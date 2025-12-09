Эта экскурсия познакомит вас с Маскатом, где восточные традиции гармонично сочетаются с современностью. Вы посетите мечеть султана Кабуса, услышите историю страны и заглянете в роскошный оперный театр. Пропитаетесь атмосферой колоритного арабского рынка. А ещё увидите резиденцию Аль-Алам — символ королевского величия и красоты столицы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Маскате

Хайтам Ваш гид в Маскате

Описание экскурсии

Мечеть султана Кабуса — главная святыня Омана и третья по величине мечеть в мире. Вы увидите грандиозный молитвенный зал с ковром ручной работы весом в 21 тонну и роскошной люстрой из кристаллов Swarovski высотой 14 метров.

Королевский оперный театр Маската — главная музыкальная и культурная площадка Омана. Первым балетом, который увидели зрители Маската, была постановка Мариинского театра «Лебединое озеро».

Старый рынок Матрах (Muttrah Souq) — восточный лабиринт ароматов и красок. Вы прогуляетесь по узким улочкам с небольшими лавками, где продают абсолютно всё — сувениры, одежду, книги, финики и многое другое.

Дворцовая площадь султана Кабуса с видом на резиденцию Аль-Алам. Вы рассмотрите уникальный фасад с золотыми и голубыми колоннами. Дворец построен частично в индийском стиле, поэтому не похож на другие здания Маската.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты на экскурсию в оперный театр — $10 за чел.