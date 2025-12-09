Отправимся по следам древней цивилизации и откроем природные чудеса Омана. Вы узнаете о жизни людей, охранявших оазис от набегов, увидите старинные артефакты, оружие и украшения, а затем расслабитесь в горячих водах природных бассейнов, которые окружены зеленью и легендами пустыни.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Форт Нахаль — наследие ЮНЕСКО

Вы отправитесь в крепость, которая словно врастает в скалу и сама превращается в камень. На протяжении долгого времени она защищала оазис и местные деревни от набегов кочевников.

Внутри вы осмотрите залы для совещаний, мечеть, жилые комнаты и арсеналы

Увидите сохранившиеся с древних времён, старинные артефакты, оружие, украшения и предметы быта, которые использовались жителями форта

Познакомитесь с историей форта, его архитектурными особенностями и значением для региона

Термальные источники Айн Алькасфа и Аль-Таура

Вода из ключей собирается в природные бассейны, в которых можно купаться в любой сезон — температура держится примерно на +35. По местной легенде, источники горячие, потому что их подогревают джинны. Вода содержит соединения серы и считается целебной.

Ориентировочный тайминг:

9:00 — выезд из Маската

10:30 — форт Нахаль

12:30 — выезд к источникам

13:30 — источники

15:30 — отправление в Маскат

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали