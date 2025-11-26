Уникальная экскурсия в Маскате предлагает вам верховую езду вдоль живописного берега Оманского залива.
После прогулки на лошадях отправляйтесь на скоростной лодке в уединённую бухту, где сможете искупаться и отдохнуть на диком пляже. В завершение дня посетите дворцовую площадь и резиденцию султана Кабуса. Это приключение сочетает в себе активный отдых и культурное погружение, оставляя яркие воспоминания
После прогулки на лошадях отправляйтесь на скоростной лодке в уединённую бухту, где сможете искупаться и отдохнуть на диком пляже. В завершение дня посетите дворцовую площадь и резиденцию султана Кабуса. Это приключение сочетает в себе активный отдых и культурное погружение, оставляя яркие воспоминания
5 причин купить эту экскурсию
- 🏇 Верховая езда у моря
- 🚤 Прогулка на скоростной лодке
- 🏝 Отдых на диком пляже
- 🏰 Посещение дворцовой площади
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с октября по апрель, когда температура комфортна для прогулок и отдыха на пляже. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможную жару. Летом, с июня по август, температура может быть высокой, но море остаётся тёплым и привлекает любителей водных развлечений.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Резиденция Аль-Алам
- Дворцовая площадь
Описание экскурсии
Конная прогулка вдоль берега Оманского залива
- Мы отправимся в конноспортивный клуб, где вы посмотрите, как живут эти грациозные животные
- Для вас проведут инструктаж по технике безопасности, расскажут, как садиться на лошадь, как управлять ей во время движения, как вести себя на маршруте. Лошади хорошо обучены. Во время всего маршрута вас будет сопровождать инструктор
- Вы прогуляетесь верхом на коне вдоль берега Оманского залива и подышите свежим морским воздухом
Купание в бухте
- После катания на лошадях мы поедем на пристань и на скоростной лодке отправимся в одну из бухт Оманского залива
- Во время водной прогулки, которая займёт 15 минут, вы полюбуетесь скалами, арками и морскими пейзажами
- В самой бухте у вас будет 2 часа свободного времени
Резиденция Аль-Алам и дворцовая площадь
Вы увидите одну из шести резиденций султана Кабуса с фасадом из золотых и голубых колонн, которая используется для официальных мероприятий. Дворец построен частично в индийском стиле, поэтому не похож на другие здания Маската.
В течение дня по дороге я расскажу об истории, традициях, обычаях страны и объясню, почему, например, в Маскате нет ни одного небоскрёба.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
- Дополнительные расходы: катание на лошади — $50 с чел. за 30 минут (согласуется заранее, при бронировании программы), обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 76 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
Входит в следующие категории Маската
Похожие экскурсии из Маската
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:30
28 ноя в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Островные тайны: рыбалка и снорклинг в Оманском заливе
Пройти вдоль живописного побережья Маската, поймать рыбу и поплавать в бирюзовой воде
Начало: У вашего отеля
28 ноя в 15:00
29 ноя в 08:00
$750 за всё до 4 чел.