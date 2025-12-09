Отправимся по следам древней цивилизации и откроем природные чудеса Омана.
Вы узнаете о жизни людей, охранявших оазис от набегов, увидите старинные артефакты, оружие и украшения, а затем расслабитесь в горячих водах природных бассейнов, которые окружены зеленью и легендами пустыни.
Описание экскурсии
Форт Нахаль — наследие ЮНЕСКО
Вы отправитесь в крепость, которая словно врастает в скалу и сама превращается в камень. На протяжении долгого времени она защищала оазис и местные деревни от набегов кочевников.
- Внутри вы осмотрите залы для совещаний, мечеть, жилые комнаты и арсеналы
- Увидите сохранившиеся с древних времён, старинные артефакты, оружие, украшения и предметы быта, которые использовались жителями форта
- Познакомитесь с историей форта, его архитектурными особенностями и значением для региона
Термальные источники Айн Алькасфа и Аль-Таура
Вода из ключей собирается в природные бассейны, в которых можно купаться в любой сезон — температура держится примерно на +35. По местной легенде, источники горячие, потому что их подогревают джинны. Вода содержит соединения серы и считается целебной.
Ориентировочный тайминг:
9:00 — выезд из Маската
10:30 — форт Нахаль
12:30 — выезд к источникам
13:30 — источники
15:30 — отправление в Маскат
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Sequoia MG Rx8. По согласованию я встречу вас у отеля, в аэропорту или у речного порта
- Входные билеты входят в стоимость, обед — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
