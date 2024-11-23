Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана

Погрузитесь в историю Омана, посетив его величественные крепости. Узнайте о культурном наследии страны через уникальные архитектурные памятники
Путешествие по крепостям Омана предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурой этой удивительной страны.

Во время экскурсии можно будет увидеть крепость Низва, построенную в XVII веке, и узнать о
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её значении как духовной столицы Омана.

Бахля, с её древними стенами, перенесёт вас в доисламский период, когда Оман находился под персидским влиянием. В Маскате вас ждут крепости Джалали и Мирани, расположенные по обе стороны от дворца Аль-Алам. Завершит экскурсию посещение замка Джабрин, который поражает своим величием и монументальностью.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, раскрывая перед вами тайны и легенды Омана

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические крепости
  • 🕌 Погружение в древнюю культуру
  • 📜 Экскурсия с профессиональным гидом
  • 🖼️ Посещение выставочных залов
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут
    • Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана
    Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана
    Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Крепость Низва
  • Крепость Бахля
  • Крепость Джалали
  • Крепость Мирани
  • Замок Джабрин
  • Дворец Аль-Алам

    • Описание экскурсии

    Приглашаем вас в мир величественных крепостей Омана, великих произведений военного и зодческого искусства. Экскурсия позволит вам погрузиться в древнюю культуру и историю Омана, рассматривая крепости, являющиеся гордостью нации. Вашему взору предстанут такие великие древние произведения архитектурного искусства как крепости Маскат, Низва, Бахля и Джабрин. Что вы увидите:
    • Низва — духовная столица Омана предложит вам крепость, построенную султаном Бен Саифом I между 1670 и 1680 годами после изгнания португальцев из Омана. Бывшая тюремная зона замка с лабиринтом камер и комнат была преобразована в выставочный зал с коллекцией из более чем двадцати галерей, каждая из которых представляет определенную тему, связанную с историей и наследием Низвы. Колодцы и бани также сохранились в своём первоначальном виде.
    • Бахля — комплекс крепостей, который был построен во время персидской оккупации Омана ещё в доисламский период. В нем вы окунётесь в атмосферу древнейшей культуры востока, восходящую к самому пророку Заратуштре.
    • В столичном регионе Маскат находятся две известные крепости-близнецы. Джалали, построенная в 1587 году, расположена на восточной стороне залива. Мирани относится к 1588 году и расположена на западной стороне. Они расположены по обе стороны от очаровательного дворца Аль-Алам.
    • Еще в получасе езды от города Бахля находится замок Джабрин. Эта великолепная цитадель, построенная Имамом Биларуб бин Султаном из династии Йаруба в 1675 году, представляет собой монументальное и величественное сооружение.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Низва
    • Бахля
    • Джабрин
    Что включено
    • Прохладительные напитки
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Заберем вас из отеля/порта
    Завершение: Привезем вас обратно в отель/порт
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • После подтверждения бронирования
    • Мы свяжемся с вами для уточнения деталей
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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