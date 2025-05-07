читать дальше

Санкт-Петербурге, его русский язык - точно на высоте, всё понятно и интересно.

Круто, что мы могли добавлять или убирать какие-то точки из маршрута, так как мы не первый день уже были в Маскате, мы сразу сказали, что нам интересно было бы посмотреть.

Мы посмотрели: мечеть Султана Кабуса, помимо рассказа гида, много спрашивали про религию, местные обряды и традиции, ни один наш вопрос не остался не отвеченным; оперный театр; прогулялись у дворца Султана; зашли на рынок Матрах, посмотрели его полностью, купили то, что хотели по лучшей цене с помощью гида; поднялись на форт у набережной в Матрахе, послушали истории о нём, пофотографировались)

По ходу экскурсии помимо истории страны и города, нам подсказали всякие интересные места в Маскате, включая отличные пляжи, куда в другие дни мы уже могли сходить сами.

По времени всё успевали, никто не подгонял, рассказывали интересно, мы отлично провели вечер в Маскате!)