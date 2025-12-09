Погрузиться в атмосферу Востока и увидеть главное за один день
Эта экскурсия познакомит вас с Маскатом, где восточные традиции гармонично сочетаются с современностью. Вы посетите мечеть султана Кабуса, услышите историю страны и заглянете в роскошный оперный театр. Пропитаетесь атмосферой колоритного арабского рынка. А ещё увидите резиденцию Аль-Алам — символ королевского величия и красоты столицы.
Описание экскурсии
Мечеть султана Кабуса — главная святыня Омана и третья по величине мечеть в мире. Вы увидите грандиозный молитвенный зал с ковром ручной работы весом в 21 тонну и роскошной люстрой из кристаллов Swarovski высотой 14 метров.
Королевский оперный театр Маската — главная музыкальная и культурная площадка Омана. Первым балетом, который увидели зрители Маската, была постановка Мариинского театра «Лебединое озеро».
Старый рынок Матрах (Muttrah Souq) — восточный лабиринт ароматов и красок. Вы прогуляетесь по узким улочкам с небольшими лавками, где продают абсолютно всё — сувениры, одежду, книги, финики и многое другое.
Дворцовая площадь султана Кабуса с видом на резиденцию Аль-Алам. Вы рассмотрите уникальный фасад с золотыми и голубыми колоннами. Дворец построен частично в индийском стиле, поэтому не похож на другие здания Маската.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты на экскурсию в оперный театр — $10 за чел.
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле!
Мои корни уходят глубоко в историю читать дальше
этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок!