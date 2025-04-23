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Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом

Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту

«Обед: заглянем в ресторан, чтобы отведать традиционную оманскую кухню»