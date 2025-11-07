Лучшее время для экскурсии вглубь Омана - с октября по февраль. В эти месяцы температура наиболее комфортна для длительных прогулок и поездок. Март и апрель также подходят, но становится теплее, что может вызвать некоторый дискомфорт. В ноябре и декабре туристов меньше, что делает поездку более спокойной. В остальные месяцы, особенно летом, жара может быть изнуряющей, но для любителей приключений это не станет преградой.

Это уникальное путешествие предлагает заглянуть в прошлое Омана: от башни форта в Низве до улочек Аль-Хамры. Величественные виды Джебель-Шамс, традиционные дома и шумные базары - всё это создаёт атмосферу настоящего приключения. Погружение в культуру и историю региона обеспечит незабываемые впечатления. Приятное чаепитие на вершине горы завершит ваш день

Описание экскурсии

Выезжаем из Маската рано утром, оставляем побережье позади и отправляемся вглубь Омана.

Низва — древняя столица Омана

Время в пути: 1,5–2 часа

Посетим крепость Низвы и поднимемся на её массивную башню, откуда открывается вид на оазис и город. Вы узнаете о стратегическом значении форта, его тайных ходах и методах обороны. Прогуляемся по восточному базару Сук Низвы, где продают серебряные украшения, специи и знаменитые оманские финики.

Заброшенная деревня Аль-Хамра

Время в пути: 30 минут

Пройдём по атмосферным улочкам 400-летней деревни, рассматривая глинобитные дома. Посетим дом-музей, где вы увидите традиционные способы приготовления хлеба и кофе. А ещё сможем заглянуть в один из полуразрушенных домов, чтобы представить, как здесь кипела жизнь сотни лет назад.

Гора Солнца (Джебель-Шамс)

Время в пути: 1 час

Поднимемся на гору по серпантину, по пути остановимся на лучших смотровых площадках с видами на каньон, горные террасы и ущелья. А затем сможем устроить чаепитие на самой вершине с величественной панорамой.

