Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана

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её значении как духовной столицы Омана.



Бахля, с её древними стенами, перенесёт вас в доисламский период, когда Оман находился под персидским влиянием. В Маскате вас ждут крепости Джалали и Мирани, расположенные по обе стороны от дворца Аль-Алам. Завершит экскурсию посещение замка Джабрин, который поражает своим величием и монументальностью.



Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, раскрывая перед вами тайны и легенды Омана