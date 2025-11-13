Исследуйте живописный карстовый провал Биммах — природный водоём с бирюзовой водой Фотопауза на живописном пляже Финс Прогулка по впечатляющим пейзажам каньона Вади Аш-Шаб и купание в его кристально чистых водах
Описание экскурсииОткройте для себя природные чудеса Омана во время экскурсии в каньон Вади Шаб. Этот однодневный тур проведёт вас через одни из самых захватывающих пейзажей страны, включая впечатляющую карстовую воронку Биммах, нетронутый пляж Финс и величественный каньон Вади Аш-Шаб. Независимо от того, ищете ли вы приключения или просто любите природу, эта экскурсия подарит незабываемое путешествие по красотам Омана с пешими прогулками, купанием и моментами, достойными фотографий. Важная информация: Эта экскурсия требует умеренной физической подготовки. Включает в себя умеренный поход и плавание. Пожалуйста, возьмите с собой купальник, сменную одежду, полотенце и подходящую обувь для пеших прогулок. Также рекомендуется головной убор от солнца и солнцезащитный крем.
Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-08:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карстовый провал Биммах
- Пляже Финс
- Каньона Вади Аш-Шаб
Что включено
- Заберём вас из вашего отеля или согласованного места в Маскате
- Транспортировка на автомобиле с кондиционером
- Экскурсовод
- Питьевая вода
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Маскате
Завершение: После завершения экскурсии мы доставим вас обратно к месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Эта экскурсия требует умеренной физической подготовки. Включает в себя умеренный поход и плавание. Пожалуйста
- Возьмите с собой купальник
- Сменную одежду
- Полотенце и подходящую обувь для пеших прогулок. Также рекомендуется головной убор от солнца и солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
