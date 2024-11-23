Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана

Путешествие по крепостям Омана предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурой этой удивительной страны.
Во время экскурсии можно будет увидеть крепость Низва, построенную в XVII веке, и узнать о
Во время экскурсии можно будет увидеть крепость Низва, построенную в XVII веке, и узнать о
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииПриглашаем вас в мир величественных крепостей Омана, великих произведений военного и зодческого искусства. Экскурсия позволит вам погрузиться в древнюю культуру и историю Омана, рассматривая крепости, являющиеся гордостью нации. Вашему взору предстанут такие великие древние произведения архитектурного искусства как крепости Маскат, Низва, Бахля и Джабрин. Что вы увидите:
- Низва — духовная столица Омана предложит вам крепость, построенную султаном Бен Саифом I между 1670 и 1680 годами после изгнания португальцев из Омана. Бывшая тюремная зона замка с лабиринтом камер и комнат была преобразована в выставочный зал с коллекцией из более чем двадцати галерей, каждая из которых представляет определенную тему, связанную с историей и наследием Низвы. Колодцы и бани также сохранились в своём первоначальном виде.
- Бахля — комплекс крепостей, который был построен во время персидской оккупации Омана ещё в доисламский период. В нем вы окунётесь в атмосферу древнейшей культуры востока, восходящую к самому пророку Заратуштре.
- В столичном регионе Маскат находятся две известные крепости-близнецы. Джалали, построенная в 1587 году, расположена на восточной стороне залива. Мирани относится к 1588 году и расположена на западной стороне. Они расположены по обе стороны от очаровательного дворца Аль-Алам.
- Еще в получасе езды от города Бахля находится замок Джабрин. Эта великолепная цитадель, построенная Имамом Биларуб бин Султаном из династии Йаруба в 1675 году, представляет собой монументальное и величественное сооружение.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Низва
- Бахля
- Джабрин
Что включено
- Прохладительные напитки
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завершение: Привезем вас обратно в отель/порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- После подтверждения бронирования
- Мы свяжемся с вами для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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