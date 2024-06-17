Эта экскурсия предлагает насыщенный маршрут, который раскроет перед вами богатую историю и культуру Омана.
Вы посетите старую столицу Низву, где сможете осмотреть восстановленный форт, мечети и знаменитый рынок фиников и халвы.
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Вы посетите старую столицу Низву, где сможете осмотреть восстановленный форт, мечети и знаменитый рынок фиников и халвы.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Насыщенный маршрут
- 🏰 Восстановленный форт Низва
- 🦇 Уникальная пещера Аль-Хута
- 🏯 Древняя крепость Бахла
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🍽️ Обед включен
Что можно увидеть
- Форт Низва
- Пещера Аль-Хута
- Крепость Бахла
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Город Низва. Вы познакомитесь со старой столицей страны. Осмотрите отлично восстановленный форт, полюбуетесь куполами мечетей и заглянете на знаменитый рынок фиников и халвы.
Пещера Аль-Хута. Только представьте: её возраст превышает два миллиона лет. Вы оцените гигантские сталактиты и сталагмиты, встретите летучих мышей и редкий вид слепой розовой рыбы. А ещё полюбуетесь подземными реками и озером Давида.
Крепость Бахла. Это старейшая и одна из самых больших крепостей Омана, расположенная у подножия горы Джебель-Ахдар. Раньше в ней размещалась резиденция правителей страны. Я поделюсь связанными с ней фактами и легендами.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле MG5 или транспорте класса не ниже
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: форт «Низва» — 5 реал/чел, крепость Бахля — 4 реала/чел
- Обед в кафе и билеты в пещеру включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амаль — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 22 туристов
Доброго времени дня, прекрасные путешественники! Меня зовут Амаль, и я в живу в Омане уже 15 лет. Вместе с мужем-оманцем открывала туризм в прекрасной Салале, регион Дофар. Несколько лет живу в Маскате. Благодаря многим обстоятельствам знакома с редкими тайнами до- и постренессансного периода. С помощью моей профессиональной команды гидов с удовольствием поделюсь этими и другими секретами с вами.Задать вопрос
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