Индивидуальная
до 6 чел.
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите величественный дворец Аль-Алам, расположенный на площади, названной в честь султана Кабуса»
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
$219 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
Понаблюдать за очаровательными морскими животными, искупаться в бухте и увидеть резиденцию султана
Начало: У вашего отеля
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтическое приключение у берегов Оманского залива
Отдохнуть в уединённой бухте, покататься верхом и увидеть дворец султана
Начало: По вашему адресу
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья7 мая 202529.04.2025 мы ездили на экскурсию "Маскат, главное в городе". Организатор Danila быстро и грамотно отвечал на вопросы, уточнил все детали
- РРоман1 мая 2025Экскурсия отличная! Однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина1 мая 2025Прекрасный содержательный рассказ, отличная машина. Помещение всех местных специалитетов. В заключении посещение ароматного Рая Amoige, и приобретение прекрасных ароматов бренда под увлекательный рассказ проводника.
Рекомендуем Даниила в качестве гида и сопровождающего
- РРоман30 апреля 2025Очень классная и содержательная экскурсия. Гидом был Файсаль. Отлично говорит по русски, рассказал много интересной, не банальной информации об Омане и Маскате. Мы посетили самые знакомые места города. Спасибо огромное за экскурсию!
- ООльга21 апреля 2025Благодарим Данила за отлично путешествие по Маскату! Гид сумел раскрыть нам город как открывают восточный сундук с драгоценностями, показав красивейшие
- ДДмитрий14 марта 2025Мы остались в полном восторге от экскурсии! Все прошло замечательно — организация на высшем уровне. Гид оказался не только профессионалом,
- ДДаниил12 марта 2025Нам с женой очень понравилась экскурсия по Маскату)
Вёл настоящий Русский Оманец😅
Оказывается, даже когда-то жил с нами в одном городе, в
- ИИлья10 марта 2025Эта экскурсия оставила у нас самые тёплые впечатления! Наш гид, коренной оманец, прекрасно говорящий по-русски, сразу расположил к себе –
- ЕЕкатерина6 марта 2025Спасибо Даниле за прекрасно организованную экскурсию. Замечательный рассказ не только о достопримечательностях Маската, но и о культуре, истории и экономике Омана. Буду с удовольствием рекомендовать.
- ККсения4 марта 2025Отличная познавательная поездка, посетили все знаковые места города. Данила - хороший рассказчик, дал много практических советов по пребыванию в стране.
- ААлександр15 февраля 2025Хорошая познавательная экскурсия. Гид Faisal отлично говорит на русском, что очень важно на подобных экскурсиях. Утром забрал из отеля, посетили все топовые места в городе Маскат, затем отвёз нас в аэропорт. Экскурсию однозначно рекомендую.
- ДДаша29 января 2025Данила проводил экскурсию моим родителям. Организация была на высшем уровне: забрал из аэропорта, показал прекрасный Маскат, завез в местный ресторан и по-настоящему влюбил маму в Оман. Спасибо за душевную прогулку и незабываемые эмоции. Рекомендую от всей души!
- ААлександр16 января 2025Очень классная экскурсия. Рекомендую Даниила для ознакомления с основными достопримечательностями прекрасного города Маскат! Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым!
- ДДенис13 января 2025Отличная экскурсия по столице Омана! Гидом у нас был Сергей. На комфортабельном автомобиле мы посетили все основные достопримечательности, узнали очень
- ООльга1 января 2025Экскурсия по Маскату понравилась, Данила отлично знает историю Омана и город! Очень доброжелательный и предусмотрительный гид, однозначно рекомендуем!
- ЗЗлата23 декабря 2024Замечательная экскурсия по Маскату!
Приезжали с сестренкой, остались в восторге, влюбились в город. Данила - внимательный и терпеливый гид, прекрасно рассказывает историю города и страны в целом.
Было тепло, уютно и весело!
- ВВиктор1 декабря 2024Мы были на дневной экскурсии по Маскату. Правда, очень понравилось.
Данил очень контактный, знающий и хорошим чувством юмора. Все рассказал,показал, отвёз нас пообедать. Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо,
В следующее посещение хотим съездить в старую столицу Омана, обязательно свяжемся с Данилом
- ННазерке21 ноября 2024Очень понравилась экскурсия по городу Маскат. Данила грамотный гид, рассказывает очень интересно и обширно, нам все понравилось!
- ММария12 ноября 2024Добрый день! Мне очень все понравилось, Данила все очень интересно рассказал, показал основные достопримечательности, рассказал интересные факты об Омане.
- ААлександра6 ноября 20244 ноября мы с мужем были на экскурсии с Данилом по городу Маскат. Как только он забрал нас от отеля,
