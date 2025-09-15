Мои заказы

Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец

Проведите незабываемый день в Маскате: катер, дельфины, пляжный отдых и дворец султана Кабуса. Яркие эмоции и впечатления гарантированы
Погрузитесь в атмосферу Маската, отправившись на водную прогулку. Катер мчится по волнам, открывая вид на дельфинов в их естественной среде. Путешествие продолжается в уютной бухте Оманского залива, где можно расслабиться на пляже.

Завершите день, посетив дворцовую площадь султана Кабуса и его резиденцию Аль-Алам, известную своим уникальным архитектурным стилем. Это идеальный способ провести день, наполненный морскими приключениями и культурными открытиями
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🐬 Встреча с дельфинами
  • 🌊 Захватывающая прогулка на катере
  • 🏖️ Пляжный отдых в живописной бухте
  • 🏰 Посещение дворца султана Кабуса
  • 🌅 Наслаждение природными красотами

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Маскате - с октября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться морем и солнцем без изнуряющей жары. В мае и сентябре тоже возможно провести время с удовольствием, но температура может быть выше. Летом, с июня по август, стоит быть готовым к жаре, однако это не помешает насладиться морскими приключениями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец© Хайтам
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец© Хайтам
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец© Хайтам
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Резиденция Аль-Алам
  • Дворцовая площадь султана Кабуса

Описание водной прогулки

Морская прогулка и дельфины

Мы отправимся на пристань, сядем на скоростной катер и, рассекая волны, отправимся в море в поисках дельфинов. Встреча с дельфинами наверняка вызовет у вас бурю эмоций и детский восторг! Вы понаблюдаете, как дельфины ведут себя в привычной среде и синхронно выпрыгивают из воды.

Купание в бухте Оманского залива

Вернёмся на пристань, пересядем на лодку и минут за 15 доедем до одной из уютных бухт Оманского залива. По пути вы порадуете взор скалами и арками, а в бухте насладитесь пляжным отдыхом — солнцем, морем и белыми песком.

Резиденция Аль-Алам и дворцовая площадь

Вы увидите одну из шести резиденций султана Кабуса с фасадом из золотых и голубых колонн, которая используется для официальных мероприятий. Дворец построен частично в индийском стиле, поэтому не похож на другие здания Маската.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Sequoia
  • Пожалуйста, возьмите с собой принадлежности для купания
  • Дополнительно оплачивается аренда катера для поиска дельфинов — $50 за 1 чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
читать дальше

этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок. Приготовьтесь к незабываемому путешествию!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Армина
15 сен 2025
Отличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемое время, поймали рыбок среднего размера, капитан в лодке пожарил на мангале и покормил нас.
Наш
читать дальше

гид Хайтам, очень понравился, с таким добродушным, милым и интересным человеком просто не возможно не полюбить Оман.
Оман потрясающая страна, где море температура достигает до 38 градусов, но дискомфорта не ощущается вообще, там где горы с волшебными видами (Низве) температура до 23 градусов, для тех кто не любит жару, в бассейне при этом легко можно купаться и загорать.

