Величественные виды Джебель-Шамс, традиционные дома и шумные базары - всё это создаёт атмосферу настоящего приключения. Погружение в культуру и историю региона обеспечит незабываемые впечатления. Приятное чаепитие на вершине горы завершит ваш день
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение древнего форта Низвы
- 🛍 Прогулка по восточному базару
- 🏡 Атмосфера заброшенной деревни Аль-Хамра
- 🌄 Виды с вершины Джебель-Шамс
- ☕ Чаепитие с панорамой каньонов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Форт Низвы
- Сук Низвы
- Дом-музей в Аль-Хамре
Описание экскурсии
Выезжаем из Маската рано утром, оставляем побережье позади и отправляемся вглубь Омана.
Низва — древняя столица Омана
Время в пути: 1,5–2 часа
Посетим крепость Низвы и поднимемся на её массивную башню, откуда открывается вид на оазис и город. Вы узнаете о стратегическом значении форта, его тайных ходах и методах обороны. Прогуляемся по восточному базару Сук Низвы, где продают серебряные украшения, специи и знаменитые оманские финики.
Заброшенная деревня Аль-Хамра
Время в пути: 30 минут
Пройдём по атмосферным улочкам 400-летней деревни, рассматривая глинобитные дома. Посетим дом-музей, где вы увидите традиционные способы приготовления хлеба и кофе. А ещё сможем заглянуть в один из полуразрушенных домов, чтобы представить, как здесь кипела жизнь сотни лет назад.
Гора Солнца (Джебель-Шамс)
Время в пути: 1 час
Поднимемся на гору по серпантину, по пути остановимся на лучших смотровых площадках с видами на каньон, горные террасы и ущелья. А затем сможем устроить чаепитие на самой вершине с величественной панорамой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике MG RX8 или Nissan Armada
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: форт — $13 за чел., дом шейха — $8 за чел.
- Обед и прохладительные напитки входят в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
-комфортный автомобиль
-гид хорошо продумал маршрут
-навык вождения по горным дорогам
-замечательный вид с горы Солнца
Недостатки:
Гид:
К сожалению, наш гид Сергей плохо разбирался в материале - мы не услышали почти ничего про историю Низвы,
Попробовали заказать индивидуальную экскурсию на 2 человека в сердце Омана и ни минуты не пожалели.
Гид Данила заехал за нами в отель точно к назначенного времени на большом мощном
Экскурсия понравилась, экскурсовод давно живет в стране. Лично мне понравились рассказы о быте оманцев и их истории, которыми была заполнена дорога между объектами.
Ездить приходилось много, Оман оказывается большая страна.
Экскурсовод
По дороге заехали в иранский ресторан, где очень вкусно