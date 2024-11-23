Индивидуальная экскурсия по городу Салалу

Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив оазис Вади Дарбат, гору Джебель Самхан, парк с баобабами и древний город Самхарам. Незабываемое путешествие ждёт вас
Откройте для себя чудеса Омана с индивидуальной экскурсией по городу Салалу. Начните с посещения оазиса Вади Дарбат, где чистые водопады и бассейны привлекают стада верблюдов. Поднимитесь на гору Джебель Самхан для потрясающего вида на город. Посетите парк с вековыми баобабами и загадочную антигравитационную точку. Завершите путешествие в древнем городе Самхарам, где жила легендарная царица Савская

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные заповедники
  • 🏞 Потрясающие панорамные виды
  • 🌳 Вековые баобабы
  • 🔮 Загадочные природные явления
  • 🏛 Древние исторические места
    • Индивидуальная экскурсия по городу Салалу
    Индивидуальная экскурсия по городу Салалу
    Индивидуальная экскурсия по городу Салалу
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Оазис Вади Дарбат
  • Гора Джебель Самхан
  • Парк с баобабами
  • Антигравитационная точка
  • Город Самхарам

    • Описание экскурсии

    От оазисов до древних легенд

    Наши увлекательные туры начинаются с того, что мы забираем вас из отеля (порта или аэропорта) и везем в одно из самых красивых мест — оазис Вади Дарбат. Вади Дарбат — это экологически чистый природный заповедник с рядом водопадов и естественных бассейнов с чистой, пресной водой. Местные стада верблюдов часто приходят в Вади Дарбат за водой. После заповедника мы поднимемся на горный хребет Джебель Самхан на высоту около 1300 м. и полюбуемся потрясающей панорамой города Салал и его окрестностей с высоты облаков. Затем мы едем в парк — одно из немногих мест, где в диком виде растут настоящие баобабы, возраст которых составляет около 700 лет. Затем мы отправляемся на экскурсию. Это антигравитационная точка, где автомобиль движется вверх на нейтральной скорости с остановленным двигателем. До сих пор неизвестно, почему существует это природное явление, но вы можете убедиться в этом сами. По панорамной извилистой дороге мы едем в город Самхарам — самое древнее поселение в Омане. Согласно местной легенде, здесь жила всемирно известная царица Савская, фаворитка царя Соломона. Важная информация:
    Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Горы Jebel Samhan
    • Оазис Wadi Darbat
    • Археологический парк Sumhuram
    • Ресторан местной кухни
    • Природный фонтан Mughsayl
    Что включено
    • Все указанные трансферы
    • Все входные билеты в указанные туристические места
    • Услуги гида
    • Все налоги и сборы
    • Обед в арабском стиле
    • Чай, вода, соки
    • WiFi
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Заберем вас из отеля/порта
    Завершение: Привезем вас обратно в отель/порт
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • После подтверждения бронирования
    • Мы свяжемся с вами для уточнения деталей
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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