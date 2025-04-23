Индивидуальная
до 5 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит полноценный обед в местном ресторане»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от $499 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
«Обед: заглянем в ресторан, чтобы отведать традиционную оманскую кухню»
Завтра в 06:00
21 июн в 06:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в каньон Вади Шаб (с обедом)
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Мас...
Расписание: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-08:30
Завтра в 07:00
21 июн в 07:00
$460 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей23 апреля 2025Взяли экскурсию 23.04.25, наш гид был Файсаль! Остались очень довольны! Наши первые впечатления об Омане пострясающие благодаря ему! ФАЙСАЛЬ знает русский язык, нашу
- ИИван23 апреля 2025Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Очень четко проработан маршрут, утром посетили достопримечательности Маската, далее поехали в Вади Шаб. Был
- ВВиктория21 апреля 2025Прекрасная экскурсия. Веселый и «слышащий» клиента экскурсовод!
- ЖЖанна24 февраля 2025Отличная экскурсия!!! Очень интересная, с замечательным гидом Вадимом! Огромное ему спасибо за душевность, за умелую подачу материала, отзывчивость. Мы в
- ЛЛела2 февраля 2025Идеальное завершение недели в Омане. Выезд был в 9:30, тк желания смотреть на торговлю бедными подневольными животными не было совсем. Живописная дорогая
- ДДжафар25 апреля 2024Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «С обедом»
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