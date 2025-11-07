Мои заказы

Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца

Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас
Это уникальное путешествие предлагает заглянуть в прошлое Омана: от башни форта в Низве до улочек Аль-Хамры.

Величественные виды Джебель-Шамс, традиционные дома и шумные базары - всё это создаёт атмосферу настоящего приключения. Погружение в культуру и историю региона обеспечит незабываемые впечатления. Приятное чаепитие на вершине горы завершит ваш день
4.3
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение древнего форта Низвы
  • 🛍 Прогулка по восточному базару
  • 🏡 Атмосфера заброшенной деревни Аль-Хамра
  • 🌄 Виды с вершины Джебель-Шамс
  • ☕ Чаепитие с панорамой каньонов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии вглубь Омана - с октября по февраль. В эти месяцы температура наиболее комфортна для длительных прогулок и поездок. Март и апрель также подходят, но становится теплее, что может вызвать некоторый дискомфорт. В ноябре и декабре туристов меньше, что делает поездку более спокойной. В остальные месяцы, особенно летом, жара может быть изнуряющей, но для любителей приключений это не станет преградой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца© Алиса
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца© Алиса
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца© Алиса
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Форт Низвы
  • Сук Низвы
  • Дом-музей в Аль-Хамре

Описание экскурсии

Выезжаем из Маската рано утром, оставляем побережье позади и отправляемся вглубь Омана.

Низва — древняя столица Омана

Время в пути: 1,5–2 часа
Посетим крепость Низвы и поднимемся на её массивную башню, откуда открывается вид на оазис и город. Вы узнаете о стратегическом значении форта, его тайных ходах и методах обороны. Прогуляемся по восточному базару Сук Низвы, где продают серебряные украшения, специи и знаменитые оманские финики.

Заброшенная деревня Аль-Хамра

Время в пути: 30 минут
Пройдём по атмосферным улочкам 400-летней деревни, рассматривая глинобитные дома. Посетим дом-музей, где вы увидите традиционные способы приготовления хлеба и кофе. А ещё сможем заглянуть в один из полуразрушенных домов, чтобы представить, как здесь кипела жизнь сотни лет назад.

Гора Солнца (Джебель-Шамс)

Время в пути: 1 час
Поднимемся на гору по серпантину, по пути остановимся на лучших смотровых площадках с видами на каньон, горные террасы и ущелья. А затем сможем устроить чаепитие на самой вершине с величественной панорамой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике MG RX8 или Nissan Armada
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: форт — $13 за чел., дом шейха — $8 за чел.
  • Обед и прохладительные напитки входят в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 167 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Маскате. С нами вы не просто увидите этот сказочный город — вы испытаете его, познакомитесь с местной жизнью изнутри и узнаете множество нетривиальных фактов, которые не найти в обычных путеводителях.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
И
Игорь
7 ноя 2025
Достоинства:
-комфортный автомобиль
-гид хорошо продумал маршрут
-навык вождения по горным дорогам
-замечательный вид с горы Солнца

Недостатки:

Гид:
К сожалению, наш гид Сергей плохо разбирался в материале - мы не услышали почти ничего про историю Низвы,
читать дальше

и даже важные детали сопровождались фразами "наверно","должно быть","я не уверен, но…". Сложилось впечатление, что гид сам не очень верил в то, что говорил. С одной стороны город Низва мы посетили, но с другой, он так и остался для нас неоткрытым

Город:
Сама Низва оставляет впечатление маленького города в состоянии перестройки. Старые дома либо разрушаются, либо сносятся - из красивого остались старый город и форт. Возможно, грамотный гид мог бы это впечатление сгладить, например, интересным рассказом о важных событиях - но этого почти не было

Заброшенная деревня:
Можно смело пропускать - ничего интересного там не будет

Горы:
Самое яркое впечатление от поездки - от видов забывали дышать. Стоило ехать только ради этого

В
Всеволод
28 сен 2025
Доброго дня всем!
Попробовали заказать индивидуальную экскурсию на 2 человека в сердце Омана и ни минуты не пожалели.
Гид Данила заехал за нами в отель точно к назначенного времени на большом мощном
читать дальше

внедорожнике, очень комфортном для длительных поездок. Я ранее думал, что дистанции будут короче, но расстояния в Омане существенные и не всегда по прямой. По горному серпантину иначе, как на танке, не проехать.
Данила очень хороший рассказчик, перемещаясь между локациями, узнали интересные факты о султанате, его истории и культуре, быте местных жителей и как быть иностранцу в новой стране.
По дороге посетили древнюю крепость Низва, перепробовали все финики в магазине, заехали в старую, почти разрушенную оманскую деревню и вишенка на торте - завораживаюшие виды горного каньона.
Эмоции остались самые положительные, Даниле сердечный привет и пожелания успехов, развития!
И в целом, экскурсия получилась полезной и практичной, как раз, чтобы разбавить пляжный отдых.

Доброго дня всем!Доброго дня всем!Доброго дня всем!Доброго дня всем!Доброго дня всем!Доброго дня всем!Доброго дня всем!Доброго дня всем!
К
Константин
25 сен 2025
Добрый день!
Экскурсия понравилась, экскурсовод давно живет в стране. Лично мне понравились рассказы о быте оманцев и их истории, которыми была заполнена дорога между объектами.
Ездить приходилось много, Оман оказывается большая страна.
Экскурсовод
читать дальше

чутко чувствовал настроение, когда нужно - шутил, когда не нужно - молчал, чтобы мы вздремнули. Подсказывал удачные ракурсы для фото, проводил нужными тропами (сами бы мы конечно заблудились бы).
Ужин местной кухни мне тоже понравился. Интересно иногда съесть что-нибудь местное и интересное для разнообразия. Не знаю, что еще написать, берите экскурсию!)

Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
Г
Георгий
5 мая 2025
Прекрасное путешествие. Алиса прекрасный и интересный рассказчик, очень тонко чувствовала когда рассказывать, когда всем вместе погрузиться в тишину и просто посмотреть пейзажи.
По дороге заехали в иранский ресторан, где очень вкусно
читать дальше

пообедали.
Алиса показала самые топовые локации, сделала кучу фотографий.
Всем рекомендую. Ну и плюс - ездили на очень комфортабельном автомобиле. По каньонам, серпантинам, Алиса - мастер вождения. Я бы так не смог и наверное даже бы не рискнул)

Прекрасное путешествие. Алиса прекрасный и интересный рассказчик, очень тонко чувствовала когда рассказывать, когда всем вместе погрузитьсяПрекрасное путешествие. Алиса прекрасный и интересный рассказчик, очень тонко чувствовала когда рассказывать, когда всем вместе погрузитьсяПрекрасное путешествие. Алиса прекрасный и интересный рассказчик, очень тонко чувствовала когда рассказывать, когда всем вместе погрузитьсяПрекрасное путешествие. Алиса прекрасный и интересный рассказчик, очень тонко чувствовала когда рассказывать, когда всем вместе погрузитьсяПрекрасное путешествие. Алиса прекрасный и интересный рассказчик, очень тонко чувствовала когда рассказывать, когда всем вместе погрузиться

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
На машине
10 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$150 за человека
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Посетить бывшую столицу Омана и погулять по грандиозному Гранд-Каньону на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 ноя в 07:00
14 ноя в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:00
$510 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате