Погрузитесь в атмосферу Маската, отправившись на водную прогулку. Катер мчится по волнам, открывая вид на дельфинов в их естественной среде. Путешествие продолжается в уютной бухте Оманского залива, где можно расслабиться на пляже.



Завершите день, посетив дворцовую площадь султана Кабуса и его резиденцию Аль-Алам, известную своим уникальным архитектурным стилем. Это идеальный способ провести день, наполненный морскими приключениями и культурными открытиями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Маскате - с октября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться морем и солнцем без изнуряющей жары. В мае и сентябре тоже возможно провести время с удовольствием, но температура может быть выше. Летом, с июня по август, стоит быть готовым к жаре, однако это не помешает насладиться морскими приключениями.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.