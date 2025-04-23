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Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Маскате на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит полноценный обед в местном ресторане»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от $499 за всё до 5 чел.
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
«Обед: заглянем в ресторан, чтобы отведать традиционную оманскую кухню»
Завтра в 06:00
21 июн в 06:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в каньон Вади Шаб (с обедом)
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в каньон Вади Шаб (с обедом)
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Мас...
Расписание: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-08:30
Завтра в 07:00
21 июн в 07:00
$460 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    23 апреля 2025
    2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
    Взяли экскурсию 23.04.25, наш гид был Файсаль! Остались очень довольны! Наши первые впечатления об Омане пострясающие благодаря ему! ФАЙСАЛЬ знает русский язык, нашу
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    культуру и традиции, что позволили провести многочасовую экскурсию на одном дыхании. Гид интересно рассказывает факты о стране, которых нет в общедоступных источниках! Находит вопросы на самые неудобные вопросы о стране) Спасибо большое! От души рекомендую

  • И
    Иван
    23 апреля 2025
    2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
    Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Очень четко проработан маршрут, утром посетили достопримечательности Маската, далее поехали в Вади Шаб. Был
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    с ребенком 10 лет, он выдержал весь маршрут, получили огромное удовольствие от купания. Экскурсию и гида однозначно рекомендую, при следующем посещении Омана обязательно поедем в Вади Шаб еще раз.

  • В
    Виктория
    21 апреля 2025
    2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
    Прекрасная экскурсия. Веселый и «слышащий» клиента экскурсовод!
  • Ж
    Жанна
    24 февраля 2025
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Отличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачу материала, отзывчивость. Мы в
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    Омане впервые, это наша третья экскурсия с ребятами из данной компании. Узнаем Оман, посещаем интересные места! Спасибо большое за такую возможность! Однозначно буду советовать своим знакомым к посещению😍👌

    Отличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачуОтличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачу
  • Л
    Лела
    2 февраля 2025
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Идеальное завершение недели в Омане. Выезд был в 9:30, тк желания смотреть на торговлю бедными подневольными животными не было совсем. Живописная дорогая
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    сквозь горы и долины. По пути Вадим рассказывал разные исторические факты, которые были ненавязчивы, но крайне познавательны. Теперь Вадим знает и некоторые геологические факты;) Сначала рынок — финики, халва, украшения, глиняная утварь. Потом — крепость Низвы. По крепости ходить было одно удовольствие, тк было много интересных деталей — от приспособлений для уничтожения врагов, до устройства колодцев, бань, кухонь и библиотеки. С крепостной стены открываются великолепные виды. Вадим виртуозно от первого лица играет роль имама в бане и в опочивальне:) Напоследок в крепости была возможность покормить животных. Пожалуйста, не игнорируйте верблюдика, он очень хочет и любит свежую траву, она есть там рядом на столе. Вишенкой на торте такого дня были два незабываемых часа в музее Oman across the ages. Большой, современный, интерактивный, информативный и разноплановый музей, повествующий (не без помощи Вадима, конечно) об Омане — от геологического зарождения земной коры и формирования здесь полезных ископаемых до освоения людьми, развития цивилизации, политических поворотов и становления процветающего самого светского султаната. Воодушевляще и впечатляюще. И спойлер: в магазине музея тоже можно торговаться.

    Идеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в ОманеИдеальное завершение недели в Омане
  • Д
    Джафар
    25 апреля 2024
    Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
    Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
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    Илью как гида и сам маршрут. Но если у вас есть другие идеи на счет маршрута Илья может вам помочь и все организовать

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
  2. Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
  3. Индивидуальная экскурсия в каньон Вади Шаб (с обедом)
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2025
Сейчас в Маскате в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 499. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «С обедом», 13 ⭐ отзывов, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август