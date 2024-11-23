Откройте для себя чудеса Омана с индивидуальной экскурсией по городу Салалу. Начните с посещения оазиса Вади Дарбат, где чистые водопады и бассейны привлекают стада верблюдов. Поднимитесь на гору Джебель Самхан для потрясающего вида на город. Посетите парк с вековыми баобабами и загадочную антигравитационную точку. Завершите путешествие в древнем городе Самхарам, где жила легендарная царица Савская
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
От оазисов до древних легенд
Наши увлекательные туры начинаются с того, что мы забираем вас из отеля (порта или аэропорта) и везем в одно из самых красивых мест — оазис Вади Дарбат. Вади Дарбат — это экологически чистый природный заповедник с рядом водопадов и естественных бассейнов с чистой, пресной водой. Местные стада верблюдов часто приходят в Вади Дарбат за водой. После заповедника мы поднимемся на горный хребет Джебель Самхан на высоту около 1300 м. и полюбуемся потрясающей панорамой города Салал и его окрестностей с высоты облаков. Затем мы едем в парк — одно из немногих мест, где в диком виде растут настоящие баобабы, возраст которых составляет около 700 лет. Затем мы отправляемся на экскурсию. Это антигравитационная точка, где автомобиль движется вверх на нейтральной скорости с остановленным двигателем. До сих пор неизвестно, почему существует это природное явление, но вы можете убедиться в этом сами. По панорамной извилистой дороге мы едем в город Самхарам — самое древнее поселение в Омане. Согласно местной легенде, здесь жила всемирно известная царица Савская, фаворитка царя Соломона. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Jebel Samhan
- Оазис Wadi Darbat
- Археологический парк Sumhuram
- Ресторан местной кухни
- Природный фонтан Mughsayl
Что включено
- Все указанные трансферы
- Все входные билеты в указанные туристические места
- Услуги гида
- Все налоги и сборы
- Обед в арабском стиле
- Чай, вода, соки
- WiFi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завершение: Привезем вас обратно в отель/порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- После подтверждения бронирования
- Мы свяжемся с вами для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.