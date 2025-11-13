Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте живописный карстовый провал Биммах — природный водоём с бирюзовой водой Фотопауза на живописном пляже Финс Прогулка по впечатляющим пейзажам каньона Вади Аш-Шаб и купание в его кристально чистых водах

Описание экскурсии Откройте для себя природные чудеса Омана во время экскурсии в каньон Вади Шаб. Этот однодневный тур проведёт вас через одни из самых захватывающих пейзажей страны, включая впечатляющую карстовую воронку Биммах, нетронутый пляж Финс и величественный каньон Вади Аш-Шаб. Независимо от того, ищете ли вы приключения или просто любите природу, эта экскурсия подарит незабываемое путешествие по красотам Омана с пешими прогулками, купанием и моментами, достойными фотографий. Важная информация: Эта экскурсия требует умеренной физической подготовки. Включает в себя умеренный поход и плавание. Пожалуйста, возьмите с собой купальник, сменную одежду, полотенце и подходящую обувь для пеших прогулок. Также рекомендуется головной убор от солнца и солнцезащитный крем.

