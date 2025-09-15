Погрузитесь в атмосферу Маската, отправившись на водную прогулку. Катер мчится по волнам, открывая вид на дельфинов в их естественной среде. Путешествие продолжается в уютной бухте Оманского залива, где можно расслабиться на пляже.
Завершите день, посетив дворцовую площадь султана Кабуса и его резиденцию Аль-Алам, известную своим уникальным архитектурным стилем. Это идеальный способ провести день, наполненный морскими приключениями и культурными открытиями
5 причин купить эту прогулку
- 🐬 Встреча с дельфинами
- 🌊 Захватывающая прогулка на катере
- 🏖️ Пляжный отдых в живописной бухте
- 🏰 Посещение дворца султана Кабуса
- 🌅 Наслаждение природными красотами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Маскате - с октября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться морем и солнцем без изнуряющей жары. В мае и сентябре тоже возможно провести время с удовольствием, но температура может быть выше. Летом, с июня по август, стоит быть готовым к жаре, однако это не помешает насладиться морскими приключениями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Резиденция Аль-Алам
- Дворцовая площадь султана Кабуса
Описание водной прогулки
Морская прогулка и дельфины
Мы отправимся на пристань, сядем на скоростной катер и, рассекая волны, отправимся в море в поисках дельфинов. Встреча с дельфинами наверняка вызовет у вас бурю эмоций и детский восторг! Вы понаблюдаете, как дельфины ведут себя в привычной среде и синхронно выпрыгивают из воды.
Купание в бухте Оманского залива
Вернёмся на пристань, пересядем на лодку и минут за 15 доедем до одной из уютных бухт Оманского залива. По пути вы порадуете взор скалами и арками, а в бухте насладитесь пляжным отдыхом — солнцем, морем и белыми песком.
Резиденция Аль-Алам и дворцовая площадь
Вы увидите одну из шести резиденций султана Кабуса с фасадом из золотых и голубых колонн, которая используется для официальных мероприятий. Дворец построен частично в индийском стиле, поэтому не похож на другие здания Маската.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Sequoia
- Пожалуйста, возьмите с собой принадлежности для купания
- Дополнительно оплачивается аренда катера для поиска дельфинов — $50 за 1 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Армина
15 сен 2025
Отличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемое время, поймали рыбок среднего размера, капитан в лодке пожарил на мангале и покормил нас.
Входит в следующие категории Маската
