Групповая
до 15 чел.
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма
Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом
Начало: У вашего отеля/аэрапорта
«Вас ждёт лёгкий хайкинг по каньону и купание в природных бассейнах»
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
24 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$120 за человека
Водная прогулка
Каньон Вади-Шаб и секретное озеро (из Маската)
Лёгкий хайкинг среди финиковых плантаций и купание в чистых водах
«9:45–11:00 — хайкинг по каньону»
25 фев в 08:00
26 фев в 13:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Лёгкий хайкинг вдоль Оманского залива: бухты Бандар-Хайран и Butterfly Point
Пройти вдоль побережья Маската и полюбоваться видами со смотровых точек
Начало: У вашего отеля в Маскате
«Сопровождать вас будет фитнес-тренер международного класса, а перед хайкингом будет инструктаж»
25 фев в 08:00
26 фев в 13:00
от $350 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор5 декабря 2025Экскурсия была потрясающая! Удалось насытиться положительными эмоциями,насладиться живописными видами и наделать множество классных фотографий. Я в восторге,огромное спасибо!)
