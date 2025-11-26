Уникальная экскурсия в Маскате предлагает вам верховую езду вдоль живописного берега Оманского залива.



После прогулки на лошадях отправляйтесь на скоростной лодке в уединённую бухту, где сможете искупаться и отдохнуть на диком пляже. В завершение дня посетите дворцовую площадь и резиденцию султана Кабуса. Это приключение сочетает в себе активный отдых и культурное погружение, оставляя яркие воспоминания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с октября по апрель, когда температура комфортна для прогулок и отдыха на пляже. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможную жару. Летом, с июня по август, температура может быть высокой, но море остаётся тёплым и привлекает любителей водных развлечений.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.