Эта экскурсия предлагает насыщенный маршрут, который раскроет перед вами богатую историю и культуру Омана.Вы посетите старую столицу Низву, где сможете осмотреть восстановленный форт, мечети и знаменитый рынок фиников и халвы.

пещере Аль-Хута, возраст которой превышает 2 миллиона лет, вы увидите гигантские сталактиты и сталагмиты, летучих мышей и редкую слепую розовую рыбу. Крепость Бахла, расположенная у подножия горы Джебель-Ахдар, впечатлит своей древностью и масштабами. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, входные билеты в форт Низва и крепость Бахла оплачиваются дополнительно, обед и билеты в пещеру включены в стоимость

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Низва. Вы познакомитесь со старой столицей страны. Осмотрите отлично восстановленный форт, полюбуетесь куполами мечетей и заглянете на знаменитый рынок фиников и халвы.

Пещера Аль-Хута. Только представьте: её возраст превышает два миллиона лет. Вы оцените гигантские сталактиты и сталагмиты, встретите летучих мышей и редкий вид слепой розовой рыбы. А ещё полюбуетесь подземными реками и озером Давида.

Крепость Бахла. Это старейшая и одна из самых больших крепостей Омана, расположенная у подножия горы Джебель-Ахдар. Раньше в ней размещалась резиденция правителей страны. Я поделюсь связанными с ней фактами и легендами.

Организационные детали