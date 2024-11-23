От оазисов до древних легенд

Наши увлекательные туры начинаются с того, что мы забираем вас из отеля (порта или аэропорта) и везем в одно из самых красивых мест — оазис Вади Дарбат. Вади Дарбат — это экологически чистый природный заповедник с рядом водопадов и естественных бассейнов с чистой, пресной водой. Местные стада верблюдов часто приходят в Вади Дарбат за водой. После заповедника мы поднимемся на горный хребет Джебель Самхан на высоту около 1300 м. и полюбуемся потрясающей панорамой города Салал и его окрестностей с высоты облаков. Затем мы едем в парк — одно из немногих мест, где в диком виде растут настоящие баобабы, возраст которых составляет около 700 лет. Затем мы отправляемся на экскурсию. Это антигравитационная точка, где автомобиль движется вверх на нейтральной скорости с остановленным двигателем. До сих пор неизвестно, почему существует это природное явление, но вы можете убедиться в этом сами. По панорамной извилистой дороге мы едем в город Самхарам — самое древнее поселение в Омане. Согласно местной легенде, здесь жила всемирно известная царица Савская, фаворитка царя Соломона. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.