлично знает город и его историю. Маршрут был продуман до мелочей, удалось увидеть самые интересные места и узнать много нового. Время пролетело незаметно, и после экскурсии остались только положительные эмоции. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет глубже познакомиться с городом! 🔥😊

  • Д
    Даниил
    12 марта 2025
    Маскат. Главное в городе
    Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)
    Вёл настоящий Русский Оманец😅
    Оказывается, даже когда-то жил с нами в одном городе, в
    Санкт-Петербурге, его русский язык - точно на высоте, всё понятно и интересно.
    Круто, что мы могли добавлять или убирать какие-то точки из маршрута, так как мы не первый день уже были в Маскате, мы сразу сказали, что нам интересно было бы посмотреть.
    Мы посмотрели: мечеть Султана Кабуса, помимо рассказа гида, много спрашивали про религию, местные обряды и традиции, ни один наш вопрос не остался не отвеченным; оперный театр; прогулялись у дворца Султана; зашли на рынок Матрах, посмотрели его полностью, купили то, что хотели по лучшей цене с помощью гида; поднялись на форт у набережной в Матрахе, послушали истории о нём, пофотографировались)
    По ходу экскурсии помимо истории страны и города, нам подсказали всякие интересные места в Маскате, включая отличные пляжи, куда в другие дни мы уже могли сходить сами.
    По времени всё успевали, никто не подгонял, рассказывали интересно, мы отлично провели вечер в Маскате!)

  • И
    Илья
    10 марта 2025
    Маскат. Главное в городе
    Эта экскурсия оставила у нас самые тёплые впечатления! Наш гид, коренной оманец, прекрасно говорящий по-русски, сразу расположил к себе –
    доброжелательный, знающий, с отличным чувством юмора.

    Мы не просто посмотрели город, а словно погрузились в его историю, культуру и традиции. Гид рассказывал интересно и живо, отвечал на все вопросы, делился местными легендами и своим личным опытом. Особенно понравилось, что в маршрут были включены как знаковые места, так и менее туристические уголки, которые помогают лучше прочувствовать атмосферу.

    Всё прошло очень комфортно, без спешки, с возможностью насладиться каждым моментом. Остались очень довольны и рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Оман глазами местного жителя!

  • Е
    Екатерина
    6 марта 2025
    Маскат. Главное в городе
    Спасибо Даниле за прекрасно организованную экскурсию. Замечательный рассказ не только о достопримечательностях Маската, но и о культуре, истории и экономике Омана. Буду с удовольствием рекомендовать.
  • К
    Ксения
    4 марта 2025
    Маскат. Главное в городе
    Отличная познавательная поездка, посетили все знаковые места города. Данила - хороший рассказчик, дал много практических советов по пребыванию в стране.
  • А
    Александр
    15 февраля 2025
    Маскат. Главное в городе
    Хорошая познавательная экскурсия. Гид Faisal отлично говорит на русском, что очень важно на подобных экскурсиях. Утром забрал из отеля, посетили все топовые места в городе Маскат, затем отвёз нас в аэропорт. Экскурсию однозначно рекомендую.
  • Д
    Даша
    29 января 2025
    Маскат. Главное в городе
    Данила проводил экскурсию моим родителям. Организация была на высшем уровне: забрал из аэропорта, показал прекрасный Маскат, завез в местный ресторан и по-настоящему влюбил маму в Оман. Спасибо за душевную прогулку и незабываемые эмоции. Рекомендую от всей души!
  • А
    Александр
    16 января 2025
    Маскат. Главное в городе
    Очень классная экскурсия. Рекомендую Даниила для ознакомления с основными достопримечательностями прекрасного города Маскат! Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым!
  • Д
    Денис
    13 января 2025
    Маскат. Главное в городе
    Отличная экскурсия по столице Омана! Гидом у нас был Сергей. На комфортабельном автомобиле мы посетили все основные достопримечательности, узнали очень
    много интересного, а также попробовали местную халву и купили сувениры на рынке) Сергей приятный собеседник, отвечал на все наши вопросы! Рекомендую)

  • О
    Ольга
    1 января 2025
    Маскат. Главное в городе
    Экскурсия по Маскату понравилась, Данила отлично знает историю Омана и город! Очень доброжелательный и предусмотрительный гид, однозначно рекомендуем!
  • З
    Злата
    23 декабря 2024
    Маскат. Главное в городе
    Замечательная экскурсия по Маскату!
    Приезжали с сестренкой, остались в восторге, влюбились в город. Данила - внимательный и терпеливый гид, прекрасно рассказывает историю города и страны в целом.
    Было тепло, уютно и весело!
  • В
    Виктор
    1 декабря 2024
    Маскат. Главное в городе
    Мы были на дневной экскурсии по Маскату. Правда, очень понравилось.
    Данил очень контактный, знающий и хорошим чувством юмора. Все рассказал,показал, отвёз нас пообедать. Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо,
    В следующее посещение хотим съездить в старую столицу Омана, обязательно свяжемся с Данилом
  • Н
    Назерке
    21 ноября 2024
    Маскат. Главное в городе
    Очень понравилась экскурсия по городу Маскат. Данила грамотный гид, рассказывает очень интересно и обширно, нам все понравилось!
  • М
    Мария
    12 ноября 2024
    Маскат. Главное в городе
    Добрый день! Мне очень все понравилось, Данила все очень интересно рассказал, показал основные достопримечательности, рассказал интересные факты об Омане.
  • А
    Александра
    6 ноября 2024
    Маскат. Главное в городе
    4 ноября мы с мужем были на экскурсии с Данилом по городу Маскат. Как только он забрал нас от отеля,
    сразу же начал рассказывать интересные истории про саму страну, города, как все начиналось и что получилось 😃👍очень познавательная экскурсия, мы посетили самые значимые места города, купили вкуснейшую халву из фиников и ладана, очень здорово провели время в компании Данилы. 4 часа пролетели незаметно, и, несмотря на 35 градусов жары, мы не чувствовали усталости, и ходили, и гуляли, и ездили на машине. Всем рекомендуем этого гида! А Данилу желаем процветания, успехов и побольше туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Маскат. Главное в городе
  2. Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
  3. Романтическое приключение у берегов Оманского залива
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть Султана Кабуса
  2. Самое главное
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2025
Сейчас в Маскате в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 219 до 295. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 30 ⭐ отзывов, цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь